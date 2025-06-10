Ebru Gündeş'in Ölmeden Mezara Gömdüğü Babasıyla Yaşadığı Sert ve Acıklı Olayların Detayına İniyoruz!
Hazırsanız, senelerdir kulağımızın pasını silen, güçlü sesiyle eşi benzeri olmayan Ebru Gündeş'in filmlere konu olacak baba kız hikayesinin derinliklerine iniyoruz.
Buyurun, babasını ölmeden mezara gömen Ebru Gündeş ve 2020 yılında KOAH ile sirozdan hayatını kaybeden babası arasında neler yaşanmış, beraber hatırlayalım...
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Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan Ebru Gündeş, hayatımıza gencecik bir kızken girmiş, daha ilk günden güçlü sesiyle farkını ortaya koyarak tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Ebru Gündeş, "Bak babacığım kızın artık ünlü" manşetinin atıldığı haber için babasına ait olduğunu sandığımız mezar başında poz vermişti.
Yıllar sonra Ebru Gündeş, bizzat kendisi bu hareketin ve haberin kendisine zorla yaptırıldığını katıldığı bir programda açıklamıştı.
Birkaç yıl sonra, Ebru Gündeş eşiyle Mars'ı satın almayı düşünürken ve yalıda otururken babasının bir eskici dükkanında çer çöp içinde yaşadığı ortaya çıktı.
Bakırköy'de eski eşya sattığı dükkanında zor şartlarda yaşayan Remzi Gündeş, kameralara verdiği ilk röportajda, "Ben evladım için dilenirim" açıklamasında bulunmuştu.
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Babasının röportajı ve nerede kaldığı ortaya çıktıktan sonra Ebru Gündeş de ilk defa babası ve babasıyla yaşadıkları hakkında açık açık konuşmuştu.
Gelin görün ki Ebru Gündeş'in babasıyla aralarının iyi olduğunu söylediği röportajın üzerinden yıllar geçmesine rağmen ikili hiç bir araya gelmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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