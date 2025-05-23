Hamile Olduğu İddia Edilmişti: Serkan Çayoğlu ile Mutlu Evliliklerini Sürdüren Özge Gürel'den Bebek Açıklaması

“Hamile değilim” diyen oyuncu, “Üç ayda bir bu haberler çıkıyor. Eğer bir gün hamile olursam, bunu seve seve açıklarım. Saklayacak bir durum yok” ifadeleriyle magazin kulislerine nokta koydu. 2022 yılında evlendiği meslektaşı Serkan Çayoğlu ile olan uyumlu evliliğine de değinen Gürel, bu yıl da eşinin Babalar Günü’nü kutlayamayacağını söyledi.

Sezona yoğun başladığını ve şehir dışında çekilen projelerde yer aldığını belirten oyuncu, “Serkan ile biraz ayrı kaldık ama alıştık bu düzene. Bu yaz tatil planı yapamıyoruz çünkü yine yeni projeler olabilir” diyerek kariyerindeki yoğun tempoya dikkat çekti.