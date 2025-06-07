onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Ayşeciğini" Es Geçmedi: Ayşe Barım Hasreti Çeken Serenay Sarıkaya'dan Bol Sitemli Bayram Mesajı!

"Ayşeciğini" Es Geçmedi: Ayşe Barım Hasreti Çeken Serenay Sarıkaya'dan Bol Sitemli Bayram Mesajı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2025 - 12:47

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonu yayınlanmadan hemen önce uzunca bir mesaj paylaşan ve keyfinin kaçık olduğunu dile getiren Serenay Sarıkaya, bayramın birinci gününde de bol sitemli, uzun bir mesaj paylaştı. 

Ayşe Barım'a özlemini dile getiren Serenay Sarıkaya, menajeri ve yakın dostunu unutmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Normalde neşesine, paylaşımlarına ve röportajlarına alışık olduğumuz, Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, menajeri, aynı zamanda da yakın dostu Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından dağıldı biliyorsunuz.

Normalde neşesine, paylaşımlarına ve röportajlarına alışık olduğumuz, Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, menajeri, aynı zamanda da yakın dostu Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından dağıldı biliyorsunuz.

En son Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunda izlediğimiz ve yine çok beğenilen Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'ın cezaevi sürecinin ardından kendi kabuğuna çekilmiş, iddiaların kendisine uzanan tarafından da epey rahatsız olmuştu. 

Uzunca bir süredir aşk yaşadığı Mert Demir'le ilişkisinin reklam ilişkisi olduğunu ve bu aşk karşılığında para aldığı iddia edilen Sarıkaya'nın bu tarz sorulardan çekindiği için ortalarda gözükmediği konuşuluyordu.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu yayınlanmadan hemen önce bir mesaj paylaşan Serenay Sarıkaya, sitemini dile getirmişti.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu yayınlanmadan hemen önce bir mesaj paylaşan Serenay Sarıkaya, sitemini dile getirmişti.

Gündeme dair hiçbir konuda tepki göstermeyen Sarıkaya'nın dizisi yayınlanmadan önce yaptığı, 'Kendimi yabancı hissetmediğim tek yer işim. Bana şu sıralar bir nebze iyi hissettiren tek şey de işim.' açıklaması kimilerinin tepki göstermesine sebep olmuştu. 

Bayramın birinci gününde Serenay Sarıkaya'dan paragraflara sığmayan bir mesaj daha geldi. Normal akışında bayramlarının nasıl geçtiğini anlatan Serenay Sarıkaya'nın keyfinin hiç de yerinde olmadığı her cümlesinden belli oluyordu. Anneannesine özlemini dile getiren Serenay Sarıkaya, 'Ayşeciğini' de unutmadı.

Her bayram Ayşeciğini de aradığını dile getiren Serenay Sarıkaya, "Büyük ihtimalle bir bayram sofrası hazırlığında yakalardım onu çünkü sevdiklerini bir araya toplamaya bayılırdı" dedi. Mesajını "Ama buruk, ama eksik, ama uzak herkesin bayramını kutlarım" diye bitirdi.

Her bayram Ayşeciğini de aradığını dile getiren Serenay Sarıkaya, "Büyük ihtimalle bir bayram sofrası hazırlığında yakalardım onu çünkü sevdiklerini bir araya toplamaya bayılırdı" dedi. Mesajını "Ama buruk, ama eksik, ama uzak herkesin bayramını kutlarım" diye bitirdi.

'Her bayram olduğu gibi bu bayram da önce cicilerimi giyip hazırlandım (Anne tarafım bayramlarda -özellikle anneanneme giderken- güzel ve bakımlı olma işini çok ciddiye alır. ) sonra da sevdiğim büyüklerimi, ailemi arayarak güne başladım. Babamı aradım önce. Çünkü ne kadar geç ararsam o kadar bozulur. Bayram namazından çıkarken yakaladım babamı. Onu çok sevdiğimi, sağlıkla, sıhhatle beraber nice bayramlar görmeyi dilediğimi söyledim. Sonra annemi aradım. Güzel bir bayram kahvaltısı yapmışlar, dolaşmaya çıkacaklarmış birazdan. Anneme de onu çok sevdiğimi söyledim. 

Her zamanki gibi gözlerimden anladı burukluğumu. “çok şükür sağlıklıyız, işin gücün yolunda buna da şükür, at kırgınlıklarını, kucakla herkesi ve her şeyi. Biz bugünlere başımıza ne gelirse gelsin kucaklayarak ve affederek geldik.” Dedi. Dağılmamak için gözlerimi kaçırdım.  Normalde Anneannemi arardım sonra. Kalan son aile büyüğümüz oydu, geçen sene vefat etti canım. Beni çok severdi. Ben de onu çok sevdiğimi, onu ne kadar özlediğimi söylerken hep kıkır kıkır gülerdi çok hoşuna giderdi. Benim ismimi doğru söyleyene kadar önce annemin sonra teyzemin isimlerini söyler sonunda Serenayyyyım guzum der, dert yanardı sağlığından, ağrılarından… 

Sonra Ayşeciğimi arardım. Muhtemelen köyünde, evinde olurdu. Kocaman gülümseyerek açardı telefonu. Büyük ihtimalle bir bayram sofrası hazırlığında yakalardım onu. Çünkü tüm sevdiklerini bir araya toplamaya bayılır. “Kaç gel hadi, bir iki gün sonra dönersin” derdi kesin. Hep ağırlardı, herkesi ağırlardı, kucaklardı herkesi ve her şeyi. Annemin dediği gibi. Şimdi onun sofrasına gidemediğim günler için de buruğum küskünüm.  Demem o ki. Ama buruk, ama eksik, ama uzak herkesin bayramını canı gönülden kutlarım ve gönülden kucaklarım hepinizi. Hayatta ve sağlıklı oldukça, sevdikçe ve sevildikçe, özgürce kucakladıkça ve kucaklaştıkça, iyileşecek, güzelleşecek her şey… 

İyi bayramlar…♥️'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın