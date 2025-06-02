Konusu Açılınca Boğazı Düğümlenen Tuba Ünsal, Babası Hakkındaki Soru Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu!
Haber Global'de yayınlanan 'Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi' programına konuk olan Tuba Ünsal, babası hakkındaki soru karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. 2009 yılında babasını kaybeden Tuba Ünsal, hüngür hüngür ağladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Gencecik bir kızken hayatımıza giren, o dönemin de en çok aranan yüzlerinden biri olan Tuba Ünsal, hala duru güzelliği ve asil duruşuyla adından sık sık söz ettiren isimler arasında yer alıyor.
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Özel hayatıyla da dikkat çeken Tuba Ünsal'ı 2024 yılının sonlarından beri iş insanı Emir Ulusoy'la yaşadığı ilişkiyle konuşuyoruz.
Fakat Tuba Ünsal'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi başka, biraz da yürek parçalayıcı açıkçası...
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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