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Fark Edilince Sildi: Devrim Özkan'dan Sonra Çapkınlık Turları Atan Lucas Torreira'dan Ecenaz Üçer Hamlesi!

Fark Edilince Sildi: Devrim Özkan'dan Sonra Çapkınlık Turları Atan Lucas Torreira'dan Ecenaz Üçer Hamlesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.07.2025 - 21:22

Ünlü oyuncu Devrim Özkan'la dillere destan bir aşk yaşayan ve ayrılıktan sonra da çapkınlık turlarına başlayan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, bu sefer fena basıldı!

Sosyal medya fenomeninin bikinili pozlarını farkında olmadan, Instagram'ın yeni özelliğini kullanarak repost'layan Torreira, hamlesini geri alsa da gözlerden kaçamadı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi başta olmak üzere dizilerde duru güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira'nın hızlı başlayan aşkını aylarca konuşmuştuk.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi başta olmak üzere dizilerde duru güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira'nın hızlı başlayan aşkını aylarca konuşmuştuk.

Ailelerle tanışan, evlilik yolunda ilerlediklerine inandığımız çift, bir anda ayrılmaya karar verdi. İlk ayrılığın kıskançlık sebebiyle olduğu konuşulurken çiftimiz barışmış, tüm sevenlerini de sevindirmişti. Derken bir ikinci ayrılık yaşandı. İkinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti. 

İkinci ayrılık hakikaten son ayrılık oldu. Bir daha bir araya gelmeyen eski aşıklar zaman zaman birbirine göndermeli yorumlarda bulundu. Her ikisinin de adı başkalarıyla anıldı fakat ortada 'aşklık' bir durum yoktu.

Bu sırada Torreira çapkınlık turları atmaya başladı tabii...

Bu sırada Torreira çapkınlık turları atmaya başladı tabii...

Önce sosyal medya fenomeni Duygu German'la aşk yaşadığı söylenen Lucas Torreira'nın sonradan yalnızca bir reklam iş birliği için German'la bir araya geldiği ortaya çıktı. 

Geçtiğimiz haftalarda ise daha önce hiç görmediğimiz bir kadınla Nişantaşı sokaklarında görüntülenmişti. Kameraları görünce ayrı yönlere gitmeyi tercih etmişlerdi ve Torreira da köşe bucak kaçmayı uygun görmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Torreira birkaç saat önce yine çapkınlık üstündeyken basıldı!

Torreira birkaç saat önce yine çapkınlık üstündeyken basıldı!

Instagram'da 1 milyon takipçisi olan bir başka sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer'i stalk'ladığı kabak gibi ortaya çıktı! Torreira durum fark edilince hızlı davrandı, hamlesini hemen geri aldı ama olan olmuştu. 

Instagram'ın yeni repost özelliğini kavrayamayan Torreira, Ecenaz Üçer'in bikinili pozlarını yeniden paylaştı... Yaşananlar başta @birkahvebingiybett olmak üzere sosyal medyadaki içerik üreticilerinin gözünden kaçmadı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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