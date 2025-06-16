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İnci Manço İlbay Kimdir? İnci Manço Neden Vefat Etti?

İnci Manço İlbay Kimdir? İnci Manço Neden Vefat Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.06.2025 - 18:52

İnci Manço İlbay'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. İnci Manço, usta merhum sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşiydi. Ankara'da yaşamını sürdüren İnci Manço'nun vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu. İnci Manço'nun da Manço Aile Kabristanı'na defnedilmesi bekleniyor.

Peki İnci Manço kimdir, neden vefat etti?

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İnci Manço İlbay Kimdir?

İnci Manço İlbay Kimdir?

İnci Manço İlbay, merhu usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşidir. Barış Manço, 56 yaşında hayata gözlerini yummuş ve sevenlerini yasa boğmuştur. Bugün bile gençlerin, çocukların Barış abisi olarak anılan Barış Manço'nun ailesi de sevilen bir aile olmuştur. 

Manço ailesinin bir üyesi olan İnci Manço'nun vefatı da sevenlerini derinden etkiledi. Manço'nun vefatını ise Lale Manço duyurdu.

İnci Manço Barış Manço'nun Nesidir?

İnci Manço, usta sanatçı Barış Manço'nun öz kız kardeşidir. İnci Manço, geçtiğimiz sene oğlunu kaybetmiştir ve biri kız, iki çocuk annesidir.

İnci Manço Neden Vefat Etti?

İnci Manço Neden Vefat Etti?

Usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 80 yaşındaki İnci Manço, Ankara'da hayata gözlerini yumdu.

İnci Manço İlbay, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı da sosyal medya hesabından İnci Manço'nun vefat haberini şu sözlerle duyurdu: 'Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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