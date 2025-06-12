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Süperstar Ajda Pekkan'ın 24 Ayar Altın Kılıklı Elbisesi Dillere Düşerken Bitmeyen Enerjisi Akılları Aldı!

Süperstar Ajda Pekkan'ın 24 Ayar Altın Kılıklı Elbisesi Dillere Düşerken Bitmeyen Enerjisi Akılları Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.06.2025 - 00:56

Harbiye Açık Hava'daki ilk konserini bu gece (12 Haziran) veren Süperstar Ajda Pekkan, her sene çoğalan ve hiç bitmeyen enerjisiyle ayrı, bugüne dek gördüğümüz asil elbiselerinin aksine abartıda zirve yapan kombiniyle ayrı gündeme oturdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 🧐

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Ajda Pekkan... Sadece bir sanatçı değil, adeta yaşayan bir efsane!

Ajda Pekkan... Sadece bir sanatçı değil, adeta yaşayan bir efsane!

Sahneye ilk adım attığı günden bu yana tam anlamıyla yıllara meydan okuyan, 70'li yıllardan beri de ülkemizin Süperstar'ı olarak anılan Ajda Pekkan, yaş aldıkça ışıltısına daha fazlasını ekliyor!

Kimilerini estetik operasyonlarını tartışıyor, 'genç kalma' çabasını eleştiriyor fakat o enerjisiyle her seferinde 'Ben hâlâ buradayım!' diye haykırmaya devam ediyor.  

Estetiğinden sahne duruşuna, gardırobundan duru güzelliğine kadar her detayında bir ‘Ajda imzası’ taşıyor. Normalde, kendisinin oldukça asil, vücuduna ve zarafetine cuk oturan kombin seçimlerine alışığız. 

Daha doğrusu alışıktık...

12 Haziran gecesi Harbiye Açık Hava'daki ilk konseriyle açılışı yapan Süperstar Ajda Pekkan, enerjsiyle her zamanki gibi büyüledi.

12 Haziran gecesi Harbiye Açık Hava'daki ilk konseriyle açılışı yapan Süperstar Ajda Pekkan, enerjsiyle her zamanki gibi büyüledi.

Ajda Pekkan'ın karşısında onu izleyen yüzlerce seyirciden daha dinamik halleri yine ve yeniden hayrete düşürürken, gözümüze giren tepeden tırnağa altın renkli elbisesi dillere fena düştü!

Kendi tarzının çok dışında, ekstra abartılı, gladyatör/uzaylı karışımı detaylar taşıyan elbisesi ayaklı altına benzetildi. Kombininin ve havasının Ajda tarzından çok Bülent Ersoy tarzına yatkın olduğuna kanaat getirildi.

Buyurun, önce 79 yaşında hala sahneyi domine eden Ajda Pekkan'ı beraber izleyelim!

Sonra da her sene yıllara daha çok meydan okuduğu gerçeğine ve bu sefer sınıfta kalan elbisesine gelen yorumlara göz atalım 👇

Sonra da her sene yıllara daha çok meydan okuduğu gerçeğine ve bu sefer sınıfta kalan elbisesine gelen yorumlara göz atalım 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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