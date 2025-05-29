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Bir Deri Bir Kemik Kalan Nihal Candan, Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerekçeyle Eşine Boşanma Davası Açtı!

Bir Deri Bir Kemik Kalan Nihal Candan, Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerekçeyle Eşine Boşanma Davası Açtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2025 - 23:49

Cezaevine girdiği süreçte, aylar önce sessiz sedasız Faruk Çiçek isimli bir iş insanıyla evlendiği ortaya çıkan Nihal Candan, tahliyeden sonra eşinin açtığı boşanma davasına karşılık bir dava açtı.

Nafaka talep eden Nihal Candan, boşanma gerekçesi olarak 'Zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' tezini sundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan hakkında peş peşe tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan hakkında peş peşe tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.

Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren kardeşler, tahliye olduktan sonra tıpkı Dilan Polat gibi sosyal medyaya epey hızlı bir dönüş yaptı. 

Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarının her biriyle gündemin göbeğine oturan ikiliden Nihal Candan, en son ekstra kilo kaybıyla dikkat çekmişti. 

Yeme bozukluğu ve 37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliyesine karar verilen Nihal Candan, cezaevinden çıktıktan sonra toparlanmış gözükse de geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni paylaşımla gören herkesi korkutmuştu. Açıklaması ise epey tuhaftı; hayvanlar gibi sürekli kilosunu ölçmesi gerekmediğini söylemişti kendisi...

Kaçıranlar için Nihal Candan'ın son halinden de kilo kaybıyla ilgili açıklamasından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nihal Candan, bu sefer de özel hayatıyla ilgili bambaşka bir detayla gündeme oturdu.

Nihal Candan, bu sefer de özel hayatıyla ilgili bambaşka bir detayla gündeme oturdu.

Cezaevine girmeden önce sessiz sedasız Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın medeni durumunun evli olduğunu cezaevine girdiğinde öğrenmiştik. 

Cezaevi süreci boyunca sözde eşinin yanına bir kez dahi gelmeyen Faruk Çiçek, tahliyeden sonra boşanma davası açmıştı. Nihal Candan da karşı boşanma davası açmaya karar vermiş, gerekçesini de 'Zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' olarak sunmuştu. 

Bir ev talep eden ve geçtiğimiz saatlerde davasının ikinci duruşması görülen Nihal Candan, avukatıyla beraber EKOL TV muhabirlerine konuştu. 

Davanın ikinci duruşması görüldü. Avukatı, mağduriyetinin bir kısmını giderebilecek kadar bir nafaka kararına hükmedildiğini açıkladı. Mahkeme Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a 70 bin TL'lik tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Bir sonraki duruşmanın 21 Ekim'de olacağı duyuruldu. 

Nihal Candan, 'Frekansımı düşüren insanlarla iletişimde olmak istemiyorum. Sen çekil aradan halletsin yaradan' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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