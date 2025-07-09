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Beşiktaş, Orkun Kökçü İçin İmzaya Yaklaşıyor: Anlaşmanın Süresi Belli Oldu

Beşiktaş, Orkun Kökçü İçin İmzaya Yaklaşıyor: Anlaşmanın Süresi Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 13:08

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Portekiz seferi hayli hareketli geçiyor. Siyah beyazlılar Benfica özelinde bazı isimlerle görüşmeler yürütürken, bu isimlerden en çok göze çarpan Orkun Kökçü oldu. 

Orkun Kökçü transferi 'imkansız' denirken, Orkun'un ve Adalı'nın karşılıklı girişimleri ve Benfica'ya baskıları nedeniyle olabilir denilmeye başlandı. 

İddiaya göre Orkun'un sözleşme süresi bile belli oldu. 

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Kartal olmak için gün sayıyor.

Kartal olmak için gün sayıyor.

Hollanda'da yetişen, Feyenoord'un ardından Benfica forması giyen Orkun Kökçü'nün Beşiktaş taraftarlığı bir sır değil. Çocukluğundan beri Beşiktaş formasıyla maçlara giden, röportajlarında bunu dile getiren Orkun bir hayali gerçekleştirmeye yakın.

Benfica direniyor, Adalı ısrarcı...

Benfica direniyor, Adalı ısrarcı...

Milliyet’in haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferi için Benfica’ya kiralama ve sezon sonu satın alma opsiyonlu teklifini bir kez daha iletti. Portekiz ekibinin bu formüle sıcak baktığı ve iki kulüp arasında anlaşmanın son aşamaya geldiği öne sürüldü.

Kontrat süresi belli oldu.

Kontrat süresi belli oldu.

24 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’nün önceliğini Beşiktaş’a verdiği ve 1+4 yıllık sözleşmeye hazır olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı ekibe transfer olmak isteyen Orkun’un kararlı tavrı, Beşiktaş yönetiminin elini güçlendirirken, Benfica’nın da bu durumda geri adım atmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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