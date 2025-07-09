TFF'den Devrim Gibi Hakem Kararı: Hakemlere Yaka Kamerası Takılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezonda gözlemci, temsilci ve hakemlerde yaka kamerası uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu. Hacıosmanoğlu, bu uygulamanın Türk futbolunda adil ve eşit şartların sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti. Yeni sistemle maçlarda daha şeffaf ve güvenilir yönetim hedefleniyor.
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni kararlar geldi.
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Yaka kamerası takacaklar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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