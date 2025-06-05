Kısa Sürede 30 Kilo Veren Ata Demirer Zayıflamasının Arkasında Yatan Sırrı Açıkladı!
Ünlü komedyen Ata Demirer, bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu. Son zamanlarda her şeyden çok değişimiyle konuşulan Ata Demirer, 30 kilo verişinin arkasında yatan sırrı açıkladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de komedi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Ata Demirer, hayatımıza girdiği günden beri sempatik halleri ve doğallığıyla öne çıkan isimlerden.
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Geçtiğimiz sene ise sonunda hedefine ulaştı. Bir anda 30 kilo birden veren Ata Demirer'in yeni hali herkesi hem çok şaşırtmış, hem de övgüye boğulmasına vesile olmuştu.
Bayram öncesi bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk olan Ata Demirer, 30 kilo zayıflamasının arkasındaki sırrı ilk kez açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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