TFF'den Devrim Gibi Hakem Kararı: Hakemlere Yaka Kamerası Takılacak

İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nı örnek gösterdi ve şunları söyledi:

'Bir adım daha ileriye gidiyoruz. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da uygulanacak. Hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasını devreye sokacağız. Yetiştirebilirsek, yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. Kim ne söylüyorsa artık hepsi kayıt altında olacak'