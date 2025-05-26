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Son Haliyle Korkutmuştu: Ekstra Zayıflığıyla Dikkat Çeken Nihal Candan'dan Absürt Açıklamalar!

Son Haliyle Korkutmuştu: Ekstra Zayıflığıyla Dikkat Çeken Nihal Candan'dan Absürt Açıklamalar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.05.2025 - 20:39

Cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Nihal Candan'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı son hali epey korkutmuştu. 

Bir deri bir kemik kalan Nihal Candan, Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Ekstra zayıflığı hakkında da ilk kez konuştu!

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Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tahliye olduktan sonra tıpkı Dilan Polat gibi sosyal medyaya hızlı dönenlerden oldu.

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tahliye olduktan sonra tıpkı Dilan Polat gibi sosyal medyaya hızlı dönenlerden oldu.

Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış, önce Nihal'in sonra Bahar'ın olmak üzere tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Cezaevinden sağlık problemleri sebebiyle tahliye edilen ve yeme bozukluğuyla gündeme oturan Nihal Candan, içeriden çıkar çıkmaz soluğu kuaförde almış, arkadaşlarıyla partilemeye beklenenden de hızlı dönmüştü.

Cezaevi sürecinin ardından ilk yayılan fotoğrafı ise aşağıda gördüğünüz fotoğraftı.

Cezaevi sürecinin ardından ilk yayılan fotoğrafı ise aşağıda gördüğünüz fotoğraftı.

37 kilolara kadar düştüğü söylenen Nihal Candan, zayıflığıyla endişelendirmiş, anoreksiyaya doğru ilerleyen tabloyla çok konuşulmuştu. 

Kilo aldı, toparlandı sanıyorduk ki geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolanmaya başlayan 'son hali' fotoğrafı yine ve yeniden tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle tahliye edilen ancak toparlandığı düşünülen Nihal Candan'ın bir deri bir kemik kaldığı görülmüştü.

Anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle tahliye edilen ancak toparlandığı düşünülen Nihal Candan'ın bir deri bir kemik kaldığı görülmüştü.

Nihal Candan, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı sokaklarında gezerken görüntülendi. 

Muhabirlerin, zayıflığını gündeme getirmesiyle beraber irite olan Nihal Candan oldukça tuhaf açıklamalar yaptı. 

Önce, 'Check-up'larımı düzenli yaptırmak zorundayım çünkü önceki hastalığım yememek, yeme bozukluğu, anoreksiyaydı. Şu an öyle bir rahatsızlığım yok. Kan değerlerim yerinde, enerjim yerinde, hayatım rayında. Ben ve arkadaşlarım 'skinny' olmayı tercih ediyoruz, spora gidiyoruz falan yani' dedi. 

Ardından muhabirin kilosunu sorması üzerine, 'Dediğim gibi hayvanların fiyatı bilinsin diye sürekli tartılırlar. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Çok teşekkürler' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Baris Caliskan

Skini giyipte içinde kayboluyorsan bu işte bir sorun vardır🤣