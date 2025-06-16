Estetiğe 11 Milyon 800 Bin TL Harcadığını Açıklayan Danla Bilic Bu Sefer de Saatinin Fiyatıyla Dikkat Çekti!

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin'le oldukça çirkin olaylar yaşayan ve mahkemelik olan Danla Bilic, olayların ardından hem DanlaCast isimli kendi YouTube programına dönmüş, hem de Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers isimli programına katılmıştı.

Hayatımıza girdiği seneden bu yana değişimiyle sık sık gündem olan ve birçok estetik operasyon geçirdiğini bildiğimiz Danla Bilic, toplamda 300 bin dolar harcadığını açıklamış, 9 yıl süren estetiklerine 11 milyon 800 bin TL verdiğini söylemişti.