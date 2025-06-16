İnci Manço İlbay Kimdir? İnci Manço Neden Vefat Etti?
İnci Manço İlbay'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. İnci Manço, usta merhum sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşiydi. Ankara'da yaşamını sürdüren İnci Manço'nun vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu. İnci Manço'nun da Manço Aile Kabristanı'na defnedilmesi bekleniyor.
Peki İnci Manço kimdir, neden vefat etti?
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İnci Manço İlbay Kimdir?
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İnci Manço Neden Vefat Etti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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