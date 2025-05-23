4 Aylık Hamile Karnıyla Cannes'da Sürpriz Yapan Başak Gümülcinelioğlu Kırmızı Halının İlk Türk Annesi Oldu!

2025 Cannes Film Festivali’ne 4 aylık bebeğiyle birlikte kırmızı halıda çıkan Başak Gümülcinelioğlu, “ilk Türk anne” olarak bu alanda bir ilke imza attı. Daha önce festivalde Türk oyuncular ve yönetmenler katılmış olsa da, hamile haliyle veya bebeğiyle kırmızı halıda boy gösteren bir Türk anne olmamıştı.

2022 senesinde kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtak'la evlenen Başak Gümülcinelioğlu 4 aylık hamile olduğu müjdesini kırmızı halıda verdi!