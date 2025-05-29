Hanım Hanımcık Olmuş: Yıllar Sonra Ekranlara Reklamla Dönen Merve Boluğur Yeni Tarzıyla Şaşırttı!

Derken aktif bir sosyal medya kullanıcısı olmaya karar verdi ve bir dönemin efsane ismi olduğu, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak gösterildiği için attığı her adım olay olmaya başladı.

Büyük de bir değişimden geçti. Upuzun simsiyah saçlarına, şık ve gösterişli tarzına alışık olduğumuz Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi, oldukça vamp bir tarza bürünerek herkesi şaşırttı. Aniden değişen kompleks ruh halleri, hayatı ve özellikle de erkekleri boş vermişliğiyle dikkat çeken Merve Boluğur, yılllar sonra, nihayet ekranlara geri dönmeyi başardı.

Bir dizi ya da film projesi kadar major bir adım atmadı ama....