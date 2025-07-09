Carlo Ancelotti, Vergi Kaçırma Suçlamasıyla İspanya'da 1 Yıl Hapis Cezası Aldı
İspanya'da futbol adamlarının yaşadığı vergi olaylarına bir yenisi daha eklendi. Vergi kaçıran ve mahkemelerce tespit edildikten sonra para cezasına çarptırılan isimlere bu kez Carlo Ancelotti eklendi. Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Ancelotti, Real Madrid'le 2014 döneminde İspanya'da çalışırken kaçırdığı vergiler yüzünden yargılandı.
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Carlo Ancelotti de radara yakalandı.
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Hapis ve para cezası aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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