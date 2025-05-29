Bir Deri Bir Kemik Kalan Nihal Candan, Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerekçeyle Eşine Boşanma Davası Açtı!

Cezaevine girmeden önce sessiz sedasız Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın medeni durumunun evli olduğunu cezaevine girdiğinde öğrenmiştik.

Cezaevi süreci boyunca sözde eşinin yanına bir kez dahi gelmeyen Faruk Çiçek, tahliyeden sonra boşanma davası açmıştı. Nihal Candan da karşı boşanma davası açmaya karar vermiş, gerekçesini de 'Zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' olarak sunmuştu.

Bir ev talep eden ve geçtiğimiz saatlerde davasının ikinci duruşması görülen Nihal Candan, avukatıyla beraber EKOL TV muhabirlerine konuştu.

Davanın ikinci duruşması görüldü. Avukatı, mağduriyetinin bir kısmını giderebilecek kadar bir nafaka kararına hükmedildiğini açıkladı. Mahkeme Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a 70 bin TL'lik tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Bir sonraki duruşmanın 21 Ekim'de olacağı duyuruldu.

Nihal Candan, 'Frekansımı düşüren insanlarla iletişimde olmak istemiyorum. Sen çekil aradan halletsin yaradan' dedi.