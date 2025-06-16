Barış Manço'nun Kız Kardeşi İnci Manço İlbay Hayatını Kaybetti
Usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay'ın 80 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı duyurdu.
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Usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti.
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Geçen sene oğlunu kaybeden İnci Manço İlbay, biri kız olmak üzere iki çocuk sahibiydi.
Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı, eski görümcesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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