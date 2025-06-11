Günden Güne Eriyor: 5 Aydır Fizik Tedavi Gördüğü Merkezde Ziyaret Edilen Kadir İnanır Endişelendirdi!

Bilmeyenler için kısa bir özet geçelim, usta isim geçtiğimiz sene 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, beynine tıpkı 3 sene önce de olduğu gibi pıhtı attığı ve durumunun kritik olduğu öğrenilmişti.

Acilen ameliyata alınan, sonrasında da yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır, nisan ayında taburcu edilmiş, fizik tedaviye başlamıştı. Ağustos 2024’te bu kez akciğerinde enfeksiyon geliştiği için tekrar hastaneye kaldırılan İnanır hakkında 'felç geçirdiği' yönünde iddialar ortaya atılmış, sevenleri usta isim için epey endişelenmişti.