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Icardi, Wanda'nın Hırsızlığını İfşalamıştı: China Suarez, Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı!

Icardi, Wanda'nın Hırsızlığını İfşalamıştı: China Suarez, Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2025 - 09:02

Wanda Nara ve Icardi'nin arasındaki sular bir an olsun dinmiyorken cenderede kalan China Suarez oldu. Wanda Nara'nın boşanma sebebi olarak China'yı hedef göstermesi üzerine Wanda fanı sosyal medya kullanıcıları ölüm tehditleri savurmaya başladı. 

China Suarez, 'Başıma bir şey gelirse sorumlusunun kim olduğunu biliyorsunuz' dedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Aylardır devam eden Wanda Nara ve Icardi kaosundan hepimiz illallah ettik!

Aylardır devam eden Wanda Nara ve Icardi kaosundan hepimiz illallah ettik!

En başta Icardi'yi terk edip L-Gante'yle beraberliğini ilan eden Wanda Nara olmasına rağmen, Icardi'nin China Suarez'le yeni bir aşka yelken açması Wanda'nın Icardi'yi geri istemesine sebep olmuştu. 

Boşanma meselesi ortaya çıktığından beri o kadar çok çirkinlik yaşandı ki Icardi ve Wanda Nara'nın bir araya gelmesi gün geçtikçe imkansızlaştı. 

Sorunu kendinde değil de karşı tarafta aramaya odaklanan Wanda Nara, en son China Suarez'e ağır sözlerle yüklenerek; 'Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!' diyerek çıkışmış, China'yı hedef göstermişti. 

Wanda'nın sataşmasına karşılık olarak sessizliğini bozan Mauro Icardi ise Wanda Nara'yı 7 buçuk milyon Euro'luk hırsızlıkla suçlamış, China Suarez'in yanında olduğunu belirten mesajlar paylaşmıştı. 

Icardi; 'Wanda'nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini' açıklamasında bulunmuştu.

Olaylar geçtiğimiz saatlerde iyice hararetlendi. Wanda Nara'nın China'yı suçladığı mesajlardan sonra Wanda fanları da devreye girdi.

Olaylar geçtiğimiz saatlerde iyice hararetlendi. Wanda Nara'nın China'yı suçladığı mesajlardan sonra Wanda fanları da devreye girdi.

Wanda Nara'nın hayranları, sosyal medya hesapları üzerinden China Suarez'e yönelik ölüm tehdidi içeren yorumlar yapmaya başladı. 

China Suarez, aldığı tehditlerden yalnızca birkaçını sosyal medya hesabında paylaştı;

'Çocuklar, ya hepimiz toplanıp bir kiralık katil tutsak ve China ile ilgilensek? Artık onun varlığına katlanamıyorum.'  

'China Suárez'in ağzını, güzelliğinin son izi kalmayana kadar tekmelemek lâzım. Gerçekten böyle bir aptal kadın olamaz.'  

'O pısırık, keşke ölse de her şey bitse ve çoğalmayı bıraksa.'

Sosyal medya kullanıcılarından gelen ölüm tehditlerini kısa sürede silen China Suarez, hesabında tek bir açıklama bıraktı.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen ölüm tehditlerini kısa sürede silen China Suarez, hesabında tek bir açıklama bıraktı.

Icardi ve Wanda Nara arasındaki yangında kalmaktan sıkılan China Suarez, simsiyah bir ekranın üzerine 'Bana bir şey olursa sorumlusunun kim olduğunu biliyorsunuz' notunu düştü. 

Bugünden itibaren başına gelebilecek her şeyin sorumlusunun Wanda Nara olduğunu ilan etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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