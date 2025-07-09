Filenin Sultanları'nda 3.Hafta Kadrosu Açıklandı, Maç Takvimi Belli Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasında Hollanda’da sahne alıyor. Turnuvanın bu ayağında 4 maça çıkacak Filenin Sultanları'nın maç programı ve kadrosu belli oldu. Ancak kadroda Hande Baladın, Cansu Özbay ve İlkin Aydın’ın yer almaması dikkat çekti. Maç programı ve güncel kadronun tüm detayları haberimizde.
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3. etap için Filenin Sultanları, Hollanda'da.
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Kadro belli oldu.
Yoğun maç takvimi ve ekran bilgisi de belli oldu.
İlkin, Cansu ve Hande neden yok?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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