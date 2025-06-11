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Yalan Dünya'ya Işınlandık: Şakir Paşa'nın Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Sevgilisi Zerrin'e Benzetildi!

Yalan Dünya'ya Işınlandık: Şakir Paşa'nın Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Sevgilisi Zerrin'e Benzetildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.06.2025 - 18:11

Sezonu Bodrum'da sevgilisiyle açan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. 

Üzümoğlu'nun sevgilisi ikonik Yalan Dünya karakterine benzetildi, sosyal medyada yorumlar gecikmedi! Buyurun detayları beraber inceleyelim 😂

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Şakir Paşa Ailesi dizisindeki Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, bu senenin parlayan isimlerinden oldu biliyorsunuz!

Şakir Paşa Ailesi dizisindeki Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, bu senenin parlayan isimlerinden oldu biliyorsunuz!

Dizideki performansı ve tatlı yakışıklılığıyla tüm gözleri üzerine çeken Cem Yiğit Üzümoğlu'nun magazinin gündemine oturmasının tek sebebi dizideki başarısı değildi. 

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 2 Nisan boykotuna destek veren Cem Yiğit Üzümoğlu, destek paylaşımı sonrası gözaltına alınan isimlerdendi. 

Gözaltı sonrasında çıkarıldığı mahkemede yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılan Üzümoğlu, tutuklanmayı göze aldığını söylemiş, ses çıkarmayan meslektaşlarının duruşunu da doğru bulmadığını dile getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu sevgilisiyle Bodrum'da açan Cem Yiğit Üzümoğlu, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu sevgilisiyle Bodrum'da açan Cem Yiğit Üzümoğlu, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Sevgilisiyle sarmaş dolaş denize giren ve yazın tadını çıkaran Cem Yiğit Üzümoğlu'nun keyfi gayet yerinde gözükürken asıl dikkat çeken detay sevgilisinin benzetildiği kişi oldu!

Üzümoğlu'nun ilk kez bu kadar yakın kadrajda görüntülenen sevgilisi, sosyal medya kullanıcılarını Yalan Dünya'ya ışınladı.

Hanımefendi, Yalan Dünya'nın ikoniçesi Zerrin İffet'e benzetildi!

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler direkt Yalan Dünya'ya ışınlanarak Zerrin İffet bağı kurmuş onu görelim!

Sonra da kimler direkt Yalan Dünya'ya ışınlanarak Zerrin İffet bağı kurmuş onu görelim!
twitter.com

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twitter.com
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Valla ne yalan söyleyelim, biz de kendisini ilk bakışta Derya Karadaş sandık! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Valla ne yalan söyleyelim, biz de kendisini ilk bakışta Derya Karadaş sandık! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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