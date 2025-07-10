Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Bir Paylaşıma İmza Attı

Victor Osimhen transferinde adım adım sona geliniyor. Osimhen'in Suudi Arabistan tekliflerini reddetmesi, Avrupa'dan Galatasaray kadar yüksek bir bedeli veren takımın çıkmaması sarı kırmızılıların en büyük kozuydu.

Dün yapılan açıklamalarla transferin daha da yakın olduğu bildirilirken iki taraf da adeta artık saatleri sayıyor. Tam bu esnada Osimhen'den heyecanlandıran yeni bir paylaşım geldi.