Fenerbahçe'nin Yıldızı Tarık Biberovic, NBA Teklifini Reddetti, Sözleşme Uzatıyor

Fenerbahçe Beko sezonu üç kupa ile kapattı. Bu süreçte birçok isim öne çıksa da sempatik tavırları ve başarılı basketboluyla Tarık Biberovic de hayli göz önündeydi. Tarık için NBA'de özellikle Memphis tarafından yoğun bir ilgi olduğu biliniyordu. Ancak Tarık, Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek kararı verdi.