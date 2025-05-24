Cezaevinden Anoreksiya Hastalığı Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan’ın Son Hali Korkuttu

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler stil yarışmasıyla ünlendi. Hayatlarına dair yaptıkları lüks paylaşımlar ve dikkat çeken açıklamalarla her zaman gündemde kaldılar.

Ancak ne yazık ki bu şöhret Candan kardeşlere iyi gelmedi. Stil yarışmasının ardından kendilerine has üsluplarıyla gündemde kalmayı başaran Candan kardeşler, 2023 yılında dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 sene sonra Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Kısa bir süre sonra ise kardeşi Bahar Candan serbest bırakıldı.