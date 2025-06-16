İddialar Doğru Çıktı: Selin Yağcıoğlu'ndan 2 Ay Önce Ayrılan Allan Hakko, Oyuncu Sevgilisiyle Yakalandı!

Yıllar önce Survivor'dan tanıdığımız Merve Oflaz'la uzun soluklu bir aşk yaşayan Allah Hakko gönlünü, 2023 yılında sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırmıştı.

Her yere birlikte giden, yurt dışı seyahatleri ve davetlerde parlayan ikili, iki senelik aşka nisan ayında nokta koydu.

Yağcıoğlu ayrılık haberini, 'Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim' sözleriyle doğrulamıştı.

İlişkinin sonlanmasının ardından Mehmet Üstündağ, ikilinin ayrılık sebebini Selin Yağcıoğlu'nun 'birlikte yaşayalım!' baskısı olduğunu iddia etmişti fakat Selin Yağcıoğlu bu iddiayı sert bir dille yalanlamıştı.