Bülent Şakrak, "Başrol Olmak İçin Yetiştirildim" Diyen Engin Altan Düzyatan'a İnceden İnceden Laf Soktu!
CNBC-e'de yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk olan Bülent Şakrak, daha önce aynı programa katılıp, 'Ben başrol olmak için yetiştirildim' iddiasında bulunan arkadaşı Engin Altan Düzyatan'a inceden inceden laf soktu! 'Allahtan yakınız da istediğim gibi sataşabiliyorum' diyen Şakrak'ın yakışıklılık vurgusu güldürdü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde CNBC-e kanalında yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk oldu.
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Sesi sedası çıkmayan Şakrak, Saba Tümer'le programında ses getirecek birçok açıklamada bulundu. Oldukça keyifli geçen sohbette dikkat çeken detay ise Şakrak'ın meslektaşı ve arkadaşı Düzyatan'a attığı taş oldu.
Buyurun, Bülent Şakrak'ın Engin Altan Düzyatan'ın "başrol" iddiasını yakışıklılığıyla analiz ettiği anları beraber inceleyelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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