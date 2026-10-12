Siyah Zeytin mi Yeşil Zeytin mi Daha Faydalı? Aralarındaki Fark Ortaya Çıktı
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Kahvaltı sofrasında siyah zeytinden yana olanlarla yeşil zeytinden vazgeçmeyenlerin tartışması hiç bitmiyor. ABD'li yayın kuruluşu TODAY'e konuşan diyetisyenler, iki zeytin arasındaki farkın sanıldığı gibi yalnızca renkten ibaret olmadığını anlattı. Biri antioksidan tarafında öne çıkarken diğeri demirde bir adım önde. Ancak uzmanlara göre hangisini seçeceğinizi asıl belirlemesi gereken şey bambaşka bir ayrıntı.
Kaynak: TODAY
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Siyah ve yeşil zeytin aslında aynı meyvenin farklı olgunluktaki hali
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Yeşil zeytin antioksidan tarafında bir adım önde
Siyah zeytinin elindeki koz ise demir
Asıl farkı renk değil, tuz ve üretim yöntemi yaratıyor
Diyetisyenlere göre bir porsiyon 5 ila 10 zeytin
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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