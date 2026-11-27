ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2020'de üreticilerin turna yemişi ürünlerinin etiketine sağlıklı kadınlarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltabileceğini yazmasına izin verdi. İzin, en az yüzde 27 turna yemişi suyu içeren içecekleri ve en az 500 miligram turna yemişi tozu içeren takviyeleri kapsıyor. Etikette bu ifadenin kanıtların sınırlı olduğu belirtilerek kullanılması gerekiyor.

Ağızdan alınan turna yemişi genel olarak güvenli kabul ediliyor. Turna yemişi bir koruma yöntemi olarak öne çıkıyor; enfeksiyon belirtileri başladığında ise tanı ve tedavi için doktora başvurmak gerekiyor.