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4 Aylık Hamile Karnıyla Cannes'da Sürpriz Yapan Başak Gümülcinelioğlu Kırmızı Halının İlk Türk Annesi Oldu!

4 Aylık Hamile Karnıyla Cannes'da Sürpriz Yapan Başak Gümülcinelioğlu Kırmızı Halının İlk Türk Annesi Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.05.2025 - 19:45

2025 Cannes Film Festivali’ne 4 aylık bebeğiyle birlikte kırmızı halıda çıkan Başak Gümülcinelioğlu, “ilk Türk anne” olarak bu alanda bir ilke imza attı. Daha önce festivalde Türk oyuncular ve yönetmenler katılmış olsa da, hamile haliyle veya bebeğiyle kırmızı halıda boy gösteren bir Türk anne olmamıştı. 

2022 senesinde kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtak'la evlenen Başak Gümülcinelioğlu 4 aylık hamile olduğu müjdesini kırmızı halıda verdi!

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78. Cannes Film Festivali tüm ihtişamıyla başlarken Türk ünlülerimiz de günlerdir kırmızı halıdaki görünümleriyle manşetleri süslemeye devam ediyor.

78. Cannes Film Festivali tüm ihtişamıyla başlarken Türk ünlülerimiz de günlerdir kırmızı halıdaki görünümleriyle manşetleri süslemeye devam ediyor.

Hande Erçel, Birce Akalay, Özge Özacar gibi oyuncularımızın boy gösterdiği Cannes Film Festivali'ne katılan isimlerin kıyafetleri de büyük merak kon usu oluyor.

Şimdiye kadar Damla Sönmez ve Hande Erçel'e sosyal medyadan gelen tepkiler ikilinin favori isimlerden biri olduğunu gösterirken Sinem Ünsal, Birce Atalay gibi isimler de eleştirilerin kurbanı olmuştu.

Sinem Ünsal'a gelen eleştirilerden bu içeriğimizde:

Damla Sönmez'e gelen övgülerden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cannes Film Festivali'ne katılan bir başka ünlü isim de Başak Gümülcinelioğlu oldu.

Cannes Film Festivali'ne katılan bir başka ünlü isim de Başak Gümülcinelioğlu oldu.

'Kalbim Yangın Yeri' dizisiyle televizyon dünyasına adım atan, ardından 'Aşk Laftan Anlamaz', '8. Gün', 'Erkenci Kuş', 'Sen Çal Kapımı', 'Yargı' gibi yapımlarda boy gösteren Başak Gümülcinelioğlu son olarak boykot çağrısı yüzüden TRT'de yer alan dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelmişti.

 9 Ekim 2022 tarihinde 'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Çağrı Çıtanak ile hayatını birleştiren Başak Gümülcinelioğlu'ndan Cannes kırmızı halısında bebek sürprizi geldi.

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Cannes kırmızı halısında boy gösteren ilk Türk anne oldu! 4 aylık hamile olduğu öğrenilen isim kırmızı haliye ve manşetlere damgasını vurdu.

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Cannes kırmızı halısında boy gösteren ilk Türk anne oldu! 4 aylık hamile olduğu öğrenilen isim kırmızı haliye ve manşetlere damgasını vurdu.

Paylaşımına '78. Cannes Film Festivali’nin bir parçası olmak ve uluslararası alanda bir Türk oyuncu olarak takdir görmek benim için büyük bir onur. Her yıl Cannes, beni hem bir sanatçı hem de bir kadın olarak derinden etkileyen güçlü bir film seçkisi sunuyor — bu da sinemaya neden aşık olduğumu yeniden hatırlatıyor.

Bu zamansız film festivalini ve kırmızı halı geleneğini içimde büyüyen yeni nesille paylaşmak adeta bir sihir.

Geleceğin bir parçası, sinemanın en kıymetli kutlamasında şimdiden yerini aldı bile.' notunu düşen isim bebek haberiyle sevenlerini heyecanlandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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