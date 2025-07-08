Milli Yıldız Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a Çok Yakın Olduğu İddia Edildi
Gazeteci Şafak Malatya'nın haberine göre Benfica'nın milli yıldızı Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferi gerçekleşti. Benfica'da hocasıyla sorunlar yaşayan ve haberlere göre taraftarı olduğu Beşiktaş için Avrupa devlerini reddeden orta saha oyuncusunun hayali gerçek oldu. Çıkan haberlere göre Orkun Beşiktaş'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Teknik direktör Lage'yle yaşadığı tartışmalar sonrası gemileri yakan yıldız futbolcu için Beşiktaş harekete geçti.
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Medya Siyah Beyaz’ın edindiği bilgiye göre; Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde Benfica’dan “Evet” yanıtının geleceğine emin!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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