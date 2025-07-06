Fark Edilince Sildi: Devrim Özkan'dan Sonra Çapkınlık Turları Atan Lucas Torreira'dan Ecenaz Üçer Hamlesi!
Ünlü oyuncu Devrim Özkan'la dillere destan bir aşk yaşayan ve ayrılıktan sonra da çapkınlık turlarına başlayan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, bu sefer fena basıldı!
Sosyal medya fenomeninin bikinili pozlarını farkında olmadan, Instagram'ın yeni özelliğini kullanarak repost'layan Torreira, hamlesini geri alsa da gözlerden kaçamadı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi başta olmak üzere dizilerde duru güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira'nın hızlı başlayan aşkını aylarca konuşmuştuk.
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Bu sırada Torreira çapkınlık turları atmaya başladı tabii...
Torreira birkaç saat önce yine çapkınlık üstündeyken basıldı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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