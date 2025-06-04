Hanımağa Olmuş: Aşk-ı Memnu Dizisinin Sinir Hoplatan Katya'sı Ufuk Kaplan'ın Son Halini Görmeniz Lazım!

Öyle bir dizi düşünün ki her yaz tekrar bölümleriyle yeniden izleniyor, her sene Bihter Yöreoğlu'nun ölüm yıldönümü hatırlanıyor ve final bölümü reyting rekorları kırıyor. Üstelik dizi biteli tamı tamına 15 sene oldu!

Artık yazın müjdeleyicisi rolüne de sahip olan, her sene yeniden müptela eden Aşk-ı Memnu, geçtiğimiz günlerde tekrarlarına başladı.