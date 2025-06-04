Hanımağa Olmuş: Aşk-ı Memnu Dizisinin Sinir Hoplatan Katya'sı Ufuk Kaplan'ın Son Halini Görmeniz Lazım!
Efsane dizi Aşk-ı Memnu hazır ekranlarımızı yeniden süslemeye başlamışken, dizinin sinir hoplatan Katya'sı Ufuk Kaplan nerelerde bir araştıralım, görelim dedik! Katya'da sonra hanımağa olduğu ortaya çıkan Ufuk Kaplan'ın son halini gelin beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damgasını vuran, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi efsane isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu, eğer bir en iyi Türk diziler listesi varsa kesinlikle ilk 5'in içinde olanlardan!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haliyle şimdilerde Aşk-ı Memnu tutkunu olanlar 16.30 olduğu gibi televizyon karşısına oturmaya başladı bile!
Meğer Ufuk Kaplan, şimdilerde yalnızca YouTube'da yayınlanan "Kuma" isimli bir dizide rol alıyormuş...
Elbette saçları yalnızca rol gereği beyaz, kırışıklıkları ise yaş itibariyle çıkan güzel anılarının simgesi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın