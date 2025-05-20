Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Çok Beklenen Cannes Kırmızı Halı Kıyafeti Eleştirilerin Kurbanı Oldu!
Hande Erçel, Özge Özacar, Birce Akalay'ın ardından 78. Cannes Film Festivali'nde boy gösteren bir başka ünlümüz de Sinem Ünsal oldu.
Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle her hafta dizinin reytingleriyle adından bahsettiren Sinem Ünsal'ın merakla beklenen kırmızı halı kıyafeti ise eleştirilerin kurbanı oldu.
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Son zamanların parlayan yıldızlarından Sinem Ünsal, Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir"deki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz hafta Cannes kırmızı halısında Özge Özacar, Hande Erçel ve Birce Atalay gibi isimler de boy göstermiş ve tarzlarıyla dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncuların kırmızı halıda boy göstermesinin ardından son zamanların en sevilen isimlerinden Sinem Ünsal da Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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