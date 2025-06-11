Acısı Akşama Çıkar: Yaz Sezonunu Açar Açmaz Domates Gibi Kızaran Aras Bulut İynemli Alay Konusu Oldu!
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Deha dizisi final yapar yapmaz soluğu Marmaris'te aldı. Bu yaza bekar giren İynemli, tatile ailesiyle çıkarken daha ilk günden domates gibi kızarması sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük umutlarla Deha dizisine başlayan, ilk etapta da tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Aras Bulut İynemli, sezon sonu hüsrana uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnızca bir sezon süren Deha, geçtiğimiz haftalarda 18 Mayıs'ta final yaptı.
Bu yaza bekar giren Aras Bulut İynemli, tatilde ailesiyle olmayı tercih etti.
Acemice kavrulan Aras Bulut İynemli'ye yorumlar gecikmedi 😂
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın