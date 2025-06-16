Estetiğe 11 Milyon 800 Bin TL Harcadığını Açıklayan Danla Bilic Bu Sefer de Saatinin Fiyatıyla Dikkat Çekti!
Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda bugüne dek estetiklerine toplamda ne kadar harcadığını açıklayan ve döktüğü servetle dillere düşen Danla Bilic, bu sefer de milyonluk saatiyle dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Attığı her adımla olay olan, sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Danla Bilic, en son estetikleri hakkında yaptığı açıklamayla gündeme oturmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde, DanlaCast'te Şeyma Subaşı'nı ağırlayan Danla Bilic'in bu sefer de kolunda parıl parıl parlayan saati dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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