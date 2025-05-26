Son Haliyle Korkutmuştu: Ekstra Zayıflığıyla Dikkat Çeken Nihal Candan'dan Absürt Açıklamalar!
Cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Nihal Candan'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı son hali epey korkutmuştu.
Bir deri bir kemik kalan Nihal Candan, Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Ekstra zayıflığı hakkında da ilk kez konuştu!
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Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tahliye olduktan sonra tıpkı Dilan Polat gibi sosyal medyaya hızlı dönenlerden oldu.
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Cezaevi sürecinin ardından ilk yayılan fotoğrafı ise aşağıda gördüğünüz fotoğraftı.
Anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle tahliye edilen ancak toparlandığı düşünülen Nihal Candan'ın bir deri bir kemik kaldığı görülmüştü.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Skini giyipte içinde kayboluyorsan bu işte bir sorun vardır🤣