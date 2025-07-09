Fenerbahçe'nin Yıldızı Tarık Biberovic, NBA Teklifini Reddetti, Sözleşme Uzatıyor
Fenerbahçe Beko sezonu üç kupa ile kapattı. Bu süreçte birçok isim öne çıksa da sempatik tavırları ve başarılı basketboluyla Tarık Biberovic de hayli göz önündeydi. Tarık için NBA'de özellikle Memphis tarafından yoğun bir ilgi olduğu biliniyordu. Ancak Tarık, Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek kararı verdi.
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Dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Draftta 56.sıradan seçildi.
Fenerbahçe için reddetti.
Sözleşme müjdesi de geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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