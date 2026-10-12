Siyah Zeytin mi Yeşil Zeytin mi Daha Faydalı? Aralarındaki Fark Ortaya Çıktı

Siyah zeytin de bu yarışta eli boş değil. Uzmanlar siyah zeytinin demir içeriğinin yeşil zeytine göre biraz daha yüksek olduğunu belirtiyor. Largeman-Roth ayrıca bazı araştırmaların, meyve olgunlaşıp siyaha döndükçe başka faydalı bitki bileşiklerinin de arttığını gösterdiğine dikkat çekiyor.

Dalda geçen süre uzadıkça meyvedeki yağ oranı da yükseliyor. Bu yağın büyük bölümü, zeytinyağında da bulunan ve kalp sağlığıyla ilişkilendirilen tekli doymamış yağlardan oluşuyor.