Icardi, Wanda'nın Hırsızlığını İfşalamıştı: China Suarez, Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı!
Wanda Nara ve Icardi'nin arasındaki sular bir an olsun dinmiyorken cenderede kalan China Suarez oldu. Wanda Nara'nın boşanma sebebi olarak China'yı hedef göstermesi üzerine Wanda fanı sosyal medya kullanıcıları ölüm tehditleri savurmaya başladı.
China Suarez, 'Başıma bir şey gelirse sorumlusunun kim olduğunu biliyorsunuz' dedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylardır devam eden Wanda Nara ve Icardi kaosundan hepimiz illallah ettik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olaylar geçtiğimiz saatlerde iyice hararetlendi. Wanda Nara'nın China'yı suçladığı mesajlardan sonra Wanda fanları da devreye girdi.
Sosyal medya kullanıcılarından gelen ölüm tehditlerini kısa sürede silen China Suarez, hesabında tek bir açıklama bıraktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın