6 Ayda 93 Kilo Verip Bambaşka Birine Dönüşen Pelin Öztekin'den Eski Haliyle İlgili Çarpıcı Açıklamalar!

'Ben mesela şu anki halim mi kilolu halim mi daha özgüvenli diye sorarsan, kilolu halim derim. Çünkü onun kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, her şeyi kabullenmişti.

Şimdi ben her şeyi biliyorum, güzelleştiğimi biliyorum, insanların bakışının değiştiğini biliyorum. Giydiğimi daha rahat yakıştırabildiğimi biliyorum. Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca seçimlerim değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin, şu an 'Yok sen hayatımda olmasan da olur, sen gelebilirsin, sen gidebilirsin' diyebiliyor.

Eskiden daha çapkındım bence. Şu an onun kaşı gözü, boyu, giyinişi bana olmadı falan çok şeye dikkat ediyorum. O zamanlar ne kaybedeceğim ya, olursa olur olmazsa olmaz diyordum.' açıklamasında bulundu.