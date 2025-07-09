Carlo Ancelotti, Vergi Kaçırma Suçlamasıyla İspanya'da 1 Yıl Hapis Cezası Aldı

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde 2014 yılına ait imaj hakları gelirlerini beyan etmediği gerekçesiyle İspanya'da bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı Madrid’de açıklandı. Ancak İspanyol yasalarına göre, daha önce sabıkası olmayan kişiler için iki yılın altındaki cezalar genellikle hapis yatmadan erteleniyor. Ancelotti’nin cezasını da bu kapsamda infaz etmeyeceği öngörülüyor.

Ayrıca İtalyan teknik adam 386 bin Euro da para cezası ödemeye mahkum edildi.