Jhon Duran, Fenerbahçe'ye Söz Verdiği İçin Manchester United'ı Reddetmiş
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Al Nassr'dan Kolombiyalı forvet Jhon Durán'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Genç oyuncunun kısa süre içinde takıma katılarak çalışmalara başlaması bekleniyor.
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Fenerbahçe nihayet Jhon Duran'a kavuştu.
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Manchester United'ı reddetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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