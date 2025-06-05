Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, Yaptırdığı Estetik Operasyon Yüzünden Felç Kaldığını Açıkladı
Kaynak: https://www.tv100.com/hercai-dizisini...
TV100'den Başak Bilgin'in özel haberine göre, bir dönemin efsane dizisi Hercai'de Keriman karakterine hayat veren Eylem Tanrıver, yaptırdığı estetik operasyon yüzünden felç kaldı. Yaşadıklarını TV100'e anlatan Eylem Tanrıver, 'Hayatımdan çalındı' serzenişinde bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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2019 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, o dönemin en sevilen ve reyting rekorları kıran dizileri arasındaydı, hatırlarsınız.
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Eylem Tanrıver'in ekranlardan uzak kalmasının sebebi geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.
Yaşadıklarının sinir hasarına yol açtığını belirten Eylem Tanrıver'in yürüyerek girdiği hastaneden kısmi felçli olarak çıktığı ve hukuki süreç başlattığı öğrenildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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