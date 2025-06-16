İnci Manço İlbay Kimdir? İnci Manço Neden Vefat Etti?

İnci Manço İlbay, merhu usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşidir. Barış Manço, 56 yaşında hayata gözlerini yummuş ve sevenlerini yasa boğmuştur. Bugün bile gençlerin, çocukların Barış abisi olarak anılan Barış Manço'nun ailesi de sevilen bir aile olmuştur.

Manço ailesinin bir üyesi olan İnci Manço'nun vefatı da sevenlerini derinden etkiledi. Manço'nun vefatını ise Lale Manço duyurdu.

İnci Manço Barış Manço'nun Nesidir?

İnci Manço, usta sanatçı Barış Manço'nun öz kız kardeşidir. İnci Manço, geçtiğimiz sene oğlunu kaybetmiştir ve biri kız, iki çocuk annesidir.