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Acısı Akşama Çıkar: Yaz Sezonunu Açar Açmaz Domates Gibi Kızaran Aras Bulut İynemli Alay Konusu Oldu!

Acısı Akşama Çıkar: Yaz Sezonunu Açar Açmaz Domates Gibi Kızaran Aras Bulut İynemli Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.06.2025 - 20:51

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Deha dizisi final yapar yapmaz soluğu Marmaris'te aldı. Bu yaza bekar giren İynemli, tatile ailesiyle çıkarken daha ilk günden domates gibi kızarması sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Büyük umutlarla Deha dizisine başlayan, ilk etapta da tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Aras Bulut İynemli, sezon sonu hüsrana uğradı.

Büyük umutlarla Deha dizisine başlayan, ilk etapta da tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Aras Bulut İynemli, sezon sonu hüsrana uğradı.

Hayatımıza Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin delikanlısı olarak giren Aras Bulut İynemli, Çukur'da inanılmaz bir yükseliş yakaladıktan sonra Atatürk'ü canlandıran şanslı isim olmuş, performansıyla yine ve yeniden hayranlık uyandırmıştı. 

Geçtiğimiz televizyon sezonuna Deha'nın başrolünde büyük bir heyecanla başlayan Aras Bulut İynemli'nin dizisi başta beğenilse de sonradan reytinglerde düşüş yaşamaya başladı.

Yalnızca bir sezon süren Deha, geçtiğimiz haftalarda 18 Mayıs'ta final yaptı.

Yalnızca bir sezon süren Deha, geçtiğimiz haftalarda 18 Mayıs'ta final yaptı.

Bu yazı daha sakin ve dinlenerek geçirmeye karar veren Aras Bulut İynemli, dizi finalinden hemen sonra soluğu tatilde aldı. 

Takip edenler bilir, geçtiğimiz günlerde deniz kenarında bayram pozları paylaşmıştı kendisi. Birkaç saat önce bayram için gittiği tatilden hala dönmediği ortaya çıktı.

Bu yaza bekar giren Aras Bulut İynemli, tatilde ailesiyle olmayı tercih etti.

Bu yaza bekar giren Aras Bulut İynemli, tatilde ailesiyle olmayı tercih etti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre annesi Sevtap İynemli, ablası Yeşim İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli ile birlikte bir otelde görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinde denize girerken görüntülenen Aras Bulut İynemli'nin beyaz tenli her vatandaşın yaşadığı acemiliği yaşadığı ve domates gibi kızardığı görüldü.

Acemice kavrulan Aras Bulut İynemli'ye yorumlar gecikmedi 😂

Acemice kavrulan Aras Bulut İynemli'ye yorumlar gecikmedi 😂
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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