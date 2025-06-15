Bülent Şakrak, "Başrol Olmak İçin Yetiştirildim" Diyen Engin Altan Düzyatan'a İnceden İnceden Laf Soktu!

Daha önce programa katıldığında Engin Altan Düzyatan'ın, üniversitede 'başrol olmak için' yetiştirildiğini söylediğini hatırlatan Saba Tümer'e gülerek cevap veren Bülent Şakrak,

'Yakışıklıyım diyememiş. Buraya gelip artistlik yapmış. Engin benim de arkadaşım yani, bıraksın bu işleri. Yani Engin'le benim bu dünyada kapladığım alan bir mi yani? Ben onun yarısı kadarım. Normali bu. Yalan söylüyor, yakışıklı tabii ki. Ne olacaktı yani? Osman Gazi'yi bana mı oynatacaklardı? Ortada bir Hamlet var yani Bülent mi oynasın Hamlet'i? Biz tabii ki mezarcıyız ya!' ifadelerini kullandı.

Ardından, 'Allahtan Engin arkadaşım çıktı da istediğim gibi sataşabildim' diyerek işi şakaya vurdu. 😂