Zaman Su Gibi: İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 19 Yaşına Basan Kızı İrem'in Duru Güzelliğini Görmeniz Lazım!

Yine de birbirleri hakkında düzenli olarak çirkin iddialarda bulunan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'i oğulları ve kızlarının hatırına birçok kez yan yana gördük.

İrem ve Ömer resmen gözlerimizin önünde büyüdü! Ömer Kutluay, tıpkı babası gibi basketbola yöneldi. Çok küçük yaşta Anadolu Efes altyapısında forma giyen Ömer, iki sene önce Real Madrid'e transfer olmuştu. İrem ise geçtiğimiz sene, İngiltere'deki University Of Exeter'a kayıt olmuştu.