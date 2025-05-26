Son Haliyle Korkutmuştu: Ekstra Zayıflığıyla Dikkat Çeken Nihal Candan'dan Absürt Açıklamalar!

Nihal Candan, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı sokaklarında gezerken görüntülendi.

Muhabirlerin, zayıflığını gündeme getirmesiyle beraber irite olan Nihal Candan oldukça tuhaf açıklamalar yaptı.

Önce, 'Check-up'larımı düzenli yaptırmak zorundayım çünkü önceki hastalığım yememek, yeme bozukluğu, anoreksiyaydı. Şu an öyle bir rahatsızlığım yok. Kan değerlerim yerinde, enerjim yerinde, hayatım rayında. Ben ve arkadaşlarım 'skinny' olmayı tercih ediyoruz, spora gidiyoruz falan yani' dedi.

Ardından muhabirin kilosunu sorması üzerine, 'Dediğim gibi hayvanların fiyatı bilinsin diye sürekli tartılırlar. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Çok teşekkürler' açıklamasında bulundu.