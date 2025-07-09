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Fenerbahçe'nin Yıldızı Tarık Biberovic, NBA Teklifini Reddetti, Sözleşme Uzatıyor

Fenerbahçe'nin Yıldızı Tarık Biberovic, NBA Teklifini Reddetti, Sözleşme Uzatıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 12:15

Fenerbahçe Beko sezonu üç kupa ile kapattı. Bu süreçte birçok isim öne çıksa da sempatik tavırları ve başarılı basketboluyla Tarık Biberovic de hayli göz önündeydi. Tarık için NBA'de özellikle Memphis tarafından yoğun bir ilgi olduğu biliniyordu. Ancak Tarık, Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek kararı verdi.

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Dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fenerbahçe bu sezon lig, kupa ve Euroleague kazanırken öne çıkan isimlerin başında Tarık geliyordu. Tarık performansıyla kısa sürede Avrupa basketbolunun ve NBA takımlarının da dikkatini çekti.

Draftta 56.sıradan seçildi.

Draftta 56.sıradan seçildi.

Memphis Grizzlies, Tarık Biberovic'i draftta 56.sıradan seçti. Memphis, böylelikle oyuncunun NBA haklarını da eline almış oldu. Memphis, Tarık'ı kadrosuna katmayı da düşündüğü iddia edilmişti.

Fenerbahçe için reddetti.

Fenerbahçe için reddetti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Memphis, Tarık'a ciddi bir teklifle geldi. Ancak Tarık, Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyleyerek bu teklifi geri çevirdi.

Sözleşme müjdesi de geldi.

Sözleşme müjdesi de geldi.

Yağız Sabuncuoğlu, Memphis Grizzlies'ı reddeden Tarık'ın Fenerbahçe ile de 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzalayacağını açıkladı. 

Fenerbahçe taraftarlarını mutlu eden gelişmenin resmi olarak da önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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