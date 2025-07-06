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Beşiktaş Transferde Gözünü Roma Forması Giyen Zeki Çelik'e Çevirdi

Beşiktaş Transferde Gözünü Roma Forması Giyen Zeki Çelik'e Çevirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.07.2025 - 00:01

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik’i gündemine aldı. Başkan Serdal Adalı'nın, transfer için İtalyan kulübüyle temas kurduğu öne sürüldü.

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Beşiktaş'ta gündem Zeki Çelik...

Beşiktaş'ta gündem Zeki Çelik...

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in raporu doğrultusunda transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş, sağ bek mevkisini güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda siyah-beyazlıların, Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Roma isteksiz davranıyor.

Roma isteksiz davranıyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, Zeki Çelik’in transferi için Roma kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ancak İtalyan temsilcisinin, 28 yaşındaki milli oyuncuyu elden çıkarmayı düşünmediğini belirterek Beşiktaş’a olumsuz bir geri dönüş yaptığı ifade edildi.

Roma sözleşme yenilemek istiyor.

Roma sözleşme yenilemek istiyor.

Geride kalan sezonda Roma formasıyla 43 resmi maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2025’te sözleşmesi sona erecek olan deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Roma cephesi ise oyuncuyu satmak yerine sözleşmesini uzatmak istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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