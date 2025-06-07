Hararetli Bitti: Bikinili Poz Paylaşan Cemre Baysel'e Aytaç Şaşmaz'dan "Toksiklik" Kokan Gönderme!
Geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır devam eden ilişkilerini noktalayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel cephesinde bir hareketlilik yaşandı.
Cemre Baysel'in bikinili pozuna direkt karşılık veren Aytaç Şaşmaz'ın göndermeli pozu bazı sosyal medya kullanıcılarını güldürdü, kiminiyse cringe komasına soktu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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"Leyla" dizisinde fırtınalar estiren Cemre Baysel ve ta Baht Oyunu dizisi zamanında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Aytaç Şaşmaz'ın geçtiğimiz günlerde ayrıldığını öğrenmiştik.
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Ayrılıktan ve dizi finalinden hemen sonra soluğu tatilde alan Cemre Baysel, bikinili pozlarını paylaşmıştı, belki denk gelmişsinizdir.
Aytaç Şaşmaz'dan geçtiğimiz saatlerde enteresan bir hamle geldi. Şaşmaz, Cemre Baysel'in gönderisini görünce yerinde duramadı sanıyoruz...
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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