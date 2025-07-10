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Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Bir Paylaşıma İmza Attı

Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Bir Paylaşıma İmza Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 09:15

Victor Osimhen transferinde adım adım sona geliniyor. Osimhen'in Suudi Arabistan tekliflerini reddetmesi, Avrupa'dan Galatasaray kadar yüksek bir bedeli veren takımın çıkmaması sarı kırmızılıların en büyük kozuydu. 

Dün yapılan açıklamalarla transferin daha da yakın olduğu bildirilirken iki taraf da adeta artık saatleri sayıyor. Tam bu esnada Osimhen'den heyecanlandıran yeni bir paylaşım geldi.

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Mutlu son yakın.

Mutlu son yakın.

Bonservisi ve yıllık ücreti sebebiyle sezon içinde Galatasaraylıları kara kara düşündüren transferin gerçekleşmesi an meselesi artık. 

Victor Osimhen için Galatasaray cephesi temkini elden bırakmadan saatleri saymaya başladı.

Bonservis konusunda Napoli ikna edildi.

Bonservis konusunda Napoli ikna edildi.

Napoli'nin bonserviste indirim yapmadığı bilinirken, Galatasaray bu bonservisi taksitlere yayma konusunda anlaşmaya varmak için hayli çaba sarf etti ve Napoli ile aynı noktaya nihayet gelebildiler. 

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün dün yaptığı açıklama ise '48 saat içinde çözülür' olmuştu.

Osimhen soyunma odasında kızıyla "üçlü" videosunu paylaştı.

"Video dedikodulara son noktayı koydu"

"Video dedikodulara son noktayı koydu"

Sosyal medyayı heyecana boğan paylaşım sonrası taraftarlar 'bu iş oldu' derken, Osimhen'in Arabistan ve Napoli taraflarına mesaj vermek için bu videoyu paylaştığı, dedikoduları noktaladığını konuşmaya başladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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