Kavgaları Bitmedi: Birsen Altuntaş'ın "Benden Ricacı Oldular" İddiasına Elçin Sangu'dan Sert Cevap!
Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu arasında aylar önce başlayan gerginlik, yeniden arşa çıktı! Birsen Altuntaş'ın 'dolandırıcılık' haberinin ardından Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisinden ricacı oldukları iddiasına Elçin Sangu'dan cevap gecikmedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Aylar önce, gazeteci Birsen Altuntaş ve ünlü oyuncu Elçin Sangu arasında tansiyon yükselmişti, belki denk gelmişsinizdir.
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Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu ve uzun yıllardır beraber olduğu Yunus Özdiken'le ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. Haberini de Birsen Altuntaş yaptı.
Yaklaşık bir saat önce Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu tartışması yeniden alevlendi.
Bunun üzerine sinirleri bir kez daha tepesine çıkan Elçin Sangu'dan cevap gecikmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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