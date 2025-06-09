Roland-Garros Finalindeki Hande Erçel'in En Vasat Kombininin Bile Ne Kadar Olduğunu Duyunca Şoke Olacaksınız
Geçtiğmiz günlerde Roland-Garros Finali'ni izlemeye biricik aşkı Hakan Sabancı'yla giden Hande Erçel, bu sefer de Paris'e uçmuştu.
Hande Erçel'in Roland-Garros kombini geçtiğimiz seneki Wimbledon Turnuvası'na kıyasla çok daha vasat bulundu. Kombinin toplam fiyatı ise resmen dudak uçuklattı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Uzun bir süredir beraber olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, geçen sene olduğu gibi bu sene de tenis turnuvası adetini es geçmedi.
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Paris'teki Roland Garros'un finalinde dev bir karşılaşma yaşandı.
Gelin görün ki çoğunluğun "vasat" bulduğu, biz giysek "Bu ne ya?" tepkisi alacağımız kombinin toplamının fiyatı resmen dudak uçuklattı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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