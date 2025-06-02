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Konusu Açılınca Boğazı Düğümlenen Tuba Ünsal, Babası Hakkındaki Soru Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu!

Konusu Açılınca Boğazı Düğümlenen Tuba Ünsal, Babası Hakkındaki Soru Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2025 - 18:11

Haber Global'de yayınlanan  'Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi' programına konuk olan Tuba Ünsal, babası hakkındaki soru karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. 2009 yılında babasını kaybeden Tuba Ünsal, hüngür hüngür ağladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gencecik bir kızken hayatımıza giren, o dönemin de en çok aranan yüzlerinden biri olan Tuba Ünsal, hala duru güzelliği ve asil duruşuyla adından sık sık söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren, o dönemin de en çok aranan yüzlerinden biri olan Tuba Ünsal, hala duru güzelliği ve asil duruşuyla adından sık sık söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

İlk kez “Kara Melek” dizisinde göze çarpsa da esas çıkışını “Vizontele” ile yapan Tuba Ünsal'ı bu sene iki ayrı projede izledik. 

2024 yılında TRT 1’deki “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde Mara Hatun rolüyle karşımıza çıkan Tuba Ünsal, bu sene de “Aşk Sadece Bir An” ve “Cinlerin Düğünü” filmleriyle izleyiciyle buluştu.

Özel hayatıyla da dikkat çeken Tuba Ünsal'ı 2024 yılının sonlarından beri iş insanı Emir Ulusoy'la yaşadığı ilişkiyle konuşuyoruz.

Özel hayatıyla da dikkat çeken Tuba Ünsal'ı 2024 yılının sonlarından beri iş insanı Emir Ulusoy'la yaşadığı ilişkiyle konuşuyoruz.

Fakat kendisinin geçmişi de oldukça kabarık, bilen bilir. Bugüne dek üç evlilik yapan Tuba Ünsal'ın Murat Pilevneli ile olan evliliğinden Sare isimli bir kızı, Mirgün Cabas ile olan evliliğinden ise Civan Mert isimli bir oğlu var! 

Hatta annesinin duru güzelliğini birebir alan Sare, şimdilerde annesinin yolundan gidiyor ve oyuncu olmak istediğini söylüyor. Yakında kızının da annesi kadar çok konuşulup, sevileceğinden şüphemiz yok!

Fakat Tuba Ünsal'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi başka, biraz da yürek parçalayıcı açıkçası...

Fakat Tuba Ünsal'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi başka, biraz da yürek parçalayıcı açıkçası...

Geçtiğimiz günlerde, Haber Global'de yayınlanan 'Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi' programına konuk olan Tuba Ünsal, zarftan çıkan soru karşısında epey dağıldı. 

2009 yılında kaybettiği babasının konusu açılınca boğazı düğümlenen Tuba Ünsal, 'Baban şu kapıdan girse, 5 dakikan olsa ona ne anlatırdın?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu. 

'Çok iyi bir anne olduğumu anlatırdım. Sürekli çocuklarıma ondan bahsettiğimi anlatırdım. Çocuklarım onu hiç tanımasalar bile, Nazım dedelerinin o komutan şapkalı fotoğrafı evimizin en güzel köşesinde duruyor, onu anlatırdım. Asker kızı olmanın sorumluluklarını geç de olsa yerine getirdiğimi anlatırdım' dedi.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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