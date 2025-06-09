Hala Baba Oğul Gibiler: Melis İşiten'in Babası Ex Kayınpederden Uraz Kaygılaroğlu'nun Kas Pozuna Övgü!
Beş yıl önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, boşanmadan sonra korudukları dostlukla örnek eski karı koca olarak karşımıza çıkıyordu. Sağlıklı ve dostane ilişkiyi tek sürdürenin Melis ve Uraz olmadığı ortaya çıktı!
Kaygılaroğlu'nun kaslı pozuna Melis İşiten'in babası, yani eski kayınpederinden övgü dolu bir yorum geldi. İkilinin hala baba oğul gibi olması içimizi ısıttı! Buyurun, detayları beraber görelim. ❤️
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2014 yılında evlenen Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, o dönemin favori çiftleri arasında yer alıyordu ve çiftimizin doğallığıyla samimiyeti resmen imrendiriyordu, hatırlarsınız.
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Yine de barışmak hiçbir zaman opsiyon olmadı. Birbirlerini çok sevseler de boşanmanın her ikisi için de en sağlıklısı olduğuna karar verip çizgilerini hiç bozmadılar.
Geçtiğimiz saatlerde de saygının ve sevginin korunduğu tek bağın ikisi arasında olmadığını öğrendik!
Aşağıda gördüğünüz kas şovu yaptığı pozunu paylaşan Uraz Kaygılaroğlu'na eski kayınpederinden yorum geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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