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Bülent Şakrak, "Başrol Olmak İçin Yetiştirildim" Diyen Engin Altan Düzyatan'a İnceden İnceden Laf Soktu!

Bülent Şakrak, "Başrol Olmak İçin Yetiştirildim" Diyen Engin Altan Düzyatan'a İnceden İnceden Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2025 - 20:10

CNBC-e'de yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk olan Bülent Şakrak, daha önce aynı programa katılıp, 'Ben başrol olmak için yetiştirildim' iddiasında bulunan arkadaşı Engin Altan Düzyatan'a inceden inceden laf soktu! 'Allahtan yakınız da istediğim gibi sataşabiliyorum' diyen Şakrak'ın yakışıklılık vurgusu güldürdü! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde CNBC-e kanalında yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde CNBC-e kanalında yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk oldu.

Son zamanlarda sık sık özel hayatıyla gündeme oturan Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'den ayrıldıktan sonra aşkı yeniden bulmayı birçok kez denemişti, mutlaka denk gelmişsinizdir. 

En son ayakkabı tasarımcısı, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'na sosyal medya hesabından ilan-ı aşk eden Şakrak, yine ve yeniden yaş farkı sebebiyle gündeme oturmuştu.

Sesi sedası çıkmayan Şakrak, Saba Tümer'le programında ses getirecek birçok açıklamada bulundu. Oldukça keyifli geçen sohbette dikkat çeken detay ise Şakrak'ın meslektaşı ve arkadaşı Düzyatan'a attığı taş oldu.

Sesi sedası çıkmayan Şakrak, Saba Tümer'le programında ses getirecek birçok açıklamada bulundu. Oldukça keyifli geçen sohbette dikkat çeken detay ise Şakrak'ın meslektaşı ve arkadaşı Düzyatan'a attığı taş oldu.

Daha önce programa katıldığında Engin Altan Düzyatan'ın, üniversitede 'başrol olmak için' yetiştirildiğini söylediğini hatırlatan Saba Tümer'e gülerek cevap veren Bülent Şakrak, 

'Yakışıklıyım diyememiş. Buraya gelip artistlik yapmış. Engin benim de arkadaşım yani, bıraksın bu işleri. Yani Engin'le benim bu dünyada kapladığım alan bir mi yani? Ben onun yarısı kadarım. Normali bu. Yalan söylüyor, yakışıklı tabii ki. Ne olacaktı yani? Osman Gazi'yi bana mı oynatacaklardı? Ortada bir Hamlet var yani Bülent mi oynasın Hamlet'i? Biz tabii ki mezarcıyız ya!' ifadelerini kullandı. 

Ardından, 'Allahtan Engin arkadaşım çıktı da istediğim gibi sataşabildim' diyerek işi şakaya vurdu. 😂

Buyurun, Bülent Şakrak'ın Engin Altan Düzyatan'ın "başrol" iddiasını yakışıklılığıyla analiz ettiği anları beraber inceleyelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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