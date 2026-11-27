2026 yılında asgari ücrette yüzde 27'lik artış uygulanarak net ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesine çıkarıldı. Aynı dönemde aylık brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

Çalışan tarafında brüt tutardan yüzde 14 SGK işçi primi (4 bin 624 lira 20 kuruş) ve yüzde 1 işsizlik sigortası işçi payı (330 lira 30 kuruş) olmak üzere toplam 4 bin 954 lira 50 kuruş kesinti düşülüyor.

İşveren tarafında ise teşvik ve sektör uygulamalarına göre değişmekle birlikte, imalat sektöründe 5 puanlık SGK prim indirimi uygulandığında bir çalışanın işverene toplam maliyeti 39 bin 223 lira 13 kuruş olarak hesaplanıyor.