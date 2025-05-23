4 Aylık Hamile Karnıyla Cannes'da Sürpriz Yapan Başak Gümülcinelioğlu Kırmızı Halının İlk Türk Annesi Oldu!
2025 Cannes Film Festivali’ne 4 aylık bebeğiyle birlikte kırmızı halıda çıkan Başak Gümülcinelioğlu, “ilk Türk anne” olarak bu alanda bir ilke imza attı. Daha önce festivalde Türk oyuncular ve yönetmenler katılmış olsa da, hamile haliyle veya bebeğiyle kırmızı halıda boy gösteren bir Türk anne olmamıştı.
2022 senesinde kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtak'la evlenen Başak Gümülcinelioğlu 4 aylık hamile olduğu müjdesini kırmızı halıda verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
78. Cannes Film Festivali tüm ihtişamıyla başlarken Türk ünlülerimiz de günlerdir kırmızı halıdaki görünümleriyle manşetleri süslemeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cannes Film Festivali'ne katılan bir başka ünlü isim de Başak Gümülcinelioğlu oldu.
Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Cannes kırmızı halısında boy gösteren ilk Türk anne oldu! 4 aylık hamile olduğu öğrenilen isim kırmızı haliye ve manşetlere damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın