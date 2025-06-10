Zaman Su Gibi: İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 19 Yaşına Basan Kızı İrem'in Duru Güzelliğini Görmeniz Lazım!
İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in ilk göz ağrısı İrem Kutluay 19 yaşına girdi. Demet Şener, kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutlarken, İrem Kutluay'ın annesine benzerliği dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın yaşadığı aşk bir dönem magazinin en gözde, en popüler konusuydu, hatırlayan vardır.
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19 Ocak 2018'de birlikteliklerini resmi olarak sonlandıran ikili boşanmanın ardından dost kalmayı başaramadı.
İrem Kutluay, bugün 19 yaşına girdi!
Demet Şener, kızının son halini de paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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