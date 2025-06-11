Günden Güne Eriyor: 5 Aydır Fizik Tedavi Gördüğü Merkezde Ziyaret Edilen Kadir İnanır Endişelendirdi!
Beş aydır fizik tedavi gördüğü merkezde dostları Ümit Tokçan ve Sali Turan tarafından ziyaret edilen Kadir İnanır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
En son 3 ay önce gördüğümüz Kadir İnanır'ın zayıflığı dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam jönü Kadir İnanır, bir süredir yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme oturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Felç gibi bir durum yaşanmadığını eşi Jülide Kural açıklarken, Kadir İnanır yaşadığı yeni komplikasyonun altından da azimle kalkmış, yeniden fizik tedavi görmeye başlamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde 5 aydır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın