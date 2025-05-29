Bir Deri Bir Kemik Kalan Nihal Candan, Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerekçeyle Eşine Boşanma Davası Açtı!
Cezaevine girdiği süreçte, aylar önce sessiz sedasız Faruk Çiçek isimli bir iş insanıyla evlendiği ortaya çıkan Nihal Candan, tahliyeden sonra eşinin açtığı boşanma davasına karşılık bir dava açtı.
Nafaka talep eden Nihal Candan, boşanma gerekçesi olarak 'Zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' tezini sundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan hakkında peş peşe tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.
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Nihal Candan, bu sefer de özel hayatıyla ilgili bambaşka bir detayla gündeme oturdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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