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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Çok Beklenen Cannes Kırmızı Halı Kıyafeti Eleştirilerin Kurbanı Oldu!

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Çok Beklenen Cannes Kırmızı Halı Kıyafeti Eleştirilerin Kurbanı Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2025 - 20:06

Hande Erçel, Özge Özacar, Birce Akalay'ın ardından 78. Cannes Film Festivali'nde boy gösteren bir başka ünlümüz de Sinem Ünsal oldu. 

Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle her hafta dizinin reytingleriyle adından bahsettiren Sinem Ünsal'ın merakla beklenen kırmızı halı kıyafeti ise eleştirilerin kurbanı oldu.

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Son zamanların parlayan yıldızlarından Sinem Ünsal, Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir"deki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Son zamanların parlayan yıldızlarından Sinem Ünsal, Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir"deki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Dizide canlandırdığı Alya karakteriyle, Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan karakteriyle olan uyumu, dizinin izleyicilerinden tam puan alırken ikili yıldızını parlatmayı son hızda sürdürüyor.

Şimdilerde röportajları ve paylaşımları magazin manşetlerine yerleşen ikili odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Cannes kırmızı halısında Özge Özacar, Hande Erçel ve Birce Atalay gibi isimler de boy göstermiş ve tarzlarıyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz hafta Cannes kırmızı halısında Özge Özacar, Hande Erçel ve Birce Atalay gibi isimler de boy göstermiş ve tarzlarıyla dikkat çekmişti.

78. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında 3 gün boyuca farklı kıyafetlerle boy gösteren Hande Erçel magazinin odak noktası olurken Birce Akalay ve Özge Özacar'ın Cannes tarzları kullanıcıların eleştirilerini toplamıştı.

Son olarak Hande Erçel'i kırmızılar içinde Cannes'da görmüştük fakat kendisinin kıyafeti bu sefer sınıfta kalmıştı:

Ünlü oyuncuların kırmızı halıda boy göstermesinin ardından son zamanların en sevilen isimlerinden Sinem Ünsal da Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüdü.

Ünlü oyuncuların kırmızı halıda boy göstermesinin ardından son zamanların en sevilen isimlerinden Sinem Ünsal da Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüdü.

Bu başarının ardından Sinem Ünsal, uluslararası alanda da adından söz ettirmeye başladı. Yakın zamanda, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyeceği öğrenilen oyuncu geçtiğimiz gün Fransa'ya iniş yaptı. 

Dünyaca ünlü bir markanın Cannes’a götürdüğü ilk Türk yıldız olan Sinem Ünsal'ın tercih edeceği kıyafet merak uyandırmıştı.Gündüz saatlerinden itibaren hazırlık aşamalarını paylaşan isim tercihini siyahtan yana kullandı. Dikkat çeken dekolte tasarımıyla manşetlere yerleşen isim sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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