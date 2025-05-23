Hamile Olduğu İddia Edilmişti: Serkan Çayoğlu ile Mutlu Evliliklerini Sürdüren Özge Gürel'den Bebek Açıklaması
Son dönemde özel hayatlarıyla olduğu kadar kariyerleriyle de adlarından söz ettiren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, yeniden magazin gündeminde. 2022 yılında nikah masasına oturan ve Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, bu kez “hamilelik” iddialarıyla konuşuluyor. Katıldığı bir etkinlikte hakkında çıkan söylentilere açıklık getiren Özge Gürel, bebek açıklamasında bulundu.
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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Türk televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak hem ekranlarda hem de gerçek hayatta aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor.
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Şimdilerde kariyeri ve yer alacağı yapımlarla adından bahsettiren Özge Gürel hakkında hamile olduğu iddiaları ortalığı sarmıştı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, son dönemde özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de adından söz ettiren Gürel, hakkındaki hamilelik söylentilerine de esprili bir dille yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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