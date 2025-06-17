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Kavgaları Bitmedi: Birsen Altuntaş'ın "Benden Ricacı Oldular" İddiasına Elçin Sangu'dan Sert Cevap!

Kavgaları Bitmedi: Birsen Altuntaş'ın "Benden Ricacı Oldular" İddiasına Elçin Sangu'dan Sert Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.06.2025 - 19:29

Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu arasında aylar önce başlayan gerginlik, yeniden arşa çıktı! Birsen Altuntaş'ın 'dolandırıcılık' haberinin ardından Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisinden ricacı oldukları iddiasına Elçin Sangu'dan cevap gecikmedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Aylar önce, gazeteci Birsen Altuntaş ve ünlü oyuncu Elçin Sangu arasında tansiyon yükselmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Aylar önce, gazeteci Birsen Altuntaş ve ünlü oyuncu Elçin Sangu arasında tansiyon yükselmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Elçin Sangu'nun dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının patlak verdiği dönemde yazdığı upuzun analiz, Birsen Altuntaş'ın sinirine dokunmuştu. Kendisini bir anda Altuntaş'ın başlattığı tartışmanın içinde bulan Elçin Sangu, lafını hiç sakınmamıştı. 

Birsen Altuntaş'ın benzer bir mazisi Farah Zeynep Abdullah'la da var, bilen vardır. Tıpkı Farah ve Birsen atışmalarına benzer dilde ve akışta gerçekleşen tartışma, X'i gece gece ayağa kaldırmıştı. Altuntaş da Sangu da oldukça sert çıkışlarda bulunmuş, birbirleriyle ilgili birçok iddiada bulunan ikili karşılıklı dava açmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu ve uzun yıllardır beraber olduğu Yunus Özdiken'le ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. Haberini de Birsen Altuntaş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu ve uzun yıllardır beraber olduğu Yunus Özdiken'le ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. Haberini de Birsen Altuntaş yaptı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, haberinde, '2022 yılında Elçin Sangu’ya alacak davası açan Abdullah Celal Erol, bu kez oyuncu hakkında “dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve adlı makamları yanıltma' başlıklarıyla dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.' cümlelerine yer verdi. 

Altuntaş'tan hemen sonra davacı Abdullah Celal Erol da bir paylaşımda bulundu ve Altuntaş'ın haberini bizzat doğruladı.

Yaklaşık bir saat önce Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu tartışması yeniden alevlendi.

Yaklaşık bir saat önce Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu tartışması yeniden alevlendi.

X hesabından Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisiyle konuşmak için 'ricacı olduklarını' belirten Birsen Altuntaş, 

'Dün akşam üstü telefonum çaldı; eski bir gazeteci arkadaşım aradı. Dedi ki 'Elçin Sangu ve Yunus Özdiken seninle oturup konuşmak istiyor. Benden ricacı oldular...' 🤣  Ben de şu yanıtı verdim: 'Elçin Sangu benimle değil,  kendisini keşfeden menajeri Başay Okay'la, evinin mimari işlerini yapan mühendisle, husumet yaşadığı ve dava tehditiyle zorbaladıkları onlarca kişiyle oturup uzlaşsın. Ben gazeteciyim, haberimi yaparım.  Kafaya alınabilecek biri değilim... 🤣' iddiasında bulundu.

Bunun üzerine sinirleri bir kez daha tepesine çıkan Elçin Sangu'dan cevap gecikmedi.

Bunun üzerine sinirleri bir kez daha tepesine çıkan Elçin Sangu'dan cevap gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcıları Birsen Altuntaş'ın Elçin Sangu 'takıntısına' değinirken, Elçin Sangu da Altuntaş'a, 'Ne münasebet ? İyice deli gibi bir şey yaptın kendini. Ya sabır.' cevabını verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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