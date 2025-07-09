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Carlo Ancelotti, Vergi Kaçırma Suçlamasıyla İspanya'da 1 Yıl Hapis Cezası Aldı

Carlo Ancelotti, Vergi Kaçırma Suçlamasıyla İspanya'da 1 Yıl Hapis Cezası Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 19:02

İspanya'da futbol adamlarının yaşadığı vergi olaylarına bir yenisi daha eklendi. Vergi kaçıran ve mahkemelerce tespit edildikten sonra para cezasına çarptırılan isimlere bu kez Carlo Ancelotti eklendi. Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Ancelotti, Real Madrid'le 2014 döneminde İspanya'da çalışırken kaçırdığı vergiler yüzünden yargılandı.

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Carlo Ancelotti de radara yakalandı.

Carlo Ancelotti de radara yakalandı.

İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanan futbolcular listesine Arda Turan da eklenmişti. Barcelona forması giydiği dönemde mali yükümlülüklerini eksik yerine getirdiği gerekçesiyle Arda hakkında soruşturma başlatılmış, süreç sonrasında para cezası verilmişti.

Turan dışında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, José Mourinho, Javier Mascherano, Alexis Sanchez ve Diego Costa gibi dünyaca ünlü futbolcular da benzer suçlamalarla İspanya'da mahkemeye çıkmıştı.

Son isim ise Carlo Ancelotti oldu.

Hapis ve para cezası aldı.

Hapis ve para cezası aldı.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde 2014 yılına ait imaj hakları gelirlerini beyan etmediği gerekçesiyle İspanya'da bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı Madrid’de açıklandı. Ancak İspanyol yasalarına göre, daha önce sabıkası olmayan kişiler için iki yılın altındaki cezalar genellikle hapis yatmadan erteleniyor. Ancelotti’nin cezasını da bu kapsamda infaz etmeyeceği öngörülüyor.

Ayrıca İtalyan teknik adam 386 bin Euro da para cezası ödemeye mahkum edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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