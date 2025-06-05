Bu Tarz Benim'in 2014 Şampiyonları Aycan ve Nurcan Şencan Kardeşlerin Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Şimdilerde İşte Benim Stilim yeniden fırtınalar estirmeye başlamış olsa da bir dönem moda yarışmaları şimdi olduğundan çok daha popüler, çok daha hareketliydi hatırlarsanız!

Şöyle bir geçmişlere dönüp, eski şampiyonlara göz atalım dedik! Bu Tarz Benim'in 2024 yılı şampiyonu, daha doğrusu şampiyonları Aycan ve Nurcan kardeşlerin hesabına daldık. Biz gördüklerimize çok şaşırdık. Bakalım siz de bizimle aynı fikirde olacak mısınız? Buyurun 👇