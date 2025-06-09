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Hala Baba Oğul Gibiler: Melis İşiten'in Babası Ex Kayınpederden Uraz Kaygılaroğlu'nun Kas Pozuna Övgü!

Hala Baba Oğul Gibiler: Melis İşiten'in Babası Ex Kayınpederden Uraz Kaygılaroğlu'nun Kas Pozuna Övgü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2025 - 22:06

Beş yıl önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, boşanmadan sonra korudukları dostlukla örnek eski karı koca olarak karşımıza çıkıyordu. Sağlıklı ve dostane ilişkiyi tek sürdürenin Melis ve Uraz olmadığı ortaya çıktı!

Kaygılaroğlu'nun kaslı pozuna Melis İşiten'in babası, yani eski kayınpederinden övgü dolu bir yorum geldi. İkilinin hala baba oğul gibi olması içimizi ısıttı! Buyurun, detayları beraber görelim. ❤️

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2014 yılında evlenen Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, o dönemin favori çiftleri arasında yer alıyordu ve çiftimizin doğallığıyla samimiyeti resmen imrendiriyordu, hatırlarsınız.

2014 yılında evlenen Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, o dönemin favori çiftleri arasında yer alıyordu ve çiftimizin doğallığıyla samimiyeti resmen imrendiriyordu, hatırlarsınız.

2017 yılında dünya tatlısı kızları Ada'ya kucağına alan ikili, 2019'da, Ada henüz 2 yaşındayken ayrılmaya karar verdi. 

Alışık olduğumuzun aksine oldukça dostça ayrılan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, boşanma kararıyla herkesi şaşırtmıştı, aşka olan inancımızı sorgulamamıza sebep olmuştu. 

Fakat dostça ayrılan eski aşıklar gerçekten dost kalmayı da başaranlardan oldu. Başta kızları için sık sık bir araya gelen Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, aralarındaki bol esprili, göndermeli samimi ilişkiyi hiçbir zaman kaybetmedi. O kadar ki ne zaman beraber görüntülenseler 'Neden ayrıldınız?' sorusunun sorulmasına sebep oldular.

Yine de barışmak hiçbir zaman opsiyon olmadı. Birbirlerini çok sevseler de boşanmanın her ikisi için de en sağlıklısı olduğuna karar verip çizgilerini hiç bozmadılar.

Yine de barışmak hiçbir zaman opsiyon olmadı. Birbirlerini çok sevseler de boşanmanın her ikisi için de en sağlıklısı olduğuna karar verip çizgilerini hiç bozmadılar.

Hala daha bir araya geldiklerinde karı koca gibi didişen, birbirlerini de çok sevdiklerini dile getiren Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, boşanmadan sonra kurulabilecek en ideal ilişkiyi hepimize uygulamalı olarak gösterdi. 

Şimdilerde neredeyse 10 yaşında olan Ada'nın anne ve babasının yanındaki ışığı ve mutluluğu ayrı, Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu'nun koca bir aşkı geride bırakıp birbirlerine iki yakın dost olarak bağlanması ayrı olay oldu.

Geçtiğimiz saatlerde de saygının ve sevginin korunduğu tek bağın ikisi arasında olmadığını öğrendik!

Geçtiğimiz saatlerde de saygının ve sevginin korunduğu tek bağın ikisi arasında olmadığını öğrendik!

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz beyefendi Melis İşiten'in babası Okan İşiten. Melis İşiten'le Zaten Şov'u izliyorsanız gözünüz ısırmıştır, Okan İşiten babalar gününde kızının programına konuk olmuş, karizmasıyla dikkat çekmişti. 

Bugüne dek Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu'nun aile dinamiklerine pek de hakim değildik, geçtiğimiz saatlerde yaşanan hadisede ise resmen kalbimizin erimesine sebep oldular!

Aşağıda gördüğünüz kas şovu yaptığı pozunu paylaşan Uraz Kaygılaroğlu'na eski kayınpederinden yorum geldi.

Aşağıda gördüğünüz kas şovu yaptığı pozunu paylaşan Uraz Kaygılaroğlu'na eski kayınpederinden yorum geldi.

Uraz Kaygılaroğlu'nu hala kendi evladı gibi sevdiği her kelimesinden belli olan Okan İşiten, 'Tamam bu fotoğrafı gördüm ve ben yarıştan çekiliyorum. Demek ki neymiş evlatlar babalarını geçiyorlarmış' yorumunu bıraktı. 

Uraz Kaygılaroğlu'ndan da karşılık gecikmedi, ayrılsak da beraberiz diyen Uraz Kaygılaroğlu, 'Estağfurullah babacım' diyerek yanıt verdi. 

Bir iç çekip, 'Ayrılığın da kalitelisi be!' dedik ne yalan söyleyelim! ❤️ 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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