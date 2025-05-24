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Cezaevinden Anoreksiya Hastalığı Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan’ın Son Hali Korkuttu

Cezaevinden Anoreksiya Hastalığı Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan’ın Son Hali Korkuttu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.05.2025 - 10:21

Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, 16 Kasım 2023’te suç örgütüne üye olma ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti. Candan, yaklaşık 1 sene sonra anoreksiya nevroza (yemek yememe hastalığı) nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra sağlığına kavuştuğu gözlenen Nihal Candan son halini paylaştı. Son hali korkutan Candan’a yorum yağdı.

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Stil yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan sosyal medya ünlüsü haline geldi.

Stil yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan sosyal medya ünlüsü haline geldi.

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler stil yarışmasıyla ünlendi. Hayatlarına dair yaptıkları lüks paylaşımlar ve dikkat çeken açıklamalarla her zaman gündemde kaldılar.

Ancak ne yazık ki bu şöhret Candan kardeşlere iyi gelmedi. Stil yarışmasının ardından kendilerine has üsluplarıyla gündemde kalmayı başaran Candan kardeşler, 2023 yılında dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 sene sonra Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Kısa bir süre sonra ise kardeşi Bahar Candan serbest bırakıldı.

Nihal Candan, anoreksiya nevrozaya hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti.

Nihal Candan, anoreksiya nevrozaya hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti.

Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde 37 kiloya kadar düştü. Sağlık durumu cezaevi koşullarına el vermeyen Nihal Candan anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti. Cezaevinin ardından pek çok röportaj veren Nihal Candan kısa sürede kilo aldığını ve sağlığının iyiye gittiğini belirtmişti. Ancak Nihal Candan Instagram hesabından yaptığı paylaşım endişeleri artırdı.

Fotoğraf paylaştı: Nihal Candan'ın son hali korkuttu.

Fotoğraf paylaştı: Nihal Candan'ın son hali korkuttu.

Instagram hesabını aktif kullanan Nihal Candan, tahliye edilmesinin ardından kendisini spora ve yogaya verdi. Aynı zamanda Nihal Candan, bir süredir tiyatro sahnelerinde de oyun sergiliyor. Sahnenin ve sporun kendisine iyi geldiğini her fırsatta dile getiren Nihal Candan'ın paylaştığı son fotoğraf ise korkuttu. Anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle tahliye edilen ancak sağlığının iyiye gittiği düşünülen Nihal Candan'ın bir deri bir kemik kaldığı görüldü.

Nihal Candan'ın paylaşımına yorum yağdı:

Nihal Candan'ın paylaşımına yorum yağdı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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