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Günden Güne Eriyor: 5 Aydır Fizik Tedavi Gördüğü Merkezde Ziyaret Edilen Kadir İnanır Endişelendirdi!

Günden Güne Eriyor: 5 Aydır Fizik Tedavi Gördüğü Merkezde Ziyaret Edilen Kadir İnanır Endişelendirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.06.2025 - 00:43

Beş aydır fizik tedavi gördüğü merkezde dostları Ümit Tokçan ve Sali Turan tarafından ziyaret edilen Kadir İnanır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

En son 3 ay önce gördüğümüz Kadir İnanır'ın zayıflığı dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam jönü Kadir İnanır, bir süredir yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme oturuyor.

Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam jönü Kadir İnanır, bir süredir yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme oturuyor.

Bilmeyenler için kısa bir özet geçelim, usta isim geçtiğimiz sene 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, beynine tıpkı 3 sene önce de olduğu gibi pıhtı attığı ve durumunun kritik olduğu öğrenilmişti. 

Acilen ameliyata alınan, sonrasında da yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır, nisan ayında taburcu edilmiş, fizik tedaviye başlamıştı. Ağustos 2024’te bu kez akciğerinde enfeksiyon geliştiği için tekrar hastaneye kaldırılan İnanır hakkında 'felç geçirdiği' yönünde iddialar ortaya atılmış, sevenleri usta isim için epey endişelenmişti.

Felç gibi bir durum yaşanmadığını eşi Jülide Kural açıklarken, Kadir İnanır yaşadığı yeni komplikasyonun altından da azimle kalkmış, yeniden fizik tedavi görmeye başlamıştı.

Felç gibi bir durum yaşanmadığını eşi Jülide Kural açıklarken, Kadir İnanır yaşadığı yeni komplikasyonun altından da azimle kalkmış, yeniden fizik tedavi görmeye başlamıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, en son mart ayında SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. 

'Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor.' açıklamasında bulunsa da Kadir İnanır'ın kilo kaybı gözlerden kaçmamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde 5 aydır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde 5 aydır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sanatçı dostu Ümit Tokçan ve ressam dostu Sali Turan, Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Yüzü her zamanki gibi gülüyordu, nazar değmesin, fakat üç ay öncesine kıyasla kilo kaybının daha da arttığı bariz bir şekilde belli oluyordu. 

İncecik kalan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken moralleri yükselten detay yüzüne yerleşen koca tebessüm oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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