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Estetiğe 11 Milyon 800 Bin TL Harcadığını Açıklayan Danla Bilic Bu Sefer de Saatinin Fiyatıyla Dikkat Çekti!

Estetiğe 11 Milyon 800 Bin TL Harcadığını Açıklayan Danla Bilic Bu Sefer de Saatinin Fiyatıyla Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2025 - 20:13

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda bugüne dek estetiklerine toplamda ne kadar harcadığını açıklayan ve döktüğü servetle dillere düşen Danla Bilic, bu sefer de milyonluk saatiyle dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Attığı her adımla olay olan, sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Danla Bilic, en son estetikleri hakkında yaptığı açıklamayla gündeme oturmuştu.

Attığı her adımla olay olan, sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Danla Bilic, en son estetikleri hakkında yaptığı açıklamayla gündeme oturmuştu.

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin'le oldukça çirkin olaylar yaşayan ve mahkemelik olan Danla Bilic, olayların ardından hem DanlaCast isimli kendi YouTube programına dönmüş, hem de Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers isimli programına katılmıştı. 

Hayatımıza girdiği seneden bu yana değişimiyle sık sık gündem olan ve birçok estetik operasyon geçirdiğini bildiğimiz Danla Bilic, toplamda 300 bin dolar harcadığını açıklamış, 9 yıl süren estetiklerine 11 milyon 800 bin TL verdiğini söylemişti.

Kaçıranlar için Danla Bilic'in açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde, DanlaCast'te Şeyma Subaşı'nı ağırlayan Danla Bilic'in bu sefer de kolunda parıl parıl parlayan saati dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde, DanlaCast'te Şeyma Subaşı'nı ağırlayan Danla Bilic'in bu sefer de kolunda parıl parıl parlayan saati dikkat çekti.

Estetiğe milyonları gözü kapalı döken Danla Bilic'in saatinin de estetiklere yatırdığı servetin yarısı kadar olduğu ortaya çıktı. 

Patek Philippe Nautilus marka 18 Ayar olan saatin 150 bin dolar olduğu öğrenildi. Bugünün kuruyla hesaplandığında 5 milyon 900 bin TL'ye tekabül eden saat sosyal medya kullanıcılarının yutkunup, bir bardak soğuk su içmesine sebep oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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