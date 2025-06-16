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İddialar Doğru Çıktı: Selin Yağcıoğlu'ndan 2 Ay Önce Ayrılan Allan Hakko, Oyuncu Sevgilisiyle Yakalandı!

İddialar Doğru Çıktı: Selin Yağcıoğlu'ndan 2 Ay Önce Ayrılan Allan Hakko, Oyuncu Sevgilisiyle Yakalandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2025 - 18:03

Yalnızca iki ay önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık aşkını noktalayan Vakko veliahtı Allan Hakko'nun genç bir oyuncu ile beraber olduğu iddia edilmişti. 

Patronlar Dünyası'nın 'Pelin' iddiası doğru çıktı. Allan Hakko, yeni oyuncu sevgilisiyle gecelerde yakalandı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Senelerdir çalkantılı aşk hayatıyla gündeme oturan Vakko veliahtı Allan Hakko, yaklaşık iki ay önce sosyal medya fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Senelerdir çalkantılı aşk hayatıyla gündeme oturan Vakko veliahtı Allan Hakko, yaklaşık iki ay önce sosyal medya fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Yıllar önce Survivor'dan tanıdığımız Merve Oflaz'la uzun soluklu bir aşk yaşayan Allah Hakko gönlünü, 2023 yılında sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırmıştı. 

Her yere birlikte giden, yurt dışı seyahatleri ve davetlerde parlayan ikili, iki senelik aşka nisan ayında nokta koydu. 

Yağcıoğlu ayrılık haberini, 'Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim' sözleriyle doğrulamıştı. 

İlişkinin sonlanmasının ardından Mehmet Üstündağ, ikilinin ayrılık sebebini Selin Yağcıoğlu'nun 'birlikte yaşayalım!' baskısı olduğunu iddia etmişti fakat Selin Yağcıoğlu bu iddiayı sert bir dille yalanlamıştı.

Habercilik dersi veren Yağcıoğlu'nun açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Selin Yağcıoğlu ayrılığı atlatmaya çalışırken, Allan Hakko hızlı çıkan taraf oldu.

Selin Yağcıoğlu ayrılığı atlatmaya çalışırken, Allan Hakko hızlı çıkan taraf oldu.

Önce Ecem Oltulu ile adı anılan ve Atina'da görüntülenen Allan Hakko, aşk iddiaları hakkında konuşmamayı tercih etmişti. Derken, geçtiğimiz haftalarda Patronlar Dünyası tarafından Allan Hakko'nun Mezarlık dizisinde rol alan genç oyuncu Pelin Uluksar ile birlikte olduğu iddia edildi. 

Pelin Uluksar, Allan Hakko’nun ablası Romina Hakko ile sosyal medya hesabından takipleşmeye başladığı da ortaya çıkmıştı.

Patronlar Dünyası'nın iddiası yine Patronlar Dünyası tarafından doğrulandı.

Patronlar Dünyası'nın iddiası yine Patronlar Dünyası tarafından doğrulandı.

Vakko veliahtı Allan Hakko ve Pelin Uluksar, önceki akşam Bebek'te el ele görüntülendi. 

Bebek'te lüks bir mekana girerken görüntülenen ve gazetecileri fark edince hızlı adımlarla içeri giren Hakko, soruları yanıtsız bıraktı. Hakko ile görüntülenen Pelin Uluksar beraber olduklarını gizlemeye çalıştı ancak kameralardan kaçamadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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