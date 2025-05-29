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Hanım Hanımcık Olmuş: Yıllar Sonra Ekranlara Reklamla Dönen Merve Boluğur Yeni Tarzıyla Şaşırttı!

Hanım Hanımcık Olmuş: Yıllar Sonra Ekranlara Reklamla Dönen Merve Boluğur Yeni Tarzıyla Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2025 - 21:02

Yıllar sonra ekranlara bir markanın reklam yüzü olarak dönmeyi başaran Merve Boluğur, 2. Sayfa muhabirleri tarafından lansmanda görüntülendi. 

Uzun bir aranın ardından ilk kez bu kadar hanım hanımcık görülen Merve Boluğur, yeni tarzıyla şaşırttı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Hayatımıza Acemi Cadı'daki saf Ayşegül rolüyle giren, 2015 yılında evlenip 2017'de ayrıldığı Murat Dalkılıç'tan sonra dağılan ve radikal değişimler geçiren Merve Boluğur ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyanın gündeminden hiç düşmedi.

Hayatımıza Acemi Cadı'daki saf Ayşegül rolüyle giren, 2015 yılında evlenip 2017'de ayrıldığı Murat Dalkılıç'tan sonra dağılan ve radikal değişimler geçiren Merve Boluğur ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyanın gündeminden hiç düşmedi.

Murat Dalkılıç meselesi hayatının dönüm noktası oldu desek yeridir. O dönem Türkiye'nin en yakıştırdığı çift olan ikili, bir gecelik erkek erkeğe partinin ardından alevlenen ihanet dedikodularından hemen sonra boşanmaya karar vermişti. 

O dönem Eser Yenenler, Murat Boz, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un da içinde olduğu arkadaş grubuyla arasından su sızmayan Merve Boluğur, olaylı geceden sonra önce çok aşık olduğu Murat Dalkılıç'a, sonra da tüm 'yakın dostlarına' resti çekmiş, kabuğuna çekilmişti.

Kariyeri de tam o dönemde bitti. Sadece ekranlardan uzaklaşmadı, sektördeki herkesten uzaklaşmayı, kendiyle baş başa kalmayı seçti.

Kariyeri de tam o dönemde bitti. Sadece ekranlardan uzaklaşmadı, sektördeki herkesten uzaklaşmayı, kendiyle baş başa kalmayı seçti.

Derken aktif bir sosyal medya kullanıcısı olmaya karar verdi ve bir dönemin efsane ismi olduğu, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak gösterildiği için attığı her adım olay olmaya başladı. 

Büyük de bir değişimden geçti. Upuzun simsiyah saçlarına, şık ve gösterişli tarzına alışık olduğumuz Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi, oldukça vamp bir tarza bürünerek herkesi şaşırttı. Aniden değişen kompleks ruh halleri, hayatı ve özellikle de erkekleri boş vermişliğiyle dikkat çeken Merve Boluğur, yılllar sonra, nihayet ekranlara geri dönmeyi başardı. 

Bir dizi ya da film projesi kadar major bir adım atmadı ama....

Bir markanın reklam yüzü oldu! Lansmanda görüntülenen Merve Boluğur, daha önce hiç büründüğünü görmediğimiz yeni tarzıyla dikkat çekti!

Buyurun, Merve Boluğur'u yıllar sonra cici bir kız modunda görenler neler demiş beraber görelim!👇

Buyurun, Merve Boluğur'u yıllar sonra cici bir kız modunda görenler neler demiş beraber görelim!👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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