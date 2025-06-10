onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ebru Gündeş'in Ölmeden Mezara Gömdüğü Babasıyla Yaşadığı Sert ve Acıklı Olayların Detayına İniyoruz!

Ebru Gündeş'in Ölmeden Mezara Gömdüğü Babasıyla Yaşadığı Sert ve Acıklı Olayların Detayına İniyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2025 - 14:53

Hazırsanız, senelerdir kulağımızın pasını silen, güçlü sesiyle eşi benzeri olmayan Ebru Gündeş'in filmlere konu olacak baba kız hikayesinin derinliklerine iniyoruz. 

Buyurun, babasını ölmeden mezara gömen Ebru Gündeş ve 2020 yılında KOAH ile sirozdan hayatını kaybeden babası arasında neler yaşanmış, beraber hatırlayalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan Ebru Gündeş, hayatımıza gencecik bir kızken girmiş, daha ilk günden güçlü sesiyle farkını ortaya koyarak tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan Ebru Gündeş, hayatımıza gencecik bir kızken girmiş, daha ilk günden güçlü sesiyle farkını ortaya koyarak tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Skandallarla dolu özel hayatı, sahnesi ve sahne kombinleriyle sık sık gündem olan Ebru Gündeş, yalnızca aşk ilişkileriyle değil, aile ilişkileriyle de dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti. 

Sebebi ise ilk çıkış yaptığı dönemde, meşhur olma hikayesi başladığı ilk zamanlarda dönemin meşhur gazetesi Hafta Sonu'na verdiği fotoğraf ve röportaj olmuştu.

Ebru Gündeş, "Bak babacığım kızın artık ünlü" manşetinin atıldığı haber için babasına ait olduğunu sandığımız mezar başında poz vermişti.

Ebru Gündeş, "Bak babacığım kızın artık ünlü" manşetinin atıldığı haber için babasına ait olduğunu sandığımız mezar başında poz vermişti.

Herkes Ebru Gündeş'in genç yaşta baba acısı yaşadığını zannetmiş, o fotoğraf yıllarca konuşulmuştu. Fakat her ünlü, şöhretin basamaklarını hızla tırmanırken çevresinde kendini yönlendirenleri dinler, o kadar ki bazen gözlerine perde bile inebilir. Ebru Gündeş de tam olarak böyle bir şey yaşamıştı. 

Ebru Gündeş'in babası haberin yapıldığı yıllarda hayatta ve sağlıklıydı. O dönem çalıştığı kişiler tarafından PR çalışması olarak düzenlenen haber, Ebru Gündeş'in yıllar boyunca babasız olduğuna inanılmasına sebep olsa da gerçekler kısa süre içerisinde ortaya çıkmış, magazin gündemini büyük çalkalamıştı.

Yıllar sonra Ebru Gündeş, bizzat kendisi bu hareketin ve haberin kendisine zorla yaptırıldığını katıldığı bir programda açıklamıştı.

Yıllar sonra Ebru Gündeş, bizzat kendisi bu hareketin ve haberin kendisine zorla yaptırıldığını katıldığı bir programda açıklamıştı.

Şan ve şöhretin kolay kazanılmadığının altını çizen Ebru Gündeş, 'Yani sizi götürüp babanızın mezarında 'Vay gariban kız' haline soktular mı? Beni soktular!' açıklamasında bulunmuştu. 

Haberin yalan olduğu, babasının da hayatta olduğu ortaya çıkmıştı fakat arkasındaki hikayenin detayları zaman içerisinde ayyuka çıkmaya başlayınca herkes küçük çaplı bir şok geçirdi. Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk eden babası Remzi Gündeş'le görüşmediği ve babasını ta küçücükken tekte sildiği öğrenildi.

Birkaç yıl sonra, Ebru Gündeş eşiyle Mars'ı satın almayı düşünürken ve yalıda otururken babasının bir eskici dükkanında çer çöp içinde yaşadığı ortaya çıktı.

Birkaç yıl sonra, Ebru Gündeş eşiyle Mars'ı satın almayı düşünürken ve yalıda otururken babasının bir eskici dükkanında çer çöp içinde yaşadığı ortaya çıktı.

O dönem ilk kez Show TV'y konuşan Remzi Gündeş, hatalarının farkında olan bir baba profili çizmişti.

Derbeder haline rağmen suçun kendisinde olduğunu kabul eden baba Gündeş, Ebru Gündeş için her şeyi yapacağını söylemiş, kimilerinin 'Yazık günah adamın haline' demesine sebep olurken, kimilerine de 'Aralarında bir şeyler olmuş, Ebru bu halde bırakmakta haklı, helal olsun' dedirtmişti.

Bakırköy'de eski eşya sattığı dükkanında zor şartlarda yaşayan Remzi Gündeş, kameralara verdiği ilk röportajda, "Ben evladım için dilenirim" açıklamasında bulunmuştu.

Bakırköy'de eski eşya sattığı dükkanında zor şartlarda yaşayan Remzi Gündeş, kameralara verdiği ilk röportajda, "Ben evladım için dilenirim" açıklamasında bulunmuştu.

'Ben evladım için dilenirim, yemin ediyorum size. Neden dilenirim? Zaten kaybedecek bir şeyimiz yok, yarın bir mezarlık olacağız, iki metrelik yere gideceğiz' diyen Remzi Gündeş, isyan etmemiş, kızına babalık yapamadığını kabul etmişti. 

'Gençlik cahillikleri mi oluyor? Elimizdeki bütün sermayeleri yedik. Tüm babalara sesleniyorum yani evlat yaparken bir insan, evlatlarına bir şey vermek için yapsın' ifadelerini kullanan Remzi Gündeş, kızına da kameralardan seslenmişti. 

'O yeter ki rahat olsun. Rahat olsun ki benim başımı ağrıtmasın. O zaman daha mutlu olurum. O mutsuz olursa ben ölürüm. Ben bir gün ölürsem bile onun çok çok iyi olmasını istiyorum' demişti...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Babasının röportajı ve nerede kaldığı ortaya çıktıktan sonra Ebru Gündeş de ilk defa babası ve babasıyla yaşadıkları hakkında açık açık konuşmuştu.

Babasının röportajı ve nerede kaldığı ortaya çıktıktan sonra Ebru Gündeş de ilk defa babası ve babasıyla yaşadıkları hakkında açık açık konuşmuştu.

Yine Show TV'ye verdiği röportajda, Remzi Gündeş'i ilk gördüğünde 17 yaşında olduğunu söyledi; 'Ben evlendim. Geldim, ayrıldım. Sonra babamı gördüm ben 17 yaşındaydım. Sonra bir kez daha gördüm, sonra sanatçı oldum zaten. Kinlerim iyice büyüdü. Sonra tekrar bir gittim denedim, olmadı. Ama şimdi aramızda bir sorun yok, seviyorum onu' demişti. 

Babasıyla yeniden baba kız olduklarını belirten Ebru Gündeş, 'Şimdi sarıldığımda bir sıcaklık hissediyorum. Eskiden böyle hissetmiyordum. Şimdi, sarıldığım zaman bir erkek, baba yani. Babam var. Ben istersem bunları da döver... Benim de arkamda biri var' demiş, artık annesinin de kendisinin de babasına bir kırgınlık beslemediğini dile getirmişti.

Gelin görün ki Ebru Gündeş'in babasıyla aralarının iyi olduğunu söylediği röportajın üzerinden yıllar geçmesine rağmen ikili hiç bir araya gelmedi.

Gelin görün ki Ebru Gündeş'in babasıyla aralarının iyi olduğunu söylediği röportajın üzerinden yıllar geçmesine rağmen ikili hiç bir araya gelmedi.

Babasıyla çok nadir görüştüğü öğrenilen Ebru Gündeş, babasını yıllar önce mezara gömdüyse de asıl baba acısını 2020 yılında yaşadı. 

Siroz ve KOAH teşhisi koyulan Remzi Gündeş, 24 Eylül 2020'de hayatını, daha önce görüntülendiği eskici dükkanında kaybetti. 

Ölüm haberini kimselere duyurmayan Ebru Gündeş, babasını toprağa tek başına verdi. Böylece, içindeki yaraları gerçekten de kapatamadığı, babasını istese de affedemediği kanıtlanmış oldu...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın