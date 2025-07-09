Beşiktaş, Orkun Kökçü İçin İmzaya Yaklaşıyor: Anlaşmanın Süresi Belli Oldu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Portekiz seferi hayli hareketli geçiyor. Siyah beyazlılar Benfica özelinde bazı isimlerle görüşmeler yürütürken, bu isimlerden en çok göze çarpan Orkun Kökçü oldu.
Orkun Kökçü transferi 'imkansız' denirken, Orkun'un ve Adalı'nın karşılıklı girişimleri ve Benfica'ya baskıları nedeniyle olabilir denilmeye başlandı.
İddiaya göre Orkun'un sözleşme süresi bile belli oldu.
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Kartal olmak için gün sayıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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