Roland-Garros Finalindeki Hande Erçel'in En Vasat Kombininin Bile Ne Kadar Olduğunu Duyunca Şoke Olacaksınız

İtalyan Jannik Sinner ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın karşı karşıya geldiği, tam 5 saat süren maçta kazanan Carlos Alcaraz oldu. Heyecanlı finali tribünden izleme lüksüne sahip olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, her zaman olduğu gibi yine kombinleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Fakat geçen seneyle karşılaştırıldığında Hande Erçel'in kıyafeti oldukça 'gündelik' ve 'vasat' bulundu. Hatta bugüne dek gördüğümüz en salaş, en özenilmemiş kombinlerinden biri olarak koleksiyona eklendi desek yalan olmaz!