Beşiktaş Transferde Gözünü Roma Forması Giyen Zeki Çelik'e Çevirdi

Geride kalan sezonda Roma formasıyla 43 resmi maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2025’te sözleşmesi sona erecek olan deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Roma cephesi ise oyuncuyu satmak yerine sözleşmesini uzatmak istiyor.