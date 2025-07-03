Biz Anlamamışız: Anıl Altan'la Boşanan Pelin Akil, Beğendiği Videoyla Boşanma Sebebini Ele mi Verdi?
Geçtiğimiz haftalarda aylardır dolaşan boşanma dedikodusunu ilk ağızdan doğrulayan Pelin Akil'in haziranın başlarında beğendiği video kafa karıştırdı.
Boşanma sebebini açıklamayan fakat ortada bir gerginlik olduğu sinyalleri veren ikilinin boşanma sebebinin videodaki vurgu olup olmadığı merak edildi... Pelin Akil, video beğenirken boşanma sebebini veya sebeplerden birini ele vermiş olabilir mi? Gelin, beraber bakalım.
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Uzun aylar boyunca sosyal medyanın favori çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın üzerinde kara bulutlar dolaştığını konuştuk.
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Geçtiğimiz saatlerde, ayrı yollara giden ve keyifleri de gayet yerinde gözüken ikiliden Pelin Akil hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
Videoyu sizler için şöyle bırakalım👇️
Ne diyorsunuz? Videoda belirtildiği üzere, Pelin Akil'in Anıl Altan'la boşanma kararı almasının sebebi Altan'ın maskülen enerjisini kullanmaması veya "küçük bir çocuk" olması veya beklenen ilgi ve özeni vermemesi olabilir mi?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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