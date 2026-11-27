Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak?
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Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Mevcut net 28 bin 75 lira seviyesindeki ücretin yeni yılda ne kadar artacağı, yıl sonu enflasyon beklentileri ve ekonomik dengeler doğrultusunda şekilleniyor. . Aralık ayına yaklaşırken 'Asgari ücret nasıl belirleniyor?', '2026'da ne kadar oldu?' ve '2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?' soruları öne çıkıyor.
Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?
Asgari Ücret 2026'da Ne Kadar Oldu?
2027 Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak?
Zam Oranını Hangi Kriterler Belirleyecek?
Yeni Asgari Ücret İlk Kez Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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