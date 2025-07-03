Biz Anlamamışız: Anıl Altan'la Boşanan Pelin Akil, Beğendiği Videoyla Boşanma Sebebini Ele mi Verdi?

Sosyal medya hesabını eskisine oranla çok daha sık kullanan Pelin Akil, her gün yeni bir mekanda, tüm gözleri üzerine toplayan kombinlerle poz verirken bir başka hesabın direkt Anıl Altan'a gönderme şeklinde yorumlanabilecek videosunu beğendiği fark edildi.

@magazingozu'nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre Pelin Akil'in beğendiği ve 12 Haziran'da paylaşılan videoda bir erkek 'Eğer kadın olsaydım' diyerek oldukça iddialı cümleler sıralıyor;

'Ben bir kadın değilim ama eğer kadın olsaydım kapıyı ben açmazdım. Restoranda ödeme yapmazdım. Nereye gideceğimize ben karar vermezdim. Akşamın planlarını ben yapmazdım. Eğer kadın olsaydım, bir kraliçe gibi muamele görmeyi talep ederdim. Saygı, değer, ilgi ve özen isterdim. Bunu talep ederdim çünkü hayatıma dair standartlarım öyle yüksek olurdu ki benimle olmayı düşünebilecek tek adam maskülen enerjisini tam anlamıyla taşıyan biri olurdu. Ve işte ancak o zaman artık küçük çocukları değil, gerçek adamları hayatına çekmeye başlarsın çünkü kendi değerinin farkındasındır.'