Hararetli Bitti: Bikinili Poz Paylaşan Cemre Baysel'e Aytaç Şaşmaz'dan "Toksiklik" Kokan Gönderme!

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın set arkadaşlığı aşka dönüşmüş, ikili kısa süre içerisinde magazinin sevilen, gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.

2022 yılında bir ayrılık yaşayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, 2024 yılında yeniden bir araya geldiğinde hayranları çok sevinmiş, bu seferkinin evliliğe gidecek bir ilişki olması için dileklerde bulunmuştu.

Çiftimizin keyfi de gayet yerinde gözüküyordu aslında. Ne zaman beraber poz paylaşsalar eridiğimiz ikili, iki gün önce birbirini takipten çıktı. Beraber çekilmiş tüm fotoğraflarını da hesaplarından kaldırdılar.

Ayrıca, bu kez ayrılığın kesin olduğu, yakın çevrelerinin tüm ısrarlarına rağmen ikilinin tekrar barışmaya yanaşmadığı iddia edildi.