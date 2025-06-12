Süperstar Ajda Pekkan'ın 24 Ayar Altın Kılıklı Elbisesi Dillere Düşerken Bitmeyen Enerjisi Akılları Aldı!
Harbiye Açık Hava'daki ilk konserini bu gece (12 Haziran) veren Süperstar Ajda Pekkan, her sene çoğalan ve hiç bitmeyen enerjisiyle ayrı, bugüne dek gördüğümüz asil elbiselerinin aksine abartıda zirve yapan kombiniyle ayrı gündeme oturdu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 🧐
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Ajda Pekkan... Sadece bir sanatçı değil, adeta yaşayan bir efsane!
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12 Haziran gecesi Harbiye Açık Hava'daki ilk konseriyle açılışı yapan Süperstar Ajda Pekkan, enerjsiyle her zamanki gibi büyüledi.
Buyurun, önce 79 yaşında hala sahneyi domine eden Ajda Pekkan'ı beraber izleyelim!
Sonra da her sene yıllara daha çok meydan okuduğu gerçeğine ve bu sefer sınıfta kalan elbisesine gelen yorumlara göz atalım 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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