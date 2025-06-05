Bu Tarz Benim'in 2014 Şampiyonları Aycan ve Nurcan Şencan Kardeşlerin Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!
Şimdilerde İşte Benim Stilim yeniden fırtınalar estirmeye başlamış olsa da bir dönem moda yarışmaları şimdi olduğundan çok daha popüler, çok daha hareketliydi hatırlarsanız!
Şöyle bir geçmişlere dönüp, eski şampiyonlara göz atalım dedik! Bu Tarz Benim'in 2024 yılı şampiyonu, daha doğrusu şampiyonları Aycan ve Nurcan kardeşlerin hesabına daldık. Biz gördüklerimize çok şaşırdık. Bakalım siz de bizimle aynı fikirde olacak mısınız? Buyurun 👇
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Bugüne dek televizyonda yayınlanan moda programlarında yarışan birçok isim ünlü oldu biliyorsunuz!
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Tarzlarıyla başarılarını da kanıtladılar üstelik! Aycan ve Nurcan kardeşler 2014 yılında yarışmanın birincisi seçilmişti. Hem de SMS oylarıyla!
Biz de bir sosyal medya hesaplarına göz atalım, nerelerdeler ne kadar değişmişler görelim dedik! Demez olaydık!
Bir de Nurcan Şencan'a göz atalım isterseniz!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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