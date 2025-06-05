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Bu Tarz Benim'in 2014 Şampiyonları Aycan ve Nurcan Şencan Kardeşlerin Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Bu Tarz Benim'in 2014 Şampiyonları Aycan ve Nurcan Şencan Kardeşlerin Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.06.2025 - 01:08

Şimdilerde İşte Benim Stilim yeniden fırtınalar estirmeye başlamış olsa da bir dönem moda yarışmaları şimdi olduğundan çok daha popüler, çok daha hareketliydi hatırlarsanız!

Şöyle bir geçmişlere dönüp, eski şampiyonlara göz atalım dedik! Bu Tarz Benim'in 2024 yılı şampiyonu, daha doğrusu şampiyonları Aycan ve Nurcan kardeşlerin hesabına daldık. Biz gördüklerimize çok şaşırdık. Bakalım siz de bizimle aynı fikirde olacak mısınız? Buyurun 👇

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Bugüne dek televizyonda yayınlanan moda programlarında yarışan birçok isim ünlü oldu biliyorsunuz!

Bugüne dek televizyonda yayınlanan moda programlarında yarışan birçok isim ünlü oldu biliyorsunuz!

Kimisi programdan sonra dizilerde oynadı, yarışmalar sundu. Kimisi sosyal medyasını aktif kullanıp fenomen oldu! 

Bundan 11 yıl önce, 2014'te hayatımıza giren ve ekranlara renk katan isimlerden ikisi de Aycan ve Nurcan kardeşlerdi, mutlaka hatırlarsınız. 

İkiz kız kardeş olan ikili, tarzları ve hazırcevap halleriyle binlerce kişinin favorisi haline gelmişti. E haliyle özellikle o dönem epey popülerlerdi.

Tarzlarıyla başarılarını da kanıtladılar üstelik! Aycan ve Nurcan kardeşler 2014 yılında yarışmanın birincisi seçilmişti. Hem de SMS oylarıyla!

Tarzlarıyla başarılarını da kanıtladılar üstelik! Aycan ve Nurcan kardeşler 2014 yılında yarışmanın birincisi seçilmişti. Hem de SMS oylarıyla!

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu'nun jüri olduğu yarışmada toplam 13 yarışmacı arasından finale üç isim kalmıştı. 

Ezgi Baylar, Ayşegül Balcı ve Aycan-Nurcan Şencan'ın çekiştiği ve jürinin puanlarıyla SMS'lerin ortalaması sonunda en yüksek puana ulaşanın kazanacağı yarışmada birinci ikiz kız kardeşler çıkmıştı! 

Aradan yıllar geçti, şimdiki moda yarışmalarından çıkma Nihal-Bahar Candan kardeşler kadar aktif olmalarını bekliyorduk ki Aycan ve Nurcan kardeşler gözlerden biraz daha uzak durmayı tercih etti.

Biz de bir sosyal medya hesaplarına göz atalım, nerelerdeler ne kadar değişmişler görelim dedik! Demez olaydık!

Biz de bir sosyal medya hesaplarına göz atalım, nerelerdeler ne kadar değişmişler görelim dedik! Demez olaydık!

İkizlerin her ikisinin de profili açık, gayet de sık ve düzenli paylaşım yapıyorlar. Yukarıda gördüğünüz Aycan Şencan'ın son hali!

Kendisini müzisyen ve moda tasarımcısı olarak tanımlayan Aycan Şencan, aynı zamanda DJ olarak da sahnelere çıkıyor. 2014'ten bu yana değişimine gelirsek, birden çok estetik müdahale yaptırdığı gün gibi ortada!

Yüzü eskisine göre çok daha uzun, dudakları daha dolgun, burun estetiği yapılmış, şimdilerde moda olan tüm müdahaleler kendisinde var desek yalan söylemiş olmayız.

Bir de Nurcan Şencan'a göz atalım isterseniz!

Bir de Nurcan Şencan'a göz atalım isterseniz!

Instagram bio'sunda kendisini grafik tasarımcı ve sanat tarihçisi olarak tanımlayan Nurcan Şencan da tıpkı ikizi gibi birçok estetik müdahale yaptırmış! 

Hatta neredeyse aynı işlemleri tercih etmişler. Gözle görülen farklardan biri de verdikleri kilolar elbette! Şimdilerde bizim hatırladığımızdan çok daha farklı gözüküyorlar anlayacağınız!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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