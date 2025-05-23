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Genetik Halis mi? Güzelliğiyle Büyüleyen Esra Bilgiç'in Kardeşi Ali Bilgiç'in Yakışıklılığı X'te Gündem Oldu!

Genetik Halis mi? Güzelliğiyle Büyüleyen Esra Bilgiç'in Kardeşi Ali Bilgiç'in Yakışıklılığı X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.05.2025 - 23:10

Güzelliğiyle uzun süredir magazin ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Esra Bilgiç, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle DJ Faruk Sabancı ile yaşadığı ilişki, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, çiftin uyumu sıkça konuşuluyor. 

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç, bu kez sadece oyunculuğuyla değil, kardeşi Ali Bilgiç’in yakışıklılığıyla gündeme geldi. O anlar Esra Bilgiç'in kardeşinin merak uyandırmasına neden oldu.

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"Diriliş: Ertuğrul" dizisindeki Halime Hatun rolüyle milyonların kalbine taht kuran Bilgiç, daha sonra "Ramo" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi yapımlarla oyunculukta kendini iyice kanıtladı.

"Diriliş: Ertuğrul" dizisindeki Halime Hatun rolüyle milyonların kalbine taht kuran Bilgiç, daha sonra "Ramo" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi yapımlarla oyunculukta kendini iyice kanıtladı.

2025 itibarıyla Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerinde dijital platformlarda dikkat çeken projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Psikodrama türündeki Maestro dizisinde Uğur Yücel ve Onur Seyit Yaran gibi önemli isimlerle birlikte rol alan Bilgiç, aynı zamanda dijital platformda büyük ilgi gören Zamanın Kapıları dizisinin ikinci sezonunda da başrolde izleyici karşısına çıkıyor.

Esra Bilgiç’in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekici. Bir süredir ünlü DJ ve prodüktör Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı biliniyor.

Esra Bilgiç’in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekici. Bir süredir ünlü DJ ve prodüktör Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı biliniyor.

İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlarla gündem olmayı başarıyor. Özellikle birlikte yurt dışına yaptıkları seyahatler ve katıldıkları etkinlikler, magazin kulislerinin radarından kaçmıyor. Çiftin sade ve uyumlu halleri, hayranları tarafından da “yakıştırılan çiftler” listesinde üst sıralarda.

Ekranların zarif yıldızı Esra Bilgiç, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de her daim konuşulurken, bu kez gündeme adını yazdıran bir başka Bilgiç oldu: kardeşi Ali Bilgiç!

Esra Bilgiç'in yukarıdaki videosunun X'i ele geçirmesinin ardından yanındaki ismin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Esra Bilgiç'in yukarıdaki videosunun X'i ele geçirmesinin ardından yanındaki ismin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Ali Bilgiç'in yakışıklılığı kısa sürede X'te gündem oldu...

Abla-kardeşin birlikte pozlarını da şöyle bırakalım:

Abla-kardeşin birlikte pozlarını da şöyle bırakalım:
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İşte X kullanıcılarından gelen tepkiler:

İşte X kullanıcılarından gelen tepkiler:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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