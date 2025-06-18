Pelin Akil'in Boşanma Açıklamasından Sonra Sırra Kadem Basan Anıl Altan Ayrılıkla İlgili İlk Kez Konuştu!

2016'da evlenen ve evlendikleri günden bu yana örnek aile / çift olarak parmakla gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın arasında bir sorun olduğu aylar önce belli olmuştu.

İlişkilerinin gidişatı hakkında hiçbir şekilde yorum yapmamayı tercih eden ikiliden Pelin Akil, geçtiğimiz hafta aylardır magazinde dolaşan boşanma iddiasına son noktayı koydu.

Yollarını ayırdıklarını söyleyen Pelin Akil, boşanma sebebini açıklamamakla beraber herhangi bir aldatma veya 3. kişisi durumu olmadığını net bir şekilde dile getirmişti.