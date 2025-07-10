Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Bir Paylaşıma İmza Attı
Victor Osimhen transferinde adım adım sona geliniyor. Osimhen'in Suudi Arabistan tekliflerini reddetmesi, Avrupa'dan Galatasaray kadar yüksek bir bedeli veren takımın çıkmaması sarı kırmızılıların en büyük kozuydu.
Dün yapılan açıklamalarla transferin daha da yakın olduğu bildirilirken iki taraf da adeta artık saatleri sayıyor. Tam bu esnada Osimhen'den heyecanlandıran yeni bir paylaşım geldi.
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Mutlu son yakın.
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Bonservis konusunda Napoli ikna edildi.
Osimhen soyunma odasında kızıyla "üçlü" videosunu paylaştı.
"Video dedikodulara son noktayı koydu"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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