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Biz Anlamamışız: Anıl Altan'la Boşanan Pelin Akil, Beğendiği Videoyla Boşanma Sebebini Ele mi Verdi?

Biz Anlamamışız: Anıl Altan'la Boşanan Pelin Akil, Beğendiği Videoyla Boşanma Sebebini Ele mi Verdi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.07.2025 - 00:56

Geçtiğimiz haftalarda aylardır dolaşan boşanma dedikodusunu ilk ağızdan doğrulayan Pelin Akil'in haziranın başlarında beğendiği video kafa karıştırdı. 

Boşanma sebebini açıklamayan fakat ortada bir gerginlik olduğu sinyalleri veren ikilinin boşanma sebebinin videodaki vurgu olup olmadığı merak edildi... Pelin Akil, video beğenirken boşanma sebebini veya sebeplerden birini ele vermiş olabilir mi? Gelin, beraber bakalım.

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Uzun aylar boyunca sosyal medyanın favori çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın üzerinde kara bulutlar dolaştığını konuştuk.

Uzun aylar boyunca sosyal medyanın favori çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın üzerinde kara bulutlar dolaştığını konuştuk.

Birbirinden uzaklaştığı hemen fark edilen ikili, boşanma dedikoduları kol gezse de epey uzun bir süre aralarının bozuk olduğunu veya boşanmanın ihtimaller dahilinde olduğunu kabul etmediler. 

Pelin Akil'in ucu açık cevapları, Anıl Altan'la beraber paylaşım yapmayı kesmeleri, her görüntülendiklerinde buram buram yayılan gerginlik zaman geçtikçe boşanma dedikodusunun sönmek yerine daha da alevlenmesine sebep oldu.

Uzatmaların sonunda Pelin Akil, birkaç hafta önce 'karı koca olarak yollarını ayırdıklarını' bizzat doğrulamıştı. Sessizliğini Pelin Akil'den çok sonra bozan Anıl Altan ise 'Pelin gerekeni söyledi' demiş, süreç boyunca koruduğu mesafeli tavırla soğuk açıklamalarda bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, ayrı yollara giden ve keyifleri de gayet yerinde gözüken ikiliden Pelin Akil hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz saatlerde, ayrı yollara giden ve keyifleri de gayet yerinde gözüken ikiliden Pelin Akil hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medya hesabını eskisine oranla çok daha sık kullanan Pelin Akil, her gün yeni bir mekanda, tüm gözleri üzerine toplayan kombinlerle poz verirken bir başka hesabın direkt Anıl Altan'a gönderme şeklinde yorumlanabilecek videosunu beğendiği fark edildi. 

@magazingozu'nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre Pelin Akil'in beğendiği ve 12 Haziran'da paylaşılan videoda bir erkek 'Eğer kadın olsaydım' diyerek oldukça iddialı cümleler sıralıyor;

'Ben bir kadın değilim ama eğer kadın olsaydım kapıyı ben açmazdım. Restoranda ödeme yapmazdım. Nereye gideceğimize ben karar vermezdim. Akşamın planlarını ben yapmazdım. Eğer kadın olsaydım, bir kraliçe gibi muamele görmeyi talep ederdim. Saygı, değer, ilgi ve özen isterdim. Bunu talep ederdim çünkü hayatıma dair standartlarım öyle yüksek olurdu ki benimle olmayı düşünebilecek tek adam maskülen enerjisini tam anlamıyla taşıyan biri olurdu. Ve işte ancak o zaman artık küçük çocukları değil, gerçek adamları hayatına çekmeye başlarsın çünkü kendi değerinin farkındasındır.'

Videoyu sizler için şöyle bırakalım👇️

Ne diyorsunuz? Videoda belirtildiği üzere, Pelin Akil'in Anıl Altan'la boşanma kararı almasının sebebi Altan'ın maskülen enerjisini kullanmaması veya "küçük bir çocuk" olması veya beklenen ilgi ve özeni vermemesi olabilir mi?

Ne diyorsunuz? Videoda belirtildiği üzere, Pelin Akil'in Anıl Altan'la boşanma kararı almasının sebebi Altan'ın maskülen enerjisini kullanmaması veya "küçük bir çocuk" olması veya beklenen ilgi ve özeni vermemesi olabilir mi?

Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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