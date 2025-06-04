6 Ayda 93 Kilo Verip Bambaşka Birine Dönüşen Pelin Öztekin'den Eski Haliyle İlgili Çarpıcı Açıklamalar!
2021 yılında babası Rasim Öztekin'i kaybettiğinden bu yana ekranlardan uzak olan oyuncu Pelin Öztekin, Sibel Arna'nın konuğu oldu. 6 ayda 93 kilo verip geçirdiği değişimle dikkat çeken Öztekin, 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programında eski haliyle ilgili oldukça samimi açıklamalarda bulundu.
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Hayatımıza Hayat Bilgisi'nin Demet'i rolüyle giren, ardından Bir Demet Tiyatro'ya katılan ve sempatik halleriyle de dikkatleri üzerine çeken Pelin Öztekin, asıl parlayışını Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yapmıştı, hatırlarsınız.
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Oldukça fazla kilo veren Pelin Öztekin, kilo verme serüvenine istikrarlı bir şekilde devam etti. 6 ay içerisinde tamı tamına 93 kilo verdi!
"Ne Olursan Ol Rahat Ol" programında oldukça samimi itiraflarda bulunan Pelin Öztekin'in eski haliyle ilgili açıklamaları dikkat çekti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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