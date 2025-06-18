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Pelin Akil'in Boşanma Açıklamasından Sonra Sırra Kadem Basan Anıl Altan Ayrılıkla İlgili İlk Kez Konuştu!

Pelin Akil'in Boşanma Açıklamasından Sonra Sırra Kadem Basan Anıl Altan Ayrılıkla İlgili İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2025 - 18:08

Aylardır boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ayrılacağı dedikodusu geçtiğimiz günlerde bizzat Pelin Akil tarafından doğrulanmıştı. 

O günden bu yana sesi soluğu çıkmayan Anıl Altan, ayrılık ve boşanmayla ilgili ilk kez konuştu. Yeni aşk iddialarına da cevap verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İkiz kızları Lina ve Alin'le musmutlu aile pozlarına, birbirlerine duydukları koca aşka çok inandığımız Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde yolun sonuna geldi.

İkiz kızları Lina ve Alin'le musmutlu aile pozlarına, birbirlerine duydukları koca aşka çok inandığımız Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde yolun sonuna geldi.

2016'da evlenen ve evlendikleri günden bu yana örnek aile / çift olarak parmakla gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın arasında bir sorun olduğu aylar önce belli olmuştu. 

İlişkilerinin gidişatı hakkında hiçbir şekilde yorum yapmamayı tercih eden ikiliden Pelin Akil, geçtiğimiz hafta aylardır magazinde dolaşan boşanma iddiasına son noktayı koydu. 

Yollarını ayırdıklarını söyleyen Pelin Akil, boşanma sebebini açıklamamakla beraber herhangi bir aldatma veya 3. kişisi durumu olmadığını net bir şekilde dile getirmişti.

Kaçıranlar için Pelin Akil'in açıklamasının detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Pelin Akil açıklamayı yaptı, her şeyin bittiğini söyledi fakat Anıl Altan sessiz kalmayı tercih etmişti.

Pelin Akil açıklamayı yaptı, her şeyin bittiğini söyledi fakat Anıl Altan sessiz kalmayı tercih etmişti.

Instagram story'lerinde yer verdiği evlilik ve aile olmak üzerine yazıları göndermeli bulunsa da boşanmayla ilgili konuşmayan Anıl Altan, geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabirleri tarafından bir davet çıkışı görüntülendi. 

Sürecin başından bu yana sergilediği mesafeli ve sakin tavrını koruyan Anıl Altan, önce geçtiğimiz günlerde Nilsu Berfin Aktaş'la sporda konuşurken görüntülendiği için çıkan aşk dedikodularına cevap verdi. 'Haberleri gülerek okudum' dedi. 

Ardından boşanmayla ilgili, 'Pelin gerekli açıklamayı yaptı. Ben öncesinde de şimdi de özel hayatımla ilgili detaya girmek istemiyorum' dedi. 'Muhabirin, dedikodular çıkıyor, ayrılığın sebebi nedir?' sorusuna, 'O bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor aslında' diyerek cevap verdi.

Aşka kapılarını kapatmadığı sorulduğunda ise "Öyle bir şey yok" diyerek röportajı sonlandırdı. İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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