Fark Edilince Sildi: Devrim Özkan'dan Sonra Çapkınlık Turları Atan Lucas Torreira'dan Ecenaz Üçer Hamlesi!

Ailelerle tanışan, evlilik yolunda ilerlediklerine inandığımız çift, bir anda ayrılmaya karar verdi. İlk ayrılığın kıskançlık sebebiyle olduğu konuşulurken çiftimiz barışmış, tüm sevenlerini de sevindirmişti. Derken bir ikinci ayrılık yaşandı. İkinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti.

İkinci ayrılık hakikaten son ayrılık oldu. Bir daha bir araya gelmeyen eski aşıklar zaman zaman birbirine göndermeli yorumlarda bulundu. Her ikisinin de adı başkalarıyla anıldı fakat ortada 'aşklık' bir durum yoktu.