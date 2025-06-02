Saçlarını Kestirmiş: Teşkilat Dizisi ve TRT Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat'tan Aylar Sonra İlk Post!
Teşkilat dizisinden ve TRT kadrosundan 'boykot' paylaşımı sebebiyle çıkarılan Aybüke Pusat'tan aylardır ses seda yoktu. Geçtiğimiz dakikalarda ilk post'unu hepsi birbirinden neşeli fotoğraflarla dolu bir dump'la paylaşan Aybüke Pusat'ın imaj değişikliği, Furkan Andıç'la olan aşk pozları ve Furkan Andıç'ın jesti dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Aybüke Pusat, günlerce manşetlerden düşmeyen, oldukça da tepki çeken bir hadise yaşamıştı, mutlaka hatırlarsınız.
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Olayların üstünden yaklaşık iki ay geçti. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Aybüke Pusat'tan ilk adım ise geçtiğimiz dakikalarda geldi.
Bir de biricik sevgilisi Furkan Andıç'la pozları vardı; kalp eriten cinsten!
Aybüke Pusat'ın ilk gönderisini saniyesi saniyesine takip eden Furkan Andıç da jesti es geçmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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