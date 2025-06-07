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Hararetli Bitti: Bikinili Poz Paylaşan Cemre Baysel'e Aytaç Şaşmaz'dan "Toksiklik" Kokan Gönderme!

Hararetli Bitti: Bikinili Poz Paylaşan Cemre Baysel'e Aytaç Şaşmaz'dan "Toksiklik" Kokan Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2025 - 16:08

Geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır devam eden ilişkilerini noktalayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel cephesinde bir hareketlilik yaşandı. 

Cemre Baysel'in bikinili pozuna direkt karşılık veren Aytaç Şaşmaz'ın göndermeli pozu bazı sosyal medya kullanıcılarını güldürdü, kiminiyse cringe komasına soktu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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"Leyla" dizisinde fırtınalar estiren Cemre Baysel ve ta Baht Oyunu dizisi zamanında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Aytaç Şaşmaz'ın geçtiğimiz günlerde ayrıldığını öğrenmiştik.

"Leyla" dizisinde fırtınalar estiren Cemre Baysel ve ta Baht Oyunu dizisi zamanında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Aytaç Şaşmaz'ın geçtiğimiz günlerde ayrıldığını öğrenmiştik.

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın set arkadaşlığı aşka dönüşmüş, ikili kısa süre içerisinde magazinin sevilen, gözde çiftlerinden biri haline gelmişti. 

2022 yılında bir ayrılık yaşayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, 2024 yılında yeniden bir araya geldiğinde hayranları çok sevinmiş, bu seferkinin evliliğe gidecek bir ilişki olması için dileklerde bulunmuştu. 

Çiftimizin keyfi de gayet yerinde gözüküyordu aslında. Ne zaman beraber poz paylaşsalar eridiğimiz ikili, iki gün önce birbirini takipten çıktı. Beraber çekilmiş tüm fotoğraflarını da hesaplarından kaldırdılar. 

Ayrıca, bu kez ayrılığın kesin olduğu, yakın çevrelerinin tüm ısrarlarına rağmen ikilinin tekrar barışmaya yanaşmadığı iddia edildi.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayrılıktan ve dizi finalinden hemen sonra soluğu tatilde alan Cemre Baysel, bikinili pozlarını paylaşmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Ayrılıktan ve dizi finalinden hemen sonra soluğu tatilde alan Cemre Baysel, bikinili pozlarını paylaşmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Fiziğiyle hayran bırakan Cemre Baysel, fotoğrafının altına 'Catching the sun', yani 'Güneşi yakalıyorum' caption'ununu düşmüş, arka planına da Sade'nin Keep Looking isimli şarkısını koymuştu. 

Ayrılığın hemen akabininde gelen bikinili paylaşım tüm dikkatleri üzerine çekmiş, 'Keyfi yerinde' dedirtmişti.

Aytaç Şaşmaz'dan geçtiğimiz saatlerde enteresan bir hamle geldi. Şaşmaz, Cemre Baysel'in gönderisini görünce yerinde duramadı sanıyoruz...

Aytaç Şaşmaz'dan geçtiğimiz saatlerde enteresan bir hamle geldi. Şaşmaz, Cemre Baysel'in gönderisini görünce yerinde duramadı sanıyoruz...

Hem ayı hem güneşi görebildiği bir açıya geçip video çeken Aytaç Şaşmaz, paylaşımının altına, 'The sun sees your face, but the moon knows your soul. :)'  yani, 'Güneş yüzünü görür, ama ay ruhunu bilir.' notunu düştü, arka fona da 'Freedom' isimli bir şarkı koydu...

Aytaç Şaşmaz'ın direkt olarak eski aşkına gönderme yaptığını bugüne dek toksik bir ilişkinin içinde bulunmuş herkes anladı tabii. Haliyle, yorumlar da gecikmedi. 

Kimileri bu kaosu özlediğini ve biten ilişkinin en tatlı zamanları olduğunu dile getirirken, kimileri de Aytaç Şaşmaz'ın hareketini 'toksik' olarak değerlendirdi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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