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TFF'den Devrim Gibi Hakem Kararı: Hakemlere Yaka Kamerası Takılacak

TFF'den Devrim Gibi Hakem Kararı: Hakemlere Yaka Kamerası Takılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 15:33

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezonda gözlemci, temsilci ve hakemlerde yaka kamerası uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu. Hacıosmanoğlu, bu uygulamanın Türk futbolunda adil ve eşit şartların sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti. Yeni sistemle maçlarda daha şeffaf ve güvenilir yönetim hedefleniyor.

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni kararlar geldi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni kararlar geldi.

Futbol statlarına Passolig yerine çipli kimlik kartıyla girişin sağlanacağını açıklayan Hacıosmanoğlu, bir karar da hakemlerin maç yönetim şekilleriyle aldı.

Yaka kamerası takacaklar.

Yaka kamerası takacaklar.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nı örnek gösterdi ve şunları söyledi: 

'Bir adım daha ileriye gidiyoruz. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da uygulanacak. Hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasını devreye sokacağız. Yetiştirebilirsek, yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. Kim ne söylüyorsa artık hepsi kayıt altında olacak'

Disiplin sevklerinin kapsamı genişliyor.

Disiplin sevklerinin kapsamı genişliyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu, geçmiş dönemlerde sıkça tartışma konusu olan sevklerde de yeni kararlar aldıklarını açıkladı. Hacıosmanoğlu, VAR kullanılan maçlarda da yayıncı kuruluşun görüntüsünden ya da sesinden artık ceza sevki yapılabileceğini açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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