Yalan Dünya'ya Işınlandık: Şakir Paşa'nın Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Sevgilisi Zerrin'e Benzetildi!
Sezonu Bodrum'da sevgilisiyle açan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.
Üzümoğlu'nun sevgilisi ikonik Yalan Dünya karakterine benzetildi, sosyal medyada yorumlar gecikmedi! Buyurun detayları beraber inceleyelim 😂
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Şakir Paşa Ailesi dizisindeki Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, bu senenin parlayan isimlerinden oldu biliyorsunuz!
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Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu sevgilisiyle Bodrum'da açan Cem Yiğit Üzümoğlu, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler direkt Yalan Dünya'ya ışınlanarak Zerrin İffet bağı kurmuş onu görelim!
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Valla ne yalan söyleyelim, biz de kendisini ilk bakışta Derya Karadaş sandık! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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