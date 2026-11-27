Manifest Kızları Dergi Kapağında: Altı Üyenin Güzelliği Gündem Oldu
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Big5 Türkiye'den çıkan Manifest'in üyeleri, daha önce Cosmopolitan Türkiye gibi dergilerin kapağında yer alarak başarılarıyla dikkat çekmişti. Grubun Title dergisi için verdiği son pozlar ise güzellikleri ve stilleriyle gündem oldu.
Manifest kızları, Title dergisinin Kasım sayısı için poz verdi.
Grup, İngiltere çıkışıyla da gündemden düşmüyor.
Beyaz fonda poz veren grubun güzellikleri sosyal medya kullanıcılarının dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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