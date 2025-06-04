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6 Ayda 93 Kilo Verip Bambaşka Birine Dönüşen Pelin Öztekin'den Eski Haliyle İlgili Çarpıcı Açıklamalar!

6 Ayda 93 Kilo Verip Bambaşka Birine Dönüşen Pelin Öztekin'den Eski Haliyle İlgili Çarpıcı Açıklamalar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.06.2025 - 20:28

2021 yılında babası Rasim Öztekin'i kaybettiğinden bu yana ekranlardan uzak olan oyuncu Pelin Öztekin, Sibel Arna'nın konuğu oldu. 6 ayda 93 kilo verip geçirdiği değişimle dikkat çeken Öztekin, 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programında eski haliyle ilgili oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

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Hayatımıza Hayat Bilgisi'nin Demet'i rolüyle giren, ardından Bir Demet Tiyatro'ya katılan ve sempatik halleriyle de dikkatleri üzerine çeken Pelin Öztekin, asıl parlayışını Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yapmıştı, hatırlarsınız.

Hayatımıza Hayat Bilgisi'nin Demet'i rolüyle giren, ardından Bir Demet Tiyatro'ya katılan ve sempatik halleriyle de dikkatleri üzerine çeken Pelin Öztekin, asıl parlayışını Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yapmıştı, hatırlarsınız.

2008-2010 yıllarında ÇGHB'nin ilk kadrosunda oynadığı skeçlerdeki performansı ve vücuduyla barışık halleriyle binlerce insanın gönlünde taht kuran Pelin Öztekin, aynı zamanda rahmetli usta sanatçı Rasim Öztekin'in de kızı biliyorsunuz. 

Çok Güzel Hareketler bittikten sonra kısa bir inzivaya çekilen ardından Doksanlar dizisiyle karşımıza çıkan Pelin Öztekin, 2016 yılında yayınlanan Birkan Sokullu, Birce Akalay ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Hayat Şarkısı dizisine başladığında değişimiyle şoke etmişti.

Oldukça fazla kilo veren Pelin Öztekin, kilo verme serüvenine istikrarlı bir şekilde devam etti. 6 ay içerisinde tamı tamına 93 kilo verdi!

Oldukça fazla kilo veren Pelin Öztekin, kilo verme serüvenine istikrarlı bir şekilde devam etti. 6 ay içerisinde tamı tamına 93 kilo verdi!

Şimdilerde eski haliyle kıyasladığımızda bambaşka biri olan Pelin Öztekin'i en son 2020 yılında Çatı Katı Aşk'ta izledik. 

2021 yılında çok sevdiği babacığı Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin, sektörden elini ayağını bir miktar çekti. Şimdilerde herhangi yeni bir projesi olmayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde Sibel Arna'nın konuğu oldu.

"Ne Olursan Ol Rahat Ol" programında oldukça samimi itiraflarda bulunan Pelin Öztekin'in eski haliyle ilgili açıklamaları dikkat çekti.

"Ne Olursan Ol Rahat Ol" programında oldukça samimi itiraflarda bulunan Pelin Öztekin'in eski haliyle ilgili açıklamaları dikkat çekti.

'Ben mesela şu anki halim mi kilolu halim mi daha özgüvenli diye sorarsan, kilolu halim derim. Çünkü onun kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, her şeyi kabullenmişti. 

Şimdi ben her şeyi biliyorum, güzelleştiğimi biliyorum, insanların bakışının değiştiğini biliyorum. Giydiğimi daha rahat yakıştırabildiğimi biliyorum. Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca seçimlerim değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin, şu an 'Yok sen hayatımda olmasan da olur, sen gelebilirsin, sen gidebilirsin' diyebiliyor. 

Eskiden daha çapkındım bence. Şu an onun kaşı gözü, boyu, giyinişi bana olmadı falan çok şeye dikkat ediyorum. O zamanlar ne kaybedeceğim ya, olursa olur olmazsa olmaz diyordum.' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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