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Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, Yaptırdığı Estetik Operasyon Yüzünden Felç Kaldığını Açıkladı

Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, Yaptırdığı Estetik Operasyon Yüzünden Felç Kaldığını Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.06.2025 - 20:36

TV100'den Başak Bilgin'in özel haberine göre, bir dönemin efsane dizisi Hercai'de Keriman karakterine hayat veren Eylem Tanrıver, yaptırdığı estetik operasyon yüzünden felç kaldı. Yaşadıklarını TV100'e anlatan Eylem Tanrıver, 'Hayatımdan çalındı' serzenişinde bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.tv100.com/hercai-dizisini...
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2019 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, o dönemin en sevilen ve reyting rekorları kıran dizileri arasındaydı, hatırlarsınız.

2019 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, o dönemin en sevilen ve reyting rekorları kıran dizileri arasındaydı, hatırlarsınız.

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı dizi büyük ses getirmiş, hem Akınözü'ne hem de Şahin'e büyük bir hayran kitlesi kazandırmıştı.

İkinci sezonunda final yapan Hercai'de dikkat çeken karakterlerden biri de Keriman'dı.

Keriman'ı canlandıran Eylem Tanrıver, Hercai'nin finalinin ardından resmen sırra kadem bastı. Sebebini bilememekle beraber, Tanrıver'i bir daha herhangi bir projede göremedik.

Eylem Tanrıver'in ekranlardan uzak kalmasının sebebi geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Eylem Tanrıver'in ekranlardan uzak kalmasının sebebi geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Eylem Tanrıver’in estetik amaçlı geçirdiği operasyon büyük bir sağlık faciasına dönüştüğü öğrenildi. 

Konuyla ilgili TV100 muhabiri Başak Bilgin'e konuşan Eylem Tanrıver, yaptırdığı estetik müdahalenin ardından sağlığını kaybettiğini, 'hayatından çalındığını' dile getirdi.

Yaşadıklarının sinir hasarına yol açtığını belirten Eylem Tanrıver'in yürüyerek girdiği hastaneden kısmi felçli olarak çıktığı ve hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

Yaşadıklarının sinir hasarına yol açtığını belirten Eylem Tanrıver'in yürüyerek girdiği hastaneden kısmi felçli olarak çıktığı ve hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

TV100'ün özel haberine göre, Eylem Tanrıver yaşadıklarını,

'6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım. Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim. Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı.' sözleriyle anlattı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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