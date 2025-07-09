Beşiktaş, Orkun Kökçü İçin İmzaya Yaklaşıyor: Anlaşmanın Süresi Belli Oldu

Milliyet’in haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferi için Benfica’ya kiralama ve sezon sonu satın alma opsiyonlu teklifini bir kez daha iletti. Portekiz ekibinin bu formüle sıcak baktığı ve iki kulüp arasında anlaşmanın son aşamaya geldiği öne sürüldü.