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Zafer Bizim: Filenin Sultanları Hollanda'yı Evinde Mağlup Etti!

Zafer Bizim: Filenin Sultanları Hollanda'yı Evinde Mağlup Etti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 22:54

2025 Milletler Ligi (VNL) tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3’üncü haftanın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Hollanda'nın ev sahipliğinde oynanan maç, Türkiye saati ile 21.30'da başladı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı maçın sonucu da belli oldu!

Filenin Sultanları, Hollanda'yı evinde 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, Milletler Ligi finallerine katılmayı da garantiledi.

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Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

Milletler Ligi'ne hızlı başlayan Filenin Sultanları,ilk haftada resmen şov yaptı: 4 maçta 4 galibiyet elde eden takımımız, dikkatleri üzerine çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olarak Milletler Ligi'nin 3. haftasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Saat 21.30'da başlayan maçta Türkiye ilk setlerde 1-0 öne geçti. 

Hollanda'ya hiç set vermeyen Filenin Sultanları, Milletler Ligi finallerine katılmayı da garantiledi.

İlk Set Sonucu

  • Hollanda: 19

  • Türkiye: 25

İkinci Set Sonucu

  • Hollanda: 16

  • Türkiye: 25

Üçüncü Set Sonucu

  • Hollanda: 21

  • Türkiye: 25

Gelecek maç programları

Gelecek maç programları

Turnuvada zirveye yaklaşmak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çekya, İtalya ve Sırbistan'la mücadele edecek. Maçların takvimi ise aşağıdaki gibidir:

11 Temmuz

🕤 21.30 – Çekya 🆚 Türkiye / TRT 1

12 Temmuz

🕗 20.00 – Türkiye 🆚 İtalya / TRT 1

13 Temmuz

🕘 21.00 – Sırbistan 🆚 Türkiye / TRT Spor

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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