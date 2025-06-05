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Kısa Sürede 30 Kilo Veren Ata Demirer Zayıflamasının Arkasında Yatan Sırrı Açıkladı!

Kısa Sürede 30 Kilo Veren Ata Demirer Zayıflamasının Arkasında Yatan Sırrı Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.06.2025 - 18:58

Ünlü komedyen Ata Demirer, bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu. Son zamanlarda her şeyden çok değişimiyle konuşulan Ata Demirer, 30 kilo verişinin arkasında yatan sırrı açıkladı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de komedi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Ata Demirer, hayatımıza girdiği günden beri sempatik halleri ve doğallığıyla öne çıkan isimlerden.

Türkiye'de komedi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Ata Demirer, hayatımıza girdiği günden beri sempatik halleri ve doğallığıyla öne çıkan isimlerden.

Sohbetleri, röportajlarıyla sanki çoktandır tanıdığımız biriymiş gibi hissettiren, şakaları, güzel sesi, Çanakkale sevdasıyla öne çıkan Ata Demirer, kısa süre içerisinde koca bir değişim geçirdi biliyorsunuz. 

Yıllarca kilolu görüp izlediğimiz Ata Demirer, zayıflamayı kafasına koyalı çok olmuştu, hepimiz de biliyorduk fakat ne yapsa beklediği incelmeyi yakalayamamıştı.

Geçtiğimiz sene ise sonunda hedefine ulaştı. Bir anda 30 kilo birden veren Ata Demirer'in yeni hali herkesi hem çok şaşırtmış, hem de övgüye boğulmasına vesile olmuştu.

Geçtiğimiz sene ise sonunda hedefine ulaştı. Bir anda 30 kilo birden veren Ata Demirer'in yeni hali herkesi hem çok şaşırtmış, hem de övgüye boğulmasına vesile olmuştu.

Başta sağlığı için böyle bir adım attığının altını çizen, Bozcaada'da sürdürdüğü sakin ve huzurlu hayatının tadını çıkaran Ata Demirer'i en son 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinde, Uğur Yücel'le beraber izlemiştik. 

Geçtiğimiz haftalarda ise esnafla perşembe pazarında yaşadığı tatsız olayla gündeme oturmuştu kendisi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bayram öncesi bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk olan Ata Demirer, 30 kilo zayıflamasının arkasındaki sırrı ilk kez açıkladı.

Bayram öncesi bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk olan Ata Demirer, 30 kilo zayıflamasının arkasındaki sırrı ilk kez açıkladı.

Sıkı bir diyet programı veya kısıtlamaların aksine, yürüyüş ve yeme düzeninde yaptığı küçük değişikliklerle zayıfladığını söyleyen Ata Demirer, öğle ve akam öğünlerini komple kestiğini dile getirdi. 

“Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok” dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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