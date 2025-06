Hararetli Bitti: Bikinili Poz Paylaşan Cemre Baysel'e Aytaç Şaşmaz'dan "Toksiklik" Kokan Gönderme!

Hem ayı hem güneşi görebildiği bir açıya geçip video çeken Aytaç Şaşmaz, paylaşımının altına, 'The sun sees your face, but the moon knows your soul. :)' yani, 'Güneş yüzünü görür, ama ay ruhunu bilir.' notunu düştü, arka fona da 'Freedom' isimli bir şarkı koydu...

Aytaç Şaşmaz'ın direkt olarak eski aşkına gönderme yaptığını bugüne dek toksik bir ilişkinin içinde bulunmuş herkes anladı tabii. Haliyle, yorumlar da gecikmedi.

Kimileri bu kaosu özlediğini ve biten ilişkinin en tatlı zamanları olduğunu dile getirirken, kimileri de Aytaç Şaşmaz'ın hareketini 'toksik' olarak değerlendirdi.