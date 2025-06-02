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Saçlarını Kestirmiş: Teşkilat Dizisi ve TRT Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat'tan Aylar Sonra İlk Post!

Saçlarını Kestirmiş: Teşkilat Dizisi ve TRT Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat'tan Aylar Sonra İlk Post!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2025 - 21:32

Teşkilat dizisinden ve TRT kadrosundan 'boykot' paylaşımı sebebiyle çıkarılan Aybüke Pusat'tan aylardır ses seda yoktu. Geçtiğimiz dakikalarda ilk post'unu hepsi birbirinden neşeli fotoğraflarla dolu bir dump'la paylaşan Aybüke Pusat'ın imaj değişikliği, Furkan Andıç'la olan aşk pozları ve Furkan Andıç'ın jesti dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Aybüke Pusat, günlerce manşetlerden düşmeyen, oldukça da tepki çeken bir hadise yaşamıştı, mutlaka hatırlarsınız.

Aybüke Pusat, günlerce manşetlerden düşmeyen, oldukça da tepki çeken bir hadise yaşamıştı, mutlaka hatırlarsınız.

Dizide 'Neslihan Erdemsoy/Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat, birçok ünlü isim ve meslektaşı gibi İmamoğlu sürecinin beraberinde gelen 2 Nisan günü tüketim boykotu için çağrıda bulunmuştu. 

Sosyal medya hesabından yaptığı 'boykot' paylaşımı bir anda hiç beklemediği gelişmeler yaşamasına vesile oldu. Aybüke Pusat, saatler içerisinde TRT'deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan ismi dahi anılmadan çıkarıldı. 

Sosyal medya ayağa kalkmış, birçok meslektaşı Aybüke Pusat'ın yanında olduğunu vurgulayan paylaşımlarda bulunmuştu. Bu isimlerin arasında Boran Kuzum ve sevgilisi Furkan Andıç da vardı. Aybüke Pusat'tan hemen sonra Boran Kuzum ve Furkan Andıç da TRT kadrosundan peş peşe çıkarıldı.

Olayların üstünden yaklaşık iki ay geçti. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Aybüke Pusat'tan ilk adım ise geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Olayların üstünden yaklaşık iki ay geçti. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Aybüke Pusat'tan ilk adım ise geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmayan Aybüke Pusat, birkaç saat önce buram buram kız neşesi kokan bir dump'la geri döndü!

Dikkat çeken ilk detay ise imaj değişikliği oldu. Teşkilat dizisinde uzun saçlarıyla izlediğimiz Aybüke Pusat'ın dizinin hayatından silinmesiyle beraber saçlarını da kısacık kestirdiği ortaya çıktı!

Bir de biricik sevgilisi Furkan Andıç'la pozları vardı; kalp eriten cinsten!

Bir de biricik sevgilisi Furkan Andıç'la pozları vardı; kalp eriten cinsten!

Uzun yıllardır Furkan Andıç'la aşk yaşayan Aybüke Pusat, İmamoğlu süreci ve peşinde yaşanlara, sevgilisinin ayan beyan desteğine kadar Furkan Andıç'ı sosyal medyasında paylaşmıyordu.

Hatta aşklarını gözlerden oldukça uzak yaşıyorlardı desek yeridir! Birliktelikleri dört yılı aşkındır devam etse de elimizde kayda değer herhangi bir pozları hiç olmamıştı. Bu 'geri dönüş' dump'ıyla beraber çiftin sevenleri de bayram etti.

Aybüke Pusat'ın ilk gönderisini saniyesi saniyesine takip eden Furkan Andıç da jesti es geçmedi.

Aybüke Pusat'ın ilk gönderisini saniyesi saniyesine takip eden Furkan Andıç da jesti es geçmedi.

Beraber pozlarını Instagram hikayesine taşıyarak, tıpkı boykot paylaşımı sonrasında da olduğu gibi Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu aşkına gönderme yaparak, gül emoji'si yerleştirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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