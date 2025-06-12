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"Cenazeme Gelmeyin": İcralık Olduğunu Açıklayan Metin Keçeci'den Yılmaz Erdoğan ve ÇGHB Ekibine Ağır Sözler!

"Cenazeme Gelmeyin": İcralık Olduğunu Açıklayan Metin Keçeci'den Yılmaz Erdoğan ve ÇGHB Ekibine Ağır Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.06.2025 - 20:55

Magazin Burada muhabiri Samet Aday'a konuşan eski ÇGHB oyuncusu Metin Keçeci, icralık olduğunu ve çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi. Sektöre ayrıca sitem eden Keçeci, eski ÇGHB ekibi ve Yılmaz Erdoğan'a da göndermeli açıklamalarda bulundu. Keçeci'nin yürek burkan sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 😔

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Şimdilerde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de oldukça rağbet görse de seneler önce izlediğimiz ÇGHB'nin tadı bir başkaydı!

Şimdilerde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de oldukça rağbet görse de seneler önce izlediğimiz ÇGHB'nin tadı bir başkaydı!

Şimdilerde birçok farklı projede izlediğimiz birçok oyuncu bir dönem Yılmaz Erdoğan'ın öğrencisiydi ve 2008 yılında hayatımıza giren Çok Güzel Hareketler Bunlar her birinin kariyere ilk adımını atmasının sebebi olmuştu. 

Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç'a İbrahim Büyükak'tan Büşra Pekin'e, Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Metin Yıldız, Pelin Öztekin, Ayça Erturan, Esin Korkut gibi birçok isim ÇGHB'yle kalıcı bir iz bıraktıktan sonra şan ve şöhrete kavuştu.

ÇGHB'nin ilk ekibinde yer alan isimlerden biri de Metin Keçeci'ydi.

ÇGHB'nin ilk ekibinde yer alan isimlerden biri de Metin Keçeci'ydi.

Yılmaz Erdoğan'ın tıpkı Esin Korkut gibi akrabası olduğu bilinen Metin Keçeci, ÇGHB ve Çok Film Hareketler Bunlar'dan sonra yıldızı parlayan ekip arkadaşlarının aksine sırra kadem bastı. 

Epey uzun süredir herhangi bir projede izleyemediğimiz Metin Keçeci, en son İnci Taneleri ilk konuşulmaya başladığında Yılmaz Erdoğan'a sitemiyle gündeme gelmişti.

İnci Taneleri dizisinde yer almak için teklif beklediğini vurgulayan Metin Keçeci, teklif gelmediği için darıldığını dile getirmiş, "Ben en son sahneye çıkacağım herhalde" demişti.

İnci Taneleri dizisinde yer almak için teklif beklediğini vurgulayan Metin Keçeci, teklif gelmediği için darıldığını dile getirmiş, "Ben en son sahneye çıkacağım herhalde" demişti.

'Küskünlük dargınlık demeyelim de ben assolist gibi herhalde en son sahneye çıkacağım. Herhalde beni çok ya değerli gördüğü için ya da hani çok kıymetlisi gördüğü için. 'Dur seni burada da harcamayayım. Dur burada daha olmayasın' dedi sanırım. İnci Taneleri'nden bana teklif gelmedi. Belki de ben İnci Taneleri'ne ağır karakter gelebilirim. İzlemedim, fragmanlarına dahi bakmadım. Hazar Ergüçlü'ye başarılar diliyorum. Türkiye'de birçok başarılı işlere imza atmış sevgili Yılmaz Erdoğan hocama da buradan saygılarımı sunuyorum.' açıklamasında bulunmuştu. 

O günden bu yana sesi soluğu çıkmayan Metin Keçeci, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından görüntülendi.

Bu sefer hali oldukça derbederdi. İcralık olduğunu ve Pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılacağını söyleyen Metin Keçeci, gözyaşlarına boğuldu. ÇGHB ekibi ve Yılmaz Erdoğan'a göndermeli, sert bir sitemde de bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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