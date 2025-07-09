Zafer Bizim: Filenin Sultanları Hollanda'yı Evinde Mağlup Etti!
2025 Milletler Ligi (VNL) tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3’üncü haftanın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Hollanda'nın ev sahipliğinde oynanan maç, Türkiye saati ile 21.30'da başladı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı maçın sonucu da belli oldu!
Filenin Sultanları, Hollanda'yı evinde 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, Milletler Ligi finallerine katılmayı da garantiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelecek maç programları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın