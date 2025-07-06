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Jhon Duran, Fenerbahçe'ye Söz Verdiği İçin Manchester United'ı Reddetmiş

Jhon Duran, Fenerbahçe'ye Söz Verdiği İçin Manchester United'ı Reddetmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 22:10

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Al Nassr'dan Kolombiyalı forvet Jhon Durán'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Genç oyuncunun kısa süre içinde takıma katılarak çalışmalara başlaması bekleniyor.

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Fenerbahçe nihayet Jhon Duran'a kavuştu.

Fenerbahçe nihayet Jhon Duran'a kavuştu.

Al Nassr forması giyen genç golcü için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe günler önce İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı yıldızla bugün resmi sözleşmeye imza attı. 1 yıllık kiralama kontratı bulunan Jhon Duran'ın Fenerbahçe için dünya devini reddettiği iddia edildi.

Manchester United'ı reddetti.

Manchester United'ı reddetti.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Kolombiyalı yıldızı Manchester United'ın da istediğini ancak söz verdiği için Fenerbahçe'ye geldiğini yazdı. Akbaş, X platformundaki paylaşımında şunu yazdı:

'Fenerbahçe’de John Duran transferinde oyuncu Kolombiya’dan uçağa binerken Manchester United teklifini yaptı.

Teklif net 20 milyon Euro 4 yıllık sözleşmeydi. Ayrıca İngiliz ekibi Al Nassr’a 60 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini iletti.

Duran İstanbul’da kaldığı sürece İngiliz ekibi hem oyuncuya hem de Araplara yine baskı yaptı ancak oyuncu Fenerbahçe’ye söz verdiğini söyledi.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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