Filenin Sultanları'nda 3.Hafta Kadrosu Açıklandı, Maç Takvimi Belli Oldu

Filenin Sultanları’nın Hollanda etabı kadrosunda yer almayan Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Hande Baladın’ın sakatlık nedeniyle takıma dahil edilmediği açıklandı.

Hande Baladın, VNL’in 2. haftasında sol uyluk ön bölgesindeki kas grubunda yaşadığı zorlanma sebebiyle, tedavi süreci ve önleyici amaçla dinlendiriliyor.

İlkin Aydın’ın ise yine sol uyluk bölgesinde oluşan ağrılar sonrası yapılan kontrollerde benzer bir kas zorlanması tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Cansu Özbay da son idmanda ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibi tarafından kadro dışı bırakıldı ve tedavi sürecine alındı.