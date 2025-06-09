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Roland-Garros Finalindeki Hande Erçel'in En Vasat Kombininin Bile Ne Kadar Olduğunu Duyunca Şoke Olacaksınız

Roland-Garros Finalindeki Hande Erçel'in En Vasat Kombininin Bile Ne Kadar Olduğunu Duyunca Şoke Olacaksınız

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2025 - 19:36

Geçtiğmiz günlerde Roland-Garros Finali'ni izlemeye biricik aşkı Hakan Sabancı'yla giden Hande Erçel, bu sefer de Paris'e uçmuştu. 

Hande Erçel'in Roland-Garros kombini geçtiğimiz seneki Wimbledon Turnuvası'na kıyasla çok daha vasat bulundu. Kombinin toplam fiyatı ise resmen dudak uçuklattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Uzun bir süredir beraber olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, geçen sene olduğu gibi bu sene de tenis turnuvası adetini es geçmedi.

Uzun bir süredir beraber olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, geçen sene olduğu gibi bu sene de tenis turnuvası adetini es geçmedi.

Geçen sene Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlemek için Londra'ya giden ikili, birbiriyle oldukça uyumlu giyinmiş, hepimizin karşısına jilet gibi çıkmıştı. 

Hande Erçel'in tarzı Arzu Sabancı'ya benzetilirken, Hakan Sabancı'nın da bir birtakım David Beckham tarzı denemeleri olmuştu. Junior Arzu ve Çakma Beckham olarak dillere düşen ikili, yaz geldi mi tenisi kaçırmayız diyerek bu sene de Roland-Garros finalini yerinde izlemeye karar verdi.

Paris'teki Roland Garros'un finalinde dev bir karşılaşma yaşandı.

Paris'teki Roland Garros'un finalinde dev bir karşılaşma yaşandı.

İtalyan Jannik Sinner ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın karşı karşıya geldiği, tam 5 saat süren maçta kazanan Carlos Alcaraz oldu. Heyecanlı finali tribünden izleme lüksüne sahip olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, her zaman olduğu gibi yine kombinleriyle dikkatleri üzerine topladı. 

Fakat geçen seneyle karşılaştırıldığında Hande Erçel'in kıyafeti oldukça 'gündelik' ve 'vasat' bulundu. Hatta bugüne dek gördüğümüz en salaş, en özenilmemiş kombinlerinden biri olarak koleksiyona eklendi desek yalan olmaz!

Gelin görün ki çoğunluğun "vasat" bulduğu, biz giysek "Bu ne ya?" tepkisi alacağımız kombinin toplamının fiyatı resmen dudak uçuklattı!

Gelin görün ki çoğunluğun "vasat" bulduğu, biz giysek "Bu ne ya?" tepkisi alacağımız kombinin toplamının fiyatı resmen dudak uçuklattı!

Hande Erçel'in fan sayfalarından birinin yaptığı küçük bir araştırma sonucunda üstüne giydiği her bir parçanın etiket fiyatına ulaşıldı... 

Hande Erçel'in Pomellato küpelerinin 3 bin 100 Euro, 

Uzun kollu Miu Miu üstünün bin 50 Euro, 

Miu Miu kemerinin 762 Euro, 

Loro Piana çantasının 3 bin 600 Euro, 

Leam Almes eteğinin 415 Euro, 

Gucci gözlüğünün 189 Euro, 

Gucci ayakkabılarının 850 Euro,

Calzedonia çoraplarının ise 3 Euro olduğu öğrenildi. 

Sizler için hesaplamayı kolaylaştıralım. Yukarıda saydığımız parçaların toplamı, bugünkü Euro kuruyla tamı tamına 446 bin 411 TL ediyor. Anlayacağınız Hande Erçel'in en vasat kombini bile yarım milyona tekabül etmekte!

Biz de oturup ağlayalım en iyisi. Bir kombine o kadar para bizde olsa kim bilir neler yapardık neler! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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