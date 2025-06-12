"Cenazeme Gelmeyin": İcralık Olduğunu Açıklayan Metin Keçeci'den Yılmaz Erdoğan ve ÇGHB Ekibine Ağır Sözler!

Şimdilerde birçok farklı projede izlediğimiz birçok oyuncu bir dönem Yılmaz Erdoğan'ın öğrencisiydi ve 2008 yılında hayatımıza giren Çok Güzel Hareketler Bunlar her birinin kariyere ilk adımını atmasının sebebi olmuştu.

Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç'a İbrahim Büyükak'tan Büşra Pekin'e, Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Metin Yıldız, Pelin Öztekin, Ayça Erturan, Esin Korkut gibi birçok isim ÇGHB'yle kalıcı bir iz bıraktıktan sonra şan ve şöhrete kavuştu.