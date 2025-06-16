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Barış Manço'nun Kız Kardeşi İnci Manço İlbay Hayatını Kaybetti

Barış Manço'nun Kız Kardeşi İnci Manço İlbay Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2025 - 18:52

Usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay'ın 80 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı duyurdu.

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Usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti.

Usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti.

80 yaşındaki İnci Manço İlbay'ın sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 

İnci Manço İlbay'ın, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Manço Aile Kabristanı'nda ağabeyi Savaş Manço'nun yanına defnedileceği duyuruldu.

Geçen sene oğlunu kaybeden İnci Manço İlbay, biri kız olmak üzere iki çocuk sahibiydi.

Geçen sene oğlunu kaybeden İnci Manço İlbay, biri kız olmak üzere iki çocuk sahibiydi.

Ağabeyi Barış Manço’nun hayatı boyunca yanında olan, sanat hayatına yakından şahitlik eden ve daima destek olan İnci Manço İlbay'ın vefatı Manço ailesinden bir değerli ismin daha kaybı olarak kayıtlara geçti...

Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı, eski görümcesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı, eski görümcesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

'Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço Albay'ı kaybetmenin acısını aşıyoruz' açıklamasında bulundu ve yakın zamanda çekilmiş aile fotoğrafını paylaştı. 

Mekanı cennet olsun 🕊️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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