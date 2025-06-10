Ebru Gündeş'in Ölmeden Mezara Gömdüğü Babasıyla Yaşadığı Sert ve Acıklı Olayların Detayına İniyoruz!

'Ben evladım için dilenirim, yemin ediyorum size. Neden dilenirim? Zaten kaybedecek bir şeyimiz yok, yarın bir mezarlık olacağız, iki metrelik yere gideceğiz' diyen Remzi Gündeş, isyan etmemiş, kızına babalık yapamadığını kabul etmişti.

'Gençlik cahillikleri mi oluyor? Elimizdeki bütün sermayeleri yedik. Tüm babalara sesleniyorum yani evlat yaparken bir insan, evlatlarına bir şey vermek için yapsın' ifadelerini kullanan Remzi Gündeş, kızına da kameralardan seslenmişti.

'O yeter ki rahat olsun. Rahat olsun ki benim başımı ağrıtmasın. O zaman daha mutlu olurum. O mutsuz olursa ben ölürüm. Ben bir gün ölürsem bile onun çok çok iyi olmasını istiyorum' demişti...