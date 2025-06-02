Konusu Açılınca Boğazı Düğümlenen Tuba Ünsal, Babası Hakkındaki Soru Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu!

Fakat kendisinin geçmişi de oldukça kabarık, bilen bilir. Bugüne dek üç evlilik yapan Tuba Ünsal'ın Murat Pilevneli ile olan evliliğinden Sare isimli bir kızı, Mirgün Cabas ile olan evliliğinden ise Civan Mert isimli bir oğlu var!

Hatta annesinin duru güzelliğini birebir alan Sare, şimdilerde annesinin yolundan gidiyor ve oyuncu olmak istediğini söylüyor. Yakında kızının da annesi kadar çok konuşulup, sevileceğinden şüphemiz yok!