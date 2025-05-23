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Hamile Olduğu İddia Edilmişti: Serkan Çayoğlu ile Mutlu Evliliklerini Sürdüren Özge Gürel'den Bebek Açıklaması

Hamile Olduğu İddia Edilmişti: Serkan Çayoğlu ile Mutlu Evliliklerini Sürdüren Özge Gürel'den Bebek Açıklaması

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.05.2025 - 23:48

Son dönemde özel hayatlarıyla olduğu kadar kariyerleriyle de adlarından söz ettiren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, yeniden magazin gündeminde. 2022 yılında nikah masasına oturan ve Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, bu kez “hamilelik” iddialarıyla konuşuluyor. Katıldığı bir etkinlikte hakkında çıkan söylentilere açıklık getiren Özge Gürel, bebek açıklamasında bulundu.

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Türk televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak hem ekranlarda hem de gerçek hayatta aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Türk televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak hem ekranlarda hem de gerçek hayatta aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

2014 yılında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun dizideki uyumları, kısa sürede gerçek hayata da yansımıştı. 2022 yılında Almanya'nın Karlsruhe şehrinde sade bir nikah töreniyle evlenen, bir ay sonra ise İtalya'nın romantik şehri Verona'da, yakın dostlarının katıldığı masalsı bir düğünle evliliklerini taçlandırmıştı.

Şimdilerde kariyeri ve yer alacağı yapımlarla adından bahsettiren Özge Gürel hakkında hamile olduğu iddiaları ortalığı sarmıştı.

Şimdilerde kariyeri ve yer alacağı yapımlarla adından bahsettiren Özge Gürel hakkında hamile olduğu iddiaları ortalığı sarmıştı.

Özge Gürel, kariyerine birçok başarılı projeyle devam ediyor. Son olarak 2025 yılında dijital platformda yayınlanan Siyah Bere dizisinde başrol olarak yer alan, ayrıca, 2025 yılında vizyona girecek olan The Annesi Ninja filminde Fatih Gühan ile başrolü paylaşan Özge Gürel zaman zaman hamilelik iddalarına karıştığını dile getirdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, son dönemde özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de adından söz ettiren Gürel, hakkındaki hamilelik söylentilerine de esprili bir dille yanıt verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, son dönemde özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de adından söz ettiren Gürel, hakkındaki hamilelik söylentilerine de esprili bir dille yanıt verdi.

“Hamile değilim” diyen oyuncu, “Üç ayda bir bu haberler çıkıyor. Eğer bir gün hamile olursam, bunu seve seve açıklarım. Saklayacak bir durum yok” ifadeleriyle magazin kulislerine nokta koydu. 2022 yılında evlendiği meslektaşı Serkan Çayoğlu ile olan uyumlu evliliğine de değinen Gürel, bu yıl da eşinin Babalar Günü’nü kutlayamayacağını söyledi.

Sezona yoğun başladığını ve şehir dışında çekilen projelerde yer aldığını belirten oyuncu, “Serkan ile biraz ayrı kaldık ama alıştık bu düzene. Bu yaz tatil planı yapamıyoruz çünkü yine yeni projeler olabilir” diyerek kariyerindeki yoğun tempoya dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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