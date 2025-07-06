Jhon Duran, Fenerbahçe'ye Söz Verdiği İçin Manchester United'ı Reddetmiş

A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Kolombiyalı yıldızı Manchester United'ın da istediğini ancak söz verdiği için Fenerbahçe'ye geldiğini yazdı. Akbaş, X platformundaki paylaşımında şunu yazdı:

'Fenerbahçe’de John Duran transferinde oyuncu Kolombiya’dan uçağa binerken Manchester United teklifini yaptı.

Teklif net 20 milyon Euro 4 yıllık sözleşmeydi. Ayrıca İngiliz ekibi Al Nassr’a 60 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini iletti.

Duran İstanbul’da kaldığı sürece İngiliz ekibi hem oyuncuya hem de Araplara yine baskı yaptı ancak oyuncu Fenerbahçe’ye söz verdiğini söyledi.'