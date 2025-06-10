Icardi, Wanda'nın Hırsızlığını İfşalamıştı: China Suarez, Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı!

En başta Icardi'yi terk edip L-Gante'yle beraberliğini ilan eden Wanda Nara olmasına rağmen, Icardi'nin China Suarez'le yeni bir aşka yelken açması Wanda'nın Icardi'yi geri istemesine sebep olmuştu.

Boşanma meselesi ortaya çıktığından beri o kadar çok çirkinlik yaşandı ki Icardi ve Wanda Nara'nın bir araya gelmesi gün geçtikçe imkansızlaştı.

Sorunu kendinde değil de karşı tarafta aramaya odaklanan Wanda Nara, en son China Suarez'e ağır sözlerle yüklenerek; 'Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!' diyerek çıkışmış, China'yı hedef göstermişti.

Wanda'nın sataşmasına karşılık olarak sessizliğini bozan Mauro Icardi ise Wanda Nara'yı 7 buçuk milyon Euro'luk hırsızlıkla suçlamış, China Suarez'in yanında olduğunu belirten mesajlar paylaşmıştı.

Icardi; 'Wanda'nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini' açıklamasında bulunmuştu.