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Filenin Sultanları'nda 3.Hafta Kadrosu Açıklandı, Maç Takvimi Belli Oldu

Filenin Sultanları'nda 3.Hafta Kadrosu Açıklandı, Maç Takvimi Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 16:58

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasında Hollanda’da sahne alıyor. Turnuvanın bu ayağında 4 maça çıkacak Filenin Sultanları'nın maç programı ve kadrosu belli oldu. Ancak kadroda Hande Baladın, Cansu Özbay ve İlkin Aydın’ın yer almaması dikkat çekti. Maç programı ve güncel kadronun tüm detayları haberimizde.

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3. etap için Filenin Sultanları, Hollanda'da.

3. etap için Filenin Sultanları, Hollanda'da.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin Hollanda etabında dört zorlu sınava çıkıyor. İlk maçta ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak olan milliler, ardından Çekya, İtalya ve Sırbistan'la mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada zirveye yaklaşmak istiyor.

Kadro belli oldu.

Kadro belli oldu.

Filenin Sultanları'nın Hollanda etabı kadrosu belli oldu. İşte sahaya çıkacak isimler:

Pasörler:

Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Smaçörler:

Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular:

Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar:

Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Yoğun maç takvimi ve ekran bilgisi de belli oldu.

Yoğun maç takvimi ve ekran bilgisi de belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'in üçüncü haftasında oynayacağı maçların programı belli oldu. İşte Filenin Sultanları'nın takvimi:

9 Temmuz

🕤 21.30 – Hollanda 🆚 Türkiye / TRT Spor Yıldız

11 Temmuz

🕤 21.30 – Çekya 🆚 Türkiye / TRT 1

12 Temmuz

🕗 20.00 – Türkiye 🆚 İtalya / TRT 1

13 Temmuz

🕘 21.00 – Sırbistan 🆚 Türkiye / TRT Spor

İlkin, Cansu ve Hande neden yok?

İlkin, Cansu ve Hande neden yok?

Filenin Sultanları’nın Hollanda etabı kadrosunda yer almayan Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Hande Baladın’ın sakatlık nedeniyle takıma dahil edilmediği açıklandı.

Hande Baladın, VNL’in 2. haftasında sol uyluk ön bölgesindeki kas grubunda yaşadığı zorlanma sebebiyle, tedavi süreci ve önleyici amaçla dinlendiriliyor.

İlkin Aydın’ın ise yine sol uyluk bölgesinde oluşan ağrılar sonrası yapılan kontrollerde benzer bir kas zorlanması tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Cansu Özbay da son idmanda ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibi tarafından kadro dışı bırakıldı ve tedavi sürecine alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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