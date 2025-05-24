Cezaevinden Anoreksiya Hastalığı Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan’ın Son Hali Korkuttu
Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, 16 Kasım 2023’te suç örgütüne üye olma ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti. Candan, yaklaşık 1 sene sonra anoreksiya nevroza (yemek yememe hastalığı) nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra sağlığına kavuştuğu gözlenen Nihal Candan son halini paylaştı. Son hali korkutan Candan’a yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stil yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan sosyal medya ünlüsü haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihal Candan, anoreksiya nevrozaya hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti.
Fotoğraf paylaştı: Nihal Candan'ın son hali korkuttu.
Nihal Candan'ın paylaşımına yorum yağdı:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Süreç ve sonuç. Sosyal medya ve basın kızı emdi resmen. Bir dostu yakını da “kızım sen hastasın çıkma medyaya, seni kullanırlar, gel seni doktora götüreyim” ... Devamını Gör
Silikonlar tabii ki duruyor :D
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.