"Cenazeme Gelmeyin": İcralık Olduğunu Açıklayan Metin Keçeci'den Yılmaz Erdoğan ve ÇGHB Ekibine Ağır Sözler!
Magazin Burada muhabiri Samet Aday'a konuşan eski ÇGHB oyuncusu Metin Keçeci, icralık olduğunu ve çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi. Sektöre ayrıca sitem eden Keçeci, eski ÇGHB ekibi ve Yılmaz Erdoğan'a da göndermeli açıklamalarda bulundu. Keçeci'nin yürek burkan sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 😔
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Şimdilerde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de oldukça rağbet görse de seneler önce izlediğimiz ÇGHB'nin tadı bir başkaydı!
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ÇGHB'nin ilk ekibinde yer alan isimlerden biri de Metin Keçeci'ydi.
İnci Taneleri dizisinde yer almak için teklif beklediğini vurgulayan Metin Keçeci, teklif gelmediği için darıldığını dile getirmiş, "Ben en son sahneye çıkacağım herhalde" demişti.
Bu sefer hali oldukça derbederdi. İcralık olduğunu ve Pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılacağını söyleyen Metin Keçeci, gözyaşlarına boğuldu. ÇGHB ekibi ve Yılmaz Erdoğan'a göndermeli, sert bir sitemde de bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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