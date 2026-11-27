50 Çalışma İncelendi: Tek Bir Meyve Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Riskini Azaltıyor
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İdrar yolu enfeksiyonuna karşı yıllardır önerilen turna yemişinin faydasını bilimsel araştırmalar da destekliyor. Yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı 50 çalışmayı inceleyen kapsamlı bir derleme, turna yemişi ürünlerinin enfeksiyon riskini yaklaşık yüzde 30 azalttığını ortaya koydu.
İşte detaylar...
Turna yemişindeki doğal bileşikler, bakterilerin mesane duvarına tutunmasını engelliyor.
Çocuklarda enfeksiyon riski yarıdan fazla azaldı.
ABD'de turna yemişi ürünlerinin etiketine bu fayda yazılabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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