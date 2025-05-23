Genetik Halis mi? Güzelliğiyle Büyüleyen Esra Bilgiç'in Kardeşi Ali Bilgiç'in Yakışıklılığı X'te Gündem Oldu!
Güzelliğiyle uzun süredir magazin ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Esra Bilgiç, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle DJ Faruk Sabancı ile yaşadığı ilişki, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, çiftin uyumu sıkça konuşuluyor.
Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç, bu kez sadece oyunculuğuyla değil, kardeşi Ali Bilgiç’in yakışıklılığıyla gündeme geldi. O anlar Esra Bilgiç'in kardeşinin merak uyandırmasına neden oldu.
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"Diriliş: Ertuğrul" dizisindeki Halime Hatun rolüyle milyonların kalbine taht kuran Bilgiç, daha sonra "Ramo" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi yapımlarla oyunculukta kendini iyice kanıtladı.
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Esra Bilgiç’in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekici. Bir süredir ünlü DJ ve prodüktör Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı biliniyor.
Ekranların zarif yıldızı Esra Bilgiç, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de her daim konuşulurken, bu kez gündeme adını yazdıran bir başka Bilgiç oldu: kardeşi Ali Bilgiç!
Esra Bilgiç'in yukarıdaki videosunun X'i ele geçirmesinin ardından yanındaki ismin kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Abla-kardeşin birlikte pozlarını da şöyle bırakalım:
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İşte X kullanıcılarından gelen tepkiler:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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