Hanım Hanımcık Olmuş: Yıllar Sonra Ekranlara Reklamla Dönen Merve Boluğur Yeni Tarzıyla Şaşırttı!
Yıllar sonra ekranlara bir markanın reklam yüzü olarak dönmeyi başaran Merve Boluğur, 2. Sayfa muhabirleri tarafından lansmanda görüntülendi.
Uzun bir aranın ardından ilk kez bu kadar hanım hanımcık görülen Merve Boluğur, yeni tarzıyla şaşırttı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Hayatımıza Acemi Cadı'daki saf Ayşegül rolüyle giren, 2015 yılında evlenip 2017'de ayrıldığı Murat Dalkılıç'tan sonra dağılan ve radikal değişimler geçiren Merve Boluğur ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyanın gündeminden hiç düşmedi.
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Kariyeri de tam o dönemde bitti. Sadece ekranlardan uzaklaşmadı, sektördeki herkesten uzaklaşmayı, kendiyle baş başa kalmayı seçti.
Bir markanın reklam yüzü oldu! Lansmanda görüntülenen Merve Boluğur, daha önce hiç büründüğünü görmediğimiz yeni tarzıyla dikkat çekti!
Buyurun, Merve Boluğur'u yıllar sonra cici bir kız modunda görenler neler demiş beraber görelim!👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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