Hala Baba Oğul Gibiler: Melis İşiten'in Babası Ex Kayınpederden Uraz Kaygılaroğlu'nun Kas Pozuna Övgü!

Beş yıl önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, boşanmadan sonra korudukları dostlukla örnek eski karı koca olarak karşımıza çıkıyordu. Sağlıklı ve dostane ilişkiyi tek sürdürenin Melis ve Uraz olmadığı ortaya çıktı!

Kaygılaroğlu'nun kaslı pozuna Melis İşiten'in babası, yani eski kayınpederinden övgü dolu bir yorum geldi. İkilinin hala baba oğul gibi olması içimizi ısıttı! Buyurun, detayları beraber görelim. ❤️