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Milli Yıldız Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a Çok Yakın Olduğu İddia Edildi

Milli Yıldız Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a Çok Yakın Olduğu İddia Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 23:33

Gazeteci Şafak Malatya'nın haberine göre Benfica'nın milli yıldızı Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferi gerçekleşti. Benfica'da hocasıyla sorunlar yaşayan ve haberlere göre taraftarı olduğu Beşiktaş için Avrupa devlerini reddeden orta saha oyuncusunun hayali gerçek oldu. Çıkan haberlere göre Orkun Beşiktaş'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Teknik direktör Lage'yle yaşadığı tartışmalar sonrası gemileri yakan yıldız futbolcu için Beşiktaş harekete geçti.

Teknik direktör Lage'yle yaşadığı tartışmalar sonrası gemileri yakan yıldız futbolcu için Beşiktaş harekete geçti.

Başkan Serdal Adalı'nın transferi için özel olarak Portekiz'e gittiği 24 yaşındaki orta saha için aralarında Liverpool, Newcastle United'la birlikte Suudi Arabistan kulüplerinden de teklifler geldiği iddia edilmişti.

Medya Siyah Beyaz’ın edindiği bilgiye göre; Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde Benfica’dan “Evet” yanıtının geleceğine emin!

Medya Siyah Beyaz’ın edindiği bilgiye göre; Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde Benfica’dan “Evet” yanıtının geleceğine emin!

Diğer yandan Beşiktaşlı yöneticiler Orkun ile 5 senelik sözleşme konusunda anlaşarak, oyuncuyu kısa süre içerisinde sağlık kontrolü için önce İstanbul’a, ardından da Avusturya kampına yetiştirmek için özel jet konusunda da girişimlere başladı. Beşiktaş'ın teklifinin 20 milyon euro üzerinde olduğu iddia ediliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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