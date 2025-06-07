"Ayşeciğini" Es Geçmedi: Ayşe Barım Hasreti Çeken Serenay Sarıkaya'dan Bol Sitemli Bayram Mesajı!
En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonu yayınlanmadan hemen önce uzunca bir mesaj paylaşan ve keyfinin kaçık olduğunu dile getiren Serenay Sarıkaya, bayramın birinci gününde de bol sitemli, uzun bir mesaj paylaştı.
Ayşe Barım'a özlemini dile getiren Serenay Sarıkaya, menajeri ve yakın dostunu unutmadı.
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Normalde neşesine, paylaşımlarına ve röportajlarına alışık olduğumuz, Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, menajeri, aynı zamanda da yakın dostu Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından dağıldı biliyorsunuz.
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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu yayınlanmadan hemen önce bir mesaj paylaşan Serenay Sarıkaya, sitemini dile getirmişti.
Her bayram Ayşeciğini de aradığını dile getiren Serenay Sarıkaya, "Büyük ihtimalle bir bayram sofrası hazırlığında yakalardım onu çünkü sevdiklerini bir araya toplamaya bayılırdı" dedi. Mesajını "Ama buruk, ama eksik, ama uzak herkesin bayramını kutlarım" diye bitirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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