Pelin Akil'in Boşanma Açıklamasından Sonra Sırra Kadem Basan Anıl Altan Ayrılıkla İlgili İlk Kez Konuştu!
Aylardır boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ayrılacağı dedikodusu geçtiğimiz günlerde bizzat Pelin Akil tarafından doğrulanmıştı.
O günden bu yana sesi soluğu çıkmayan Anıl Altan, ayrılık ve boşanmayla ilgili ilk kez konuştu. Yeni aşk iddialarına da cevap verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İkiz kızları Lina ve Alin'le musmutlu aile pozlarına, birbirlerine duydukları koca aşka çok inandığımız Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde yolun sonuna geldi.
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Pelin Akil açıklamayı yaptı, her şeyin bittiğini söyledi fakat Anıl Altan sessiz kalmayı tercih etmişti.
Aşka kapılarını kapatmadığı sorulduğunda ise "Öyle bir şey yok" diyerek röportajı sonlandırdı. İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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