İddialar Doğru Çıktı: Selin Yağcıoğlu'ndan 2 Ay Önce Ayrılan Allan Hakko, Oyuncu Sevgilisiyle Yakalandı!
Yalnızca iki ay önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık aşkını noktalayan Vakko veliahtı Allan Hakko'nun genç bir oyuncu ile beraber olduğu iddia edilmişti.
Patronlar Dünyası'nın 'Pelin' iddiası doğru çıktı. Allan Hakko, yeni oyuncu sevgilisiyle gecelerde yakalandı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Senelerdir çalkantılı aşk hayatıyla gündeme oturan Vakko veliahtı Allan Hakko, yaklaşık iki ay önce sosyal medya fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayırmıştı.
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Selin Yağcıoğlu ayrılığı atlatmaya çalışırken, Allan Hakko hızlı çıkan taraf oldu.
Patronlar Dünyası'nın iddiası yine Patronlar Dünyası tarafından doğrulandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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