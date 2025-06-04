onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hanımağa Olmuş: Aşk-ı Memnu Dizisinin Sinir Hoplatan Katya'sı Ufuk Kaplan'ın Son Halini Görmeniz Lazım!

Hanımağa Olmuş: Aşk-ı Memnu Dizisinin Sinir Hoplatan Katya'sı Ufuk Kaplan'ın Son Halini Görmeniz Lazım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.06.2025 - 19:01

Efsane dizi Aşk-ı Memnu hazır ekranlarımızı yeniden süslemeye başlamışken, dizinin sinir hoplatan Katya'sı Ufuk Kaplan nerelerde bir araştıralım, görelim dedik! Katya'da sonra hanımağa olduğu ortaya çıkan Ufuk Kaplan'ın son halini gelin beraber görelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir döneme damgasını vuran, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi efsane isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu, eğer bir en iyi Türk diziler listesi varsa kesinlikle ilk 5'in içinde olanlardan!

Bir döneme damgasını vuran, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi efsane isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu, eğer bir en iyi Türk diziler listesi varsa kesinlikle ilk 5'in içinde olanlardan!

Öyle bir dizi düşünün ki her yaz tekrar bölümleriyle yeniden izleniyor, her sene Bihter Yöreoğlu'nun ölüm yıldönümü hatırlanıyor ve final bölümü reyting rekorları kırıyor. Üstelik dizi biteli tamı tamına 15 sene oldu!

Artık yazın müjdeleyicisi rolüne de sahip olan, her sene yeniden müptela eden Aşk-ı Memnu, geçtiğimiz günlerde tekrarlarına başladı.

Haliyle şimdilerde Aşk-ı Memnu tutkunu olanlar 16.30 olduğu gibi televizyon karşısına oturmaya başladı bile!

Haliyle şimdilerde Aşk-ı Memnu tutkunu olanlar 16.30 olduğu gibi televizyon karşısına oturmaya başladı bile!

Hazır Aşk-ı Memnu 2025 yılı için henüz tazecikken, biraz eski defterleri karıştıralım dedik! 

Dizide Firdevs Hanım'ın sağ kolu, her hareketi ve ısrarıyla sinir hoplatan Katya'yı canlandıran Ufuk Kaplan şimdi nerelerdeymiş, bir göz atmaya karar verdik. Rolü usta isimlere nazaran çok daha az olmasına rağmen, dizide parıl parıl parlayan, çoğunlukla da sinir bozan 'Katya' Ufuk Kaplan'ın işinden çok da uzaklaşmadığını gördük!

Meğer Ufuk Kaplan, şimdilerde yalnızca YouTube'da yayınlanan "Kuma" isimli bir dizide rol alıyormuş...

Meğer Ufuk Kaplan, şimdilerde yalnızca YouTube'da yayınlanan "Kuma" isimli bir dizide rol alıyormuş...

Bizim gördüğümüz, alıştığımız Katya'dan çok daha farklı bir karaktere hayat veriyor anlayacağınız!

Katya'yla benzer tarafı da var tabii; oldukça asabi ve huysuz bir anneyi canlandırıyor kendisi. Sadece bir anneyi de değil, bir hanımağaya hayat veriyor.

Elbette saçları yalnızca rol gereği beyaz, kırışıklıkları ise yaş itibariyle çıkan güzel anılarının simgesi!

Elbette saçları yalnızca rol gereği beyaz, kırışıklıkları ise yaş itibariyle çıkan güzel anılarının simgesi!

Ufuk Kaplan'ın günlük hayattaki son hali de yukarıda gördüğünüz gibi. Kendisi için yıllara meydan okuyor desek yalan söylemiş olmayız herhalde!

Yıllar ondan neredeyse hiçbir şey götürmemiş!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın