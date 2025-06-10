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Zaman Su Gibi: İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 19 Yaşına Basan Kızı İrem'in Duru Güzelliğini Görmeniz Lazım!

Zaman Su Gibi: İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 19 Yaşına Basan Kızı İrem'in Duru Güzelliğini Görmeniz Lazım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2025 - 11:47

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in ilk göz ağrısı İrem Kutluay 19 yaşına girdi. Demet Şener, kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutlarken, İrem Kutluay'ın annesine benzerliği dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın yaşadığı aşk bir dönem magazinin en gözde, en popüler konusuydu, hatırlayan vardır.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın yaşadığı aşk bir dönem magazinin en gözde, en popüler konusuydu, hatırlayan vardır.

1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması birincisi seçilerek hayatımıza giren Demet Şener ve 1991 yılında Fenerbahçe ile profesyonel basketbol kariyerine başlayan İbrahim Kutluay, 2005 yılında 'Sonsuza dek evet' demiş, aşkları başladığı ilk günden itibaren olay olmuştu. 

Sebebi İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'le ilişkiye Demet Akalın'la ayrıldıktan hemen sonra başlamasıydı. Herkes Demet Akalın ve İbrahim Kutluay'ın evlenmesini beklerken Demet Şener ve İbrahim Kutluay evlenmişti. 

Önce 2006 yılında kızları İrem Kutluay'ı, ardından 2009 yılında oğulları Ömer Kutluay'ı kucaklarına aldılar. Evlilikleri ise 13 yıl sürdü.

19 Ocak 2018'de birlikteliklerini resmi olarak sonlandıran ikili boşanmanın ardından dost kalmayı başaramadı.

19 Ocak 2018'de birlikteliklerini resmi olarak sonlandıran ikili boşanmanın ardından dost kalmayı başaramadı.

Yine de birbirleri hakkında düzenli olarak çirkin iddialarda bulunan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'i oğulları ve kızlarının hatırına birçok kez yan yana gördük. 

İrem ve Ömer resmen gözlerimizin önünde büyüdü! Ömer Kutluay, tıpkı babası gibi basketbola yöneldi. Çok küçük yaşta Anadolu Efes altyapısında forma giyen Ömer, iki sene önce Real Madrid'e transfer olmuştu. İrem ise geçtiğimiz sene, İngiltere'deki University Of Exeter'a kayıt olmuştu.

İrem Kutluay, bugün 19 yaşına girdi!

İrem Kutluay, bugün 19 yaşına girdi!

Annesi Demet Şener, güzel kızının doğum gününü;

'Benim güzel kızım🥰bir annenin en büyük şansı🍀doğum günün kutlu olsun İremim🎂 Böyle muhteşem bir kız çocuğuna sahip olduğum için çok mutluyum🙏🏻 Yaptığın her şeyle gurur duyuyorum🥹 Seni dünyalar kadar çok seviyorum❤️ Hep çok mutlu ol kuzum🥰 Ben hep senin yanındayım🌷' mesajıyla kutladı.

Demet Şener, kızının son halini de paylaştı.

Demet Şener, kızının son halini de paylaştı.

Hem fiziği hem de yüzü annesine çeken İrem Kutluay'ın duru güzelliği dikkat çekti. 

İrem'in son hali, annesinin Miss Turkey'i kazandığı haline benzetildi. İyi ki doğdun❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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